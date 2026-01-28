Вы можете сами организовать бой Биволу — нужны только деньги. Как устроены торги в боксе

Современный профессиональный бокс – территория топовых промоутеров. Лучшие в своём деле получают самое большое признание. И организуют бои, которые навсегда оставляют свой след в истории. Но некоторые противостояния, которые выглядят шикарными на бумаге, так и остаются лишь на уровне идеи. Всё потому, что стороны не могут договориться, оказываются в тупике. Кажется, именно так сейчас произошло в вопросе трилогии двух россиян – Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева . Команды не смогли сойтись по условиям, в итоге окончательно рассорились. Вот только шансы на проведение поединка по-прежнему остаются. Для этого необходимо провести промоутерские торги.

Что такое промоутерские торги? Чаще всего эта процедура применяется в отношении чемпионских поединков. Она используется, когда команды не могут договориться о проведении боя. Чаще всего стороны стараются избегать этого. Особенно это касается представителей обладателя титула. Естественно, они хотят максимально комфортно и удобно всё организовать – выбрать место, время, даже определить транслирующие корпорации. Поэтому им приходится идти на уступки, засыпать сторону оппонента деньгами. Однажды так случилось с Эдди Хирном и Энтони Джошуа. Тогда обязательным претендентом по версии IBF был Карлос Такам. И он выбил для себя рекордный гонорар в $ 5 млн . Зато сторона Эй Джея получила максимально комфортные условия.

Если стороны так и не пришли к согласию, объявляются промоутерские торги. Они представляют собой засекреченные «ставки» по принципу аукциона. Их могут сделать все заинтересованные в проведении поединка. Да, чаще всего такие действия предпринимают именно стороны боксёров. Поскольку они вряд ли хотят отдавать всё в сторонние руки. Но никто не мешает другим промоутерам вмешиваться в ситуацию. Например, если IBA и Умар Кремлёв твёрдо решат провести поединок Бивола и Бетербиева в России, они могут принять участие в торгах. И просто перебить предложения, которые поступят со стороны всех остальных заинтересованных лиц.

Промоутер Эдди Хирн Фото: Richard Pelham/Getty Images

Стоит отметить, что промоутер, который выиграл торги, будет предлагать свои условия. Вернее, диктовать . Здесь речь идёт о месте проведения и даже конкретной арене, а также приоритетной платформе для транслирования события. Конечно, все стороны стараются действовать активно и агрессивно, поскольку хотят добиться максимальной выгоды. Зачастую это становится причиной неоправданно высоких ставок. Однажды на такую ситуацию даже пожаловался Боб Арум. Он представлял интерес Василия Ломаченко, которому предстояло биться с Энтони Кроллой. В итоге Боб был вынужден сильно переплатить, чтобы точно не довести дело до торгов. Арум прекрасно понимал, что там Хирн может подключить поддержку DAZN и свести всё к бою против Девина Хейни. На тот момент промоутер Ломаченко не хотел этого от слова «совсем».

Любопытные нюансы – с финансовой составляющей. Если сторона побеждает в торгах, она не становится автоматически организатором. Ей ещё необходимо в указанный срок внести аванс. И только после этого промоутер получает право приступать к дальнейшим действиям. Весь собранный фонд будет делиться между сторонами. Чемпион получает по общему правилу 70%, а претендент – 30% . Правда, могут быть и исключения. Чаще всего это зависит от статуса и запросов самих боксёров. Если же титул вакантен, то, естественно, доходы делятся 50 на 50. Зачастую организаторы стараются дополнительно мотивировать на победу. Поэтому изначально забирают от общего фонда 10%. В дальнейшем эту сумму получает победитель. И это становится отличным способом подогреть интерес парней к противостоянию.

Возможно, противостояние Бивола и Бетербиева запомнится и торгами. Говоря откровенно, таких случаев в истории было не так много. Но, похоже, на данный момент это единственный реальный вариант урегулировать отношения между сторонами.