У России — новая надежда в королевском весе. Суров способен расшевелить дивизион

30 января в Москве состоится интереснейший боксёрский вечер – IBA.PRO 14. На нём выступит большое количество российских бойцов. Особенный интерес вызывает соглавное противостояние. На профессиональном уровне дебютирует Давид Суров . Российский тяжеловес уже успел громко заявить о себе по любителям. Но теперь его ждёт очень серьёзный вызов. Организаторы решили не подбирать проходных оппонентов. И сразу свели Сурова с крутым доминиканским нокаутёром – Луисом Альфредо Алькантарой Герреро (11-0, КО 10). Соперников ждёт шестираундовое противостояние. Но мало кто ожидает, что этот бой доберётся до судейского решения.

Стоит отметить, что Суров – очень перспективный. И он решил довольно рано перебираться на профессиональный уровень. Сейчас Давиду – 21. А в 20 лет он вписал своё имя в новейшую историю любительского бокса. Россиянин стал самым молодым чемпионом мира с 1989 года. Поэтому принял решение двигаться дальше: «Как я сейчас воспринимаю победу на чемпионате мира… Если честно, то никак. Это просто начало. Далее в планах выиграть всё возможное в боксе. Под фразой «всё возможное» я подразумеваю Олимпиаду и звание абсолютного чемпиона мира по профессионалам.

Сейчас я проведу первый официальный поединок по профи. Какие у меня ожидания? Мне нужно победить. И всё! Что касается подготовки, то я её особо не менял. Лишь работали на большее количество раундов, при этом мы всегда готовы на 12 раундов. Если честно, особо ничего не знаю про соперника. Его бои не смотрел. Видел лишь пару нарезок в социальных сетях. Планирую выйти на поединок, в первом раунде посмотрю на него, потом буду боксировать. Могу пообещать болельщикам показать красивый зрелищный бой, который завершится моей победой».

Очень важно, что победа Сурова – действительно важная для России. А всё потому, что в тяжёлом весе наши парни не часто поднимались высоко на чемпионатах мира. А медаль высшей пробы – лишь четвёртая в истории. Ранее это удавалось Алексею Лезину (1995 год), Александру Поветкину (2003) и Марку Петровскому (2021). Поэтому от Давида большие ожидания. Многие уже сейчас пророчат ему путь Русского Витязя. Суров действительно умный боксёр. Он никогда не торопится, работает методично. Сначала присматривается к оппонентам, находит слабые стороны. А затем взрывается и начинает уничтожать.

Суров обладает мощнейшим нокаутирующим ударом . На профессиональном уровне соперникам лишь предстоит это узнать. А вот по любителям Давид сильно удивлял. Там досрочные победы – дело редкое. Но россиянин штамповал их с завидным постоянством. И тут можно отметить, что это не бездумная рубка. Суров прекрасно понимает, что тяжеловесы – опасные оппоненты. Поэтому он не забывает про защиту. Давид классно работает по этажам. И не забывает искать мощнейшие атаки по печени. Но основной акцент делается на удары по голове. Именно это чаще всего и приносит желаемый результат.

Любопытно, что Сурова многие пока не воспринимают как перспективного представителя королевского веса. А всё потому, что россиянин – достаточно маленький на фоне многих возможных оппонентов и топов дивизиона. Рост Давида – 190 см, а весит он около 111 кг. Даже сложно представить Сурова на фоне Тайсона Фьюри с его 206 см. Но всё-таки у Давида есть отличный ориентир – Александр Усик. Доминирующий чемпион чуть выше – 191 см. Но это не критичная разница. Россиянин может пользоваться теми же достоинствами – скоростью, юркостью. Которые, ко всему прочему, сочетаются с нокаутирующей мощью.

Суров действительно может разбавить обстановку в тяжёлом весе. На протяжении долгого времени дивизион застаивался. А молодых и реально интересных боксёров – не так много. Конечно, есть Даниэль Дюбуа, но он уже проиграл Усику дважды. Есть и Мартин Баколе, и Агит Кабайел. Однако им уже давно за 30. А таких молодых и крутых тяжеловесов не было давно. Главное, чтобы Давид с ходу набрал обороты и реализовал свой потенциал. Тогда Суров может стать настоящей грозой дивизиона.