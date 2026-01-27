Пимблетта ненавидели, но вдруг полюбили после поражения. Почему?

В минувшие выходные в Лас-Вегасе прошёл первый большой турнир года UFC 324, который возглавляли Джастин Гэтжи и Пэдди Пимблетт, бившиеся за временный пояс в лёгкой весовой категории. В промоушене представляли бой с большой помпой, даже поставили его выше полноценного титульника Кайлы Харрисон и Аманды Нуньес, который позже был отменён.

Однако только ленивый не критиковал UFC за такой матчмейкинг — за временный пояс дрались человек, который ещё бой назад отлетал в глухой нокаут, и боец, которого чересчур откровенно тащили к титульнику. И при этом в стороне остаётся Арман Царукян — возмущались не только русскоязычные болельщики, но и зарубежные. Присутствие Пимблетта в титульнике легко можно объяснить медийным весом британца, но его всё равно довольно жёстко критиковали. Кто-то просто ненавидел. Пэдди выглядел человеком, который находится на чужом месте: все помнили про бой с Джаредом Гордоном и не забыли, что в последних боях Пимблетт бил ветеранов, а в топ-5 рейтинга поднялся вообще без боёв .

Когда Гэтжи не стал ничего выдумывать в титульнике, а просто подошёл и отлупил Пэдди, показав ему наглядную разницу в уровнях, то казалось, что всё просто встанет на свои места — Пимблетт и UFC получили то, что заслужили, форсируя подъём британца, и лишились большого боя Пэдди с Илией Топурией, на который, очевидно, и закладывались. Однако в итоге всё обернулось так, что Пимблетт вышел из боя чуть ли не любимцем публики. Удивительный феномен .

Дана Уайт восхищался: «До сегодняшнего дня я не знал, что у Пэдди такой подбородок. Это была настоящая война — респект обоим парням. Я не считаю, что Пэдди вышел сегодня с лучшим планом на бой, но он показал, что он крепкий и стойкий — тем более что он это сделал в поединке против Гэтжи, принимая его удары».

Бой Джастин Гэтжи — Пэдди Пимблетт Фото: Ian Maule/Getty Images

Джо Роган тоже не отставал и выделял челюсть Пэдди: «Пимблетт не блокировал удары своей ногой, бросался вперёд, прорывался к сопернику на ближнюю и с самого начала обрушивал на него шквал ударов. Практически не было никакой разведки… Пэдди просто пытался снести Джастину голову. Это было безумие. Этот парень никогда в жизни не участвовал в серьёзных боях… И это было невероятно, какой хаотичный главный бой мы получили. Послушайте, подбородок Пэдди Пимблетта нужно изучать учёным. Невероятно!».

Доволен и экс-чемпион Роберт Уиттакер: «Пимблетта критикуют за то, что он перепрыгнул несколько ступенек и слишком рано получил титульник. Однако после его боя с Гэтжи мне кажется, что Пэдди мог бы разобраться с большинством топ-легковесов».

Порадовался разве что Арман: «Этот клоун не смог победить Гэтжи на антибиотиках. Вот что бывает, когда тебе дарят возможности и искусственно продвигают вверх по рейтингу — абсолютно незаслуженный титульный шанс для Пэдди».

Но доминируют именно тезисы, которые озвучивают Уайт и Роган — от Пимблетта ничего не ждали, а он принял бой на встречных курсах и продержался все пять раундов. Кто-то добавляет, что этим боем Пэдди показал легитимность своего пребывания в топ-5 дивизиона . Однако, на секундочку, до боя Пимблетт был фаворитом по котировкам, а Гэтжи большинство списывало. Кто-то – из-за накопленного урона за карьеру, кто-то – из-за стафилококка, который заметили на фотографиях за пару недель до поединка.

За что хвалить Пимблетта? За то, что позволил Гэтжи подойти к себе, не заготовив ни одного сетапа, и уронить? Или за то, что не включил в свой геймплан борьбу, которая в теории могла помочь победить? Тогда надо хвалить и Белала Мухаммада, который в угоду шоу решил зарубиться с боксёром Джеком Делла Маддаленой и ожидаемо проиграл. Но Белала критиковали, в том числе за ужасный геймплан. Хвалить Пимблетта за стойкость? Стойких бойцов в UFC, способных впитывать много урона, немало. Марлон Вера ни разу не был удосрочен, в титульнике с Шоном О’Мэлли нахватался ударов, однако его никто не хвалил, как Пимблетта. И совсем непонятно, что такого показал Пимблетт, что позволит ему победить, например, Бенуа Сен-Дени или Рафаэля Физиева. Даже предположу, что 15-й номер дивизиона Фарес Зиам станет большой проблемой для Пэдди.

Пэдди Пимблетт после боя с Джастином Гэтжи Фото: Ian Maule/Getty Images

Можно сойтись на том, что Пэдди умеет делать зрелищные бои, но хвалить за то, что не проиграл досрочно — странно . Будет честнее сказать, что Пимблетт ужасно воспользовался предоставленным шансом, как и отметил Топурия: «Маленькая сосиска, всё, что тебе нужно было сделать, — побить 38-летнего парня. Ты только что потерял самый большой гонорар в своей жизни. Ты бы разбогател, если бы победил».

В бою с Гэтжи Пимблетт не показал чего-то, из-за чего нужно им восторгаться. Это всё ещё боец среднего уровня, который не заслужил титульник, и его лучший скальп — сильно сдавший Майкл Чендлер.