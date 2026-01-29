Фьюри дали идеального соперника. Если не победит, нужно снова уходить

Вчера произошло самое ожидаемое из неожиданных событий — Тайсон Фьюри вернулся в спорт. Подобный трюк не удивляет: Цыганский король уже трижды завершал карьеру, но после некоторого перерыва неизменно «громко возвращался». Вот и теперь Фьюри ворвался в медиаповестку сразу с анонсом своего нового боя: 11 апреля британский экс-чемпион подерётся на своей родине с уроженцем России Арсланбеком Махмудовым. Кроме того, Цыганский король таким образом ещё и запрыгивает на платформу Netflix, которая сейчас становится «новым HBO», что означает как минимум серьёзную раскрутку поединка и отличные финансовые условия для участников.

«Я же говорил вам! Говорил, что сегодня будет громкое объявление, детка! Я сделал это. Протолкнул это дело, и я абсолютно в восторге, готов уже сегодня сражаться. Давайте! Апрель, Великобритания. Я отсутствовал четыре года. Но теперь вернулся. И я также привёл с собой крупнейшую стриминговую платформу в мире. Кто ещё мог бы привезти такое в Британию? Давайте же! И год, который мы запланировали… О боже! Это только верхушка айсберга! Погнали, детка! Погнали!» — прокричал Фьюри в видеоролике.

За Цыганского короля, конечно, можно только порадоваться. Он возвращается в большой спорт, заработает большие деньги и подерётся против во всех смыслах большого боксёра. Несмотря на пропущенные 14 месяцев, Тайсон однозначно будет фаворитом противостояния. У Фьюри гораздо больше опыта, он старше всего на год и превосходит Махмудова в большинстве навыков. Вдобавок Тайсон после своих возвращений всегда максимально мотивирован, а именно для него психологический фактор, пожалуй, имеет ключевое значение. Ну и родные стены станут приятным бонусом.

Тайсон Фьюри Фото: Richard Pelham/Getty Images

Махмудов, безусловно, очень хороший боксёр. Его главный козырь — разрушительный удар, который, впрочем, он доносит слишком медленно, чтобы претендовать на лавры Деонтея Уайлдера. Основная тактика Арсланбека заключается в том, чтобы уже в первом-втором раундах зажимать соперника у канатов и разбивать тяжёлыми попаданиями. Такой ход отлично работает с оппонентами низкого и среднего уровня, ведь у Льва действительно незаурядная мощь: неудивительно, что Махмудов наколотил 19 досрочных побед. Но как только Арсланбек встречается с боксёром, который крут на ногах или хотя бы готов принять рубку на встречных курсах, у россиянина начинаются проблемы.

Фьюри будет спокойно переигрывать Льва за счёт движения, перебивать на расстоянии и уверенно забирать очки в глазах судей. У Махмудова есть проблемы с выносливостью — с каждым раундом он замедляется и всё больше надеется на «грязный» бокс, с которым и у Цыганского короля полный порядок. Единственным серьёзным шансом Арсланбека будет лаки-панч в стартовых раундах: нельзя исключать вероятность такого развития событий, но не стоит и забывать, что Тайсона никто не смог нокаутировать. А вот Лев дважды проигрывал досрочно, и Фьюри вполне может просадить его условным ударом по печени. Ну и не стоит забывать про домашнее судейство: даже если Арсланбек навяжет британцу равный бой, забрать победу на судейских записках будет невероятно сложно.

Кажется, что всё говорит за Цыганского короля. Но в этом кроется и большая проблема: ответственность на Тайсоне будет максимальная. В случае поражения даже от такого удобного соперника на чемпионских надеждах Фьюри будет окончательно поставлен крест, хочет он этого или нет. Если не побеждать боксёров уровня Махмудова, о поясах можно забыть. Да и с финансовой точки зрения блеск Тайсона явно померкнет: вряд ли условный Netflix снова захочет видеть британца хедлайнером топ-события. Для Фьюри поединок с Махмудовым пройдёт по категории «всё или ничего». Тем интереснее будет его смотреть.