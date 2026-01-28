«Можно и Гатти показать, но я склонен к Биволу». Россиянин Кооль зажжёт в профи

30 января в Международном центре бокса в «Лужниках» состоится турнир по профессиональному боксу IBA.PRO 14. Особый интерес вызывают поединки сразу нескольких опытных российских боксёров-любителей, которые в конце 2025 года блистали на чемпионате мира в Дубае. Так, свой второй профессиональный бой в карьере проведёт серебряный призёр чемпионата мира в полусреднем весе Евгений Кооль, который разделит ринг с Джонасом Джонасом.

Евгений Кооль – крайне талантливый российский боксёр. Евгений родился в Анапе и уже с пяти лет стал заниматься боксом: в спорт его привёл отец. Позже Кооль перебрался в Москву, где начал тренироваться в клубе «Торпедо». Впервые на высоком уровне Евгений выступил в 2020 году, однако тогда на чемпионате страны в Оренбурге на тот момент 19-летний боксёр дошёл только до второго круга.

Евгений Кооль Фото: rusboxing.ru

Зато уже на следующий год Евгений не только добрался до медалей, но и вовсе стал чемпионом России – в 20 лет. Этот успех позволил ему получить и первый международный опыт: в составе национальной команды Кооль отправился на чемпионат мира в Сербию. В первом круге российский боксёр одолел британца Харви Томаса Ламберта, однако затем уступил Виктору Петрову с Украины.

Через год Кооль стал серебряным призёром чемпионата России, но в последствии Евгений доказал, что является первым номером страны в своей весовой категории. На последних двух чемпионатах страны Кооль брал золотые медали, а на Кубке России — 2025 он не только стал победителем, но и получил приз за технико-тактическое мастерство.

И это неспроста. Кооль действительно здорово оснащён в техническом плане. У него отличный футворк, высочайшая скорость, богатый арсенал, что делает его крайне сложным оппонентом для любого боксёра. При этом Евгений может и вложиться в удар: например, на чемпионате мира в Дубае он в первом круге за 46 секунд финишировал представителя Гвинеи-Бисау Матеуса Барбозу да Косту . Кстати, в дебютном поединке на профессиональном ринге в мае 2025 года Евгений тоже победил нокаутом – разобрался с Фариозбеком Хакимовым в пятом раунде.

При этом Евгений всегда отмечал, что он больше про технику, чем про физическую мощь и желание зарубиться в ринге.

«Думаю, моя манера ведения боя будет интересна людям. Но я точно не про «зарубиться». Это не мой стиль. Теоретически можно Артуро Гатти показать, однако это не про меня, потому что в такой манере в профессионалах долго не пробоксируешь. Я больше склонен к тому, чтобы на ножках побоксировать, как Дмитрий Бивол. А из современных боксёров плюс‑минус моей категории я бы отметил Василия Ломаченко», — рассказывал Евгений.

Сейчас Коолю 24 года – и это отличный момент для того, чтобы окончательно перебраться в профессиональный бокс. Конечно, трёхкратному чемпиону страны и серебряному призёру чемпионата мира придётся перестраиваться, как и другим выходцам из олимпийского бокса: всё-таки любительская манера ведения поединка серьёзно отличается от того, что происходит на профессиональном ринге. Но время на это у российского боксёра есть.

Евгений Кооль на чемпионате мира в Дубае Фото: Francois Nel/Getty Images

Как и есть всё для того, чтобы проявить себя в профессионалах. Техничный, скоростной и, что немаловажно, умный боксёр точно не потеряется на профессиональном ринге . Интересно, что пока Кооль будет выступать в полусреднем весе, как, собственно, и в любителях, но в дальнейшем собирается спускаться на дивизион ниже.

«В профессиональном боксе точно буду гонять больше. Скорее всего, буду входить в первый полусредний вес (63,5 кг). Нужно попробовать себя, а потом смотреть», — отмечал Кооль.

На турнире в Москве у Евгения будет серьёзная проверка в лице опытного Джонаса Джонаса, за плечами которого более 30 поединков в профессионалах – на счету намибийца 25 побед при восьми поражениях. У Джонаса, кстати, тоже неплохой любительский бэкграунд, в частности, он выступал даже на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Но Кооль, который месяц назад боксировал в финале чемпионата мира с олимпийским чемпионом Асадхужой Муйдинхужаевым, уверен в своих силах – и нацелен на ещё один финиш.

«Много информации о своём сопернике у меня нет. Знаю его рекорд. Думаю, он составит неплохую конкуренцию, однако в своей победе я не сомневаюсь. Ни капли. Постараюсь победить нокаутом — хотелось бы побыстрее закончить бой и потом пойти отдыхать», — добавил Евгений.