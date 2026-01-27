Миллионер без признания. Сколько зарабатывает российский чемпион мира

31 января в Ньюкасле, Англия, пройдёт вечер профессионального бокса, в рамках которого состоится долгожданное возвращение на ринг Бахрама Муртазалиева, который не бился более года. Соперником чемпиона мира в первом среднем весе по версии IBF станет местный боксёр Джош Келли.

Муртазалиев последний раз выходил на ринг осенью 2024 года и тогда устроил апсет в поединке с Тимофеем Цзю. В россиянина не очень верили, но он устроил сыну легенды настоящее избиение, вынудив его угол выбрасывать полотенце после нескольких нокдаунов. Однако развить успех не удалось — от Бахрама бегали все соперники. Не удалось договориться с Себастьяном Фундорой и Верджилом Ортисом, обязательный претендент Эриксон Лубин отказался от боя с россиянином, даже с Келли получилось договориться далеко не сразу. В итоге Муртазалиев потерял много времени впустую, и придётся доказывать всё заново .

Несмотря на то что Муртазалиев не обладает мощной медийкой и олицетворяет собой фразу «большие риски за малую награду», зарабатывает он всё же неплохо. Бахрам уже довольно давно и часто бьётся в США, чем отличается от многих российских боксёров. А примерно с 2019 года у него регулярно бои с довольно неплохой оппозицией. В ноябре 2019-го Муртазалиев бился с испанцем Хорхе Фортеа и, согласно данным Sporty Salaries, тогда заработал не менее $ 55 тыс. Примерно столько же было за следующий бой с Мэнни Вудсом. А с Хиари Греем вышло уже $ 75 тыс. После этого гонорары Муртазалиева не падают ниже $ 100 тыс. Ровно столько было за бой с Ахмадом Шейхо, затем – $ 150 тыс. за поединком с Роберто Валенсуэлой. Все эти суммы не учитывают различные бонусы .

Бахрам Муртазалиев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Так с рекордом 21-0 Муртазалиев наконец-то вышел на первый титульник в карьере (с 2019 года он был обязательным претендентом по линии IBF, но бой за пояс не получал), где его соперником должен был стать немец Джек Кулкай. Были проведены промоутерские торги, которые выиграла компания AGON Sports, предложившая $ 666 тыс., тогда как TGB Promotions, представляющая интересы Муртазалиева, сделала ставку в $ 500 тыс. Отмечалось, что разделение гонораров будет 50/50, так что Бахрам заработал чуть более $ 330 тыс., а также завоевал пояс.

И, наконец, пока главный бой в карьере россиянина с Тимом Цзю. Муртазалиев в статусе чемпиона возглавил турнир в США. Sporty Salaries сообщает, что с учётом PPV Бахрам получил за бой $ 1,1 млн с гарантированной частью в $ 425 тыс . Суммарно гонорары россиянина, если опираться на эти данные, принесли ему порядка $ 2 млн. Это в любом случае солидно, особенно в пересчёте на рубли.

Интересный момент, что сам Муртазалиев, не раскрывая сумм, говорит, что на самом деле зарабатывает больше. Так, в интервью «Чемпионату» он отмечал, что даст фору топам своего дивизиона: «Да нет, в плане гонораров я, наверное, могу дать фору самым звёздным бойцам своего веса. Не знаю, кто сколько зарабатывает в других весах».

А в разговоре с Асланбеком Бадаевым заявлял, что гонорары у него высокие: «Я не хочу называть цифры, но один месяц жизни в Лос-Анджелесе у меня равен шести-восьми месяцам жизни в Чечне. Может быть, даже году. Покрывают ли гонорары все расходы? Да. Семизначные гонорары. И уже давно. Я могу комфортно жить, моя семья ни в чём не нуждается. Всего хватает. Помимо спорта, есть вложения в какие-то дела. Дополнительный заработок идёт. $ 325 тыс. за бой с Кулкаем? Неправда. Больше. Первый миллион в карьере за победу над Цзю? Тоже неправда».

Бахрам Муртазалиев Фото: Getty Images