Цыганский король возвращается! В соперниках у Фьюри — Лев из России

Профессиональный бокс не перестаёт удивлять. Не так давно Тайсон Фьюри в очередной раз заявил, что завершает профессиональную карьеру. Прошло совсем немного времени, а Цыганский король уже заявил о возвращении. Изначально казалось, что произойдёт это только ради трилогии с Александром Усиком. Но, видимо, Фьюри готов к интересным вызовам. Турки Аль аш-Шейх не мог упустить возможность организовать новое событие с участием Тайсона. И включился на максимум в решение этого вопроса. Правда, выбор соперника совершенно точно удивил фанатов.

Новым оппонентом Цыганского короля станет россиянин – Арсланбек Махмудов. Лев имеет внушительный профессиональный рекорд – 21-2, 19 KO. Об этом Аль аш-Шейх заявил в своих социальных сетях. Поединок состоится 11 апреля в Великобритании, станет главным событием вечера. Пожалуй, для команды Тайсона это вполне логичный ход. Британец возвращается после длительного простоя, поэтому вряд ли сразу готов принять вызов от Усика. А вот поединок для раскачки провести можно. И такую возможность Фьюри прогревал довольно давно. Сначала назвал Махмудова «ещё одним потенциальным оппонентом» в своих социальных сетях. А затем получил яркий ответ: «Эй, Цыганский король. Сейчас, я думаю, ты знаешь обо мне. Я бы хотел сказать, чтобы ты был готов. Если бог даст, мы с тобой встретимся. Где угодно, в любом месте. Отправь мне локацию и дату . Конечно, [должны быть] хорошие деньги. Мы проведём бой и выясним, кто является лучшим. Ничего личного, только спорт. Полностью уважаю тебя. Британские фанаты, я люблю вас, ребята. Запомните моё имя, вы полюбите меня».

А затем эти слухи подкрепил Спенсер Браун, являющийся менеджером британца: «Я всем говорил, что Тайсон вернётся, — и он сделал это, снова полюбил бокс. Фьюри пропустил год, но в этом году мы, возможно, планируем провести три боя. Он хочет боксировать трижды, сейчас же Тайсон тренируется в Таиланде. Фьюри готов драться с кем угодно. Он бы вышел и против Фабио Уордли, но нужно быть реалистами: он не боксировал год, ему сначала нужен бой, чтобы снова почувствовать ритм. Я бы хотел, чтобы его первый поединок состоялся в Манчестере — как возвращение домой, а потом было бы несколько других боёв. Махмудов — это один из вариантов, о которых сейчас говорят. Да, он реальная опция для Тайсона».

Арсланбек Махмудов Фото: George Wood/Getty Images

И вот реальная опция превратилась в следующего соперника. Видимо, Арсланбек получает шанс всей жизни. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, Махмудов победил единогласным решением британца Дэвида Аллена. Но не было ощущения, что россиянин получит настолько громкий вызов. Благо всё срослось. И это просто великолепно для фанатов из России. Они получат возможность понаблюдать за тем, как Лев будет сражаться с одним из лучших тяжеловесов в истории профессионального бокса. А если Махмудов победит… Это окончательно откроет ему дорогу к громким противостояниям. Возможно, это будет реванш с Агитом Кабайелом. Но не исключены и более интересные вызовы.

Махмудов действительно опасен для Тайсона прямо сейчас. Никто не говорит, что Лев превзойдёт Цыганского короля в технической или тактической оснащённости. Но Фьюри совершенно точно ждёт очень непростой вызов. У Арсланбека очень жёсткий удар. Поэтому всегда есть вероятность улететь в нокаут. Кроме того, Тайсон возвращается после долгого простоя. У Махмудова с этим всё в полнейшем порядке. А главное, Лев – голоден. И он получил самое громкое и важное испытание в карьере. В такие моменты часто и случаются чудеса.