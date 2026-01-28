Волкановски дают миллионы, Лопес дерётся за мечту. Гонорары главных героев UFC 325

В ночь с 31 января на 1 февраля в Сиднее, Австралия, состоится второй номерной турнир года — UFC 325. В главном бою вечера за титул в полулёгком весе сразятся Алекс Волкановски и Диего Лопес. Австралиец продолжает удерживать пояс на своём плече. Но мощный бразилец попытается прервать гегемонию Великого.

Стоит отметить, что пока соперники – на разных полюсах в плане заработка . Да, Лопес уже начал дотягиваться до топовых гонораров. Однако от Волкановски он по-прежнему далёк. Правда, есть уверенность, что пока Диего не особо думает о том, сколько именно получит за очередной выход в клетку. Бразилец нацелен на чемпионский титул – всё остальное второстепенно.

Волкановски с возрастом начинает набирать в плане заработков. Резкий рост произошёл в тот момент, когда Александр принял вызов от Ислама Махачева . И на турнире UFC 284 австралиец заработал лишь немногим меньше россиянина – $ 1,08 млн. После этого доходы начали постепенно улетать в космос. На UFC 290 Великий столкнулся с мексиканцем Яиром Родригесом. Этот вызов не казался более статусным. Но гонорар всё равно получился более «жирным» – $ 1,5 млн. А затем был реванш с Махачевым на UFC 294. Тут рост получился не таким значительным. Однако он заметен – $ 1,58 млн.

Казалось бы, в боях с россиянином Волкановски потерпел два поражения. Но это никак не сказалось на количестве получаемых денег. Напротив, австралиец стал зарабатывать больше. Он продемонстрировал организации, что готов к любым вызовам, даже самым опасным. Однако теперь требует к себе соответствующего отношения. На UFC 298 пришлось биться с Илиёй Топурией, защищая чемпионский пояс. Сохранить его на плече не получилось. После турнира был обнародован лишь гарантированный гонорар. Но один только он составил $ 750 тыс. А если учесть все потенциальные бонусы и проценты от PPV, Александр заходил на рекордный уровень дохода. Подтверждено это было на UFC 314, где австралиец столкнулся именно с Лопесом. И по итогам поединка получил «жирный» чек в $ 2,64 млн ! Вот такая вот история. И есть ощущение, что теперь гонорар должен стать ещё выше. Во-первых, Волкановски – действующий обладатель титула. Во-вторых, он принимает вызов от молодого и опасного оппонента. А в-третьих, Александр сейчас на таком уровне признания, что вполне может диктовать свои условия.

Александр Волкановски Фото: Mark Metcalfe/Getty Images

Доходы Лопеса намного скромнее. Можно взять для анализа тот же отрезок в пять поединков, что будет показательно. Бразилец выступил на UFC 300, где стал самым низкооплачиваемым среди всех бойцов. Там он заработал всего $ 62,5 тыс. Но победа на юбилейном турнире организации получилась очень важной и значимой, сказалась на уровне дохода. Уже на UFC 303 Лопес заработал кратно больше – $ 351 тыс. И южноамериканец вошёл во вкус. Он начал выступать часто. Вот только доходы «скакали». Так, на UFC 306 Диего получил $ 155 тыс. Однако значимость заключалась в другом. Именно в поединке с Брайаном Ортегой была добыта возможность выступить в титульном поединке.

Бой с Волкановски – рекордный во всех отношениях. Соперники столкнулись на UFC 314. И полный гонорар Лопеса с учётом всех бонусов и статей составил $ 1,42 млн . Да, это не было сравнимо с выплатой для Великого. Но всё-таки Диего прилично подзаработал. А затем выступил на Fight Night 259, где нокаутировал соотечественника Жана Силву. Однако, конечно, даже близко не заработал то, что получилось в бою с Волкановски. Особенно если учесть, что турнир не носил статус номерного. Не помогли даже два бонуса – за «Лучший бой вечера» и «Лучшее выступление вечера». Но теперь гонорар вновь может «скакнуть». Правда, вряд ли перевалит за ту отметку, которую бразилец достиг по итогам первого боя с Великим.

Диего Лопес Фото: Mike Roach/Getty Images

Александр продолжает переписывать историю, доминировать в дивизионе и мощно зарабатывать. Пока Лопес может о таком только мечтать. Но сейчас Диего вряд ли вообще задумывается о деньгах. Его цель – чемпионский пояс. И только он сейчас имеет значение для бразильца. А вот австралиец вполне может считать количество «ноликов» в своём чеке.