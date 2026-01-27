Супербой, но без интриги. Почему у Лопеса нет шансов против «велосипеда» Стивенсона

В ночь с 31 января на 1 февраля в Нью-Йорке, США, состоится масштабный турнир по профессиональному боксу The Ring VI. Возглавит его бой с приставкой «супер»: действующий обладатель пояса WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес проведёт защиту титула против непобеждённого чемпиона WBC в лёгком дивизионе Шакура Стивенсона.

Полный кард турнира

Теофимо Лопес – Шакур Стивенсон

Карлос Адамес – Остин Уильямс

Кишон Дэвис – Джамейн Ортис

Брюс Кэррингтон – Карлос Кастро Манрикес

Зияд Аль Мааюф – Кевин Кастильо

Джаррелл Миллер – Кингсли Ибе.

Турнир начнётся 1 февраля в 3:00 мск. Прямую трансляцию покажет платформа DAZN, в России легальная трансляция не планируется.

Этот бой действительно приковывает большой зрительский интерес, потому что это тот редкий случай, когда удалось свести в ринге двух топовых боксёров. Лопес в особом представлении не нуждается: бывший обладатель трёх основных поясов в лёгком весе, но большую известность ему принесли не титулы, а победа над Василием Ломаченко в октябре 2020 года. После этого Теофимо в близком и зрелищном бою проиграл Джорджу Камбососу-младшему, потерпел первое и единственное поражение в карьере и перебрался в первый полусредний вес, где довольно быстро освоился. Теофимо забрал титул WBO, провёл три успешные защиты, но, конечно, ему не хватало по-настоящему больших боёв – как против Ломаченко или Камбососа.

И, наконец, Лопес получил звёздного соперника. Шакур Стивенсон считается большим талантом: серебряный призёр Олимпийских игр, имеющий в профессионалах идеальный рекорд 24-0. Но проблема у Стивенсона была примерно та же, что и у Лопеса – не хватало больших боёв. Шакур так и не подрался ни с Джервонтой Дэвисом, ни с Василием Ломаченко, ни с Девином Хейни, пока тот был в лёгком весе, а завоевал титул WBC после ухода Девина и в скучной манере проводил его защиты.

Теперь же два звёздных боксёра сойдутся в ринге, однако есть ощущение, что этот супербой обречён на провал. В первую очередь, конечно, из-за стиля Шакура Стивенсона. За последние годы американец превратился в предмет критики и насмешек, его прагматичный стиль «велосипедиста» наскучил не только фанатам, но и, например, Турки Аль аш-Шейху – одному из главных людей в индустрии в последние годы. Он в открытую критиковал Стивенсона и даже грозился пойти на радикальные меры в виде уменьшения ринга.

«С этого момента я больше не хочу видеть боксёрские поединки в стиле мультика «Том и Джерри», где один боец ​​бегает по рингу, а другой его преследует. Мы хотим поддерживать бойцов, которые оставляют себя полностью в ринге. Смелых. Гордых. Настоящих», — говорил Турки Аль аш-Шейх.

Стивенсон – безусловный талант, крайне техничный боксёр, но при этом и крайне осторожный. Весь его стиль заточен на работу с дистанции за счёт отличного футворка, на то, чтобы перестреливать соперника джебом, комбинациями с безопасного расстояния. При малейшей угрозе каких-то разменов, которые могут повлечь за собой риски, Стивенсон включает челнок, и в этих догонялках за счёт скорости у Шакура всегда есть преимущество.

Стиль Стивенсона – это не про яркий и зрелищный бокс, он крайне редко побеждает нокаутами, да и в целом не стремится к этому. Лишь два из последних семи победных боёв Шакура закончились досрочными победами, причём повода для гордости в том, что он нокаутировал лишь в девятом раунде британского электрика Джоша Пэдли, вышедшего к тому же на замену, вообще нет.

Кажется, отличное описание Стивенсона и всего того, что происходит с карьерой Шакура, привёл бывший промоутер американца Боб Арум. Его Стивенсон обвинял в том, что так и не получил больших боёв, а Арум логично на это ответил.

«Шакур — великий боец, но с низкой коммерческой ценностью. Когда пытаешься заставить бойца уровня А драться с ним, тот говорит: «Зачем? Мне будет нелегко победить его, а если я это сделаю, то что он принесёт с собой?» В этом проблема бокса», — сказал Боб Арум.

Шакур Стивенсон Фото: Cris Esqueda/Getty Images

Поэтому удивительно, что Теофимо Лопес согласился на бой с Шакуром, причём поставил на кон свой титул. Теофимо – более яркий боксёр, который не привык к перестрелке джебами. Его страсть – это постоянный прессинг, давление, агрессивные атаки, работа на средней и ближней дистанциях. Правда, с переходом в новую весовую категорию Лопес, кажется, утратил физическую мощь, за счёт которой он отлично смотрелся в лёгком весе. Судите сами: в лёгком дивизионе у Теофимо было шесть досрочных побед в девяти боях, в первом полусреднем – только одна в пяти.

И это добавляет Лопесу и его команде головной боли перед поединком со Стивенсоном. Рассчитывать на то, что Теофимо сможет перебоксировать Шакура, не приходится, шанс Лопеса заключается лишь в том, чтобы хорошенько потрясти Стивенсона либо же просто вырубить. Но есть ощущение, что Теофимо не хватит для этого ни навыков, ни скорости, ни физической мощи .

В карьере Лопеса не так давно уже был подобный бой. Речь о противостоянии с Джамейном Ортисом, и это как раз была подготовка Теофимо к тому, с чем он столкнётся в поединке со Стивенсоном. Ортис сумел навязать чемпиону бой на дистанции в первой половине, а во второй откровенно включил режим «велосипедиста» и избегал Лопеса – в лучших традициях Стивенсона. И даже после такого опыта Теофимо принял бой с Шакуром, что выглядит утопично.

Возможно, Лопес верит в свои силы, верит в то, что с момента боя с Ортисом он стал лучше и что сумеет навязать Стивенсону свой агрессивный стиль. Возможно, Теофимо надеется, что в по-настоящему большом поединке раскроется и Шакур. Однако, скорее всего, это мнимые надежды. Стивенсон – стилистический кошмар не только для Лопеса, но и для любого соперника. И глупо полагать, что он внезапно изменится, станет рубиться и будет играть по правилам Лопеса, да ещё и в его весовой категории. Так что если мы увидим 12 раундов безуспешных попыток Лопеса догнать своего соперника, зажать его у канатов и вырубить, а также 12 раундов филигранной, но скучной и прагматичной работы Стивенсона с дистанции – не стоит этому удивляться.