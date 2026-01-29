Скидки
Фьюри — Махмудов, кто фаворит боя, возвращение Цыганского короля, кто победит, выбор соперника

Фьюри дали идеального соперника. Если не победит, нужно снова уходить
Александр Фролов
Фьюри дали идеального соперника
Цыганский король рискует.

Вчера произошло самое ожидаемое из неожиданных событий — Тайсон Фьюри вернулся в спорт. Подобный трюк не удивляет: Цыганский король уже трижды завершал карьеру, но после некоторого перерыва неизменно «громко возвращался». Вот и теперь Фьюри ворвался в медиаповестку сразу с анонсом своего нового боя: 11 апреля британский экс-чемпион подерётся на своей родине с уроженцем России Арсланбеком Махмудовым. Кроме того, Цыганский король таким образом ещё и запрыгивает на платформу Netflix, которая сейчас становится «новым HBO», что означает как минимум серьёзную раскрутку поединка и отличные финансовые условия для участников.

«Я же говорил вам! Говорил, что сегодня будет громкое объявление, детка! Я сделал это. Протолкнул это дело, и я абсолютно в восторге, готов уже сегодня сражаться. Давайте! Апрель, Великобритания. Я отсутствовал четыре года. Но теперь вернулся. И я также привёл с собой крупнейшую стриминговую платформу в мире. Кто ещё мог бы привезти такое в Британию? Давайте же! И год, который мы запланировали… О боже! Это только верхушка айсберга! Погнали, детка! Погнали!» — прокричал Фьюри в видеоролике.

За Цыганского короля, конечно, можно только порадоваться. Он возвращается в большой спорт, заработает большие деньги и подерётся против во всех смыслах большого боксёра. Несмотря на пропущенные 14 месяцев, Тайсон однозначно будет фаворитом противостояния. У Фьюри гораздо больше опыта, он старше всего на год и превосходит Махмудова в большинстве навыков. Вдобавок Тайсон после своих возвращений всегда максимально мотивирован, а именно для него психологический фактор, пожалуй, имеет ключевое значение. Ну и родные стены станут приятным бонусом.

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри

Фото: Richard Pelham/Getty Images

Махмудов, безусловно, очень хороший боксёр. Его главный козырь — разрушительный удар, который, впрочем, он доносит слишком медленно, чтобы претендовать на лавры Деонтея Уайлдера. Основная тактика Арсланбека заключается в том, чтобы уже в первом-втором раундах зажимать соперника у канатов и разбивать тяжёлыми попаданиями. Такой ход отлично работает с оппонентами низкого и среднего уровня, ведь у Льва действительно незаурядная мощь: неудивительно, что Махмудов наколотил 19 досрочных побед. Но как только Арсланбек встречается с боксёром, который крут на ногах или хотя бы готов принять рубку на встречных курсах, у россиянина начинаются проблемы.

Фьюри будет спокойно переигрывать Льва за счёт движения, перебивать на расстоянии и уверенно забирать очки в глазах судей. У Махмудова есть проблемы с выносливостью — с каждым раундом он замедляется и всё больше надеется на «грязный» бокс, с которым и у Цыганского короля полный порядок. Единственным серьёзным шансом Арсланбека будет лаки-панч в стартовых раундах: нельзя исключать вероятность такого развития событий, но не стоит и забывать, что Тайсона никто не смог нокаутировать. А вот Лев дважды проигрывал досрочно, и Фьюри вполне может просадить его условным ударом по печени. Ну и не стоит забывать про домашнее судейство: даже если Арсланбек навяжет британцу равный бой, забрать победу на судейских записках будет невероятно сложно.

Последняя победа Льва:
Спорное судейство не помешало российскому Льву. Махмудов снёс крепкого британца в Англии!
Спорное судейство не помешало российскому Льву. Махмудов снёс крепкого британца в Англии!

Кажется, что всё говорит за Цыганского короля. Но в этом кроется и большая проблема: ответственность на Тайсоне будет максимальная. В случае поражения даже от такого удобного соперника на чемпионских надеждах Фьюри будет окончательно поставлен крест, хочет он этого или нет. Если не побеждать боксёров уровня Махмудова, о поясах можно забыть. Да и с финансовой точки зрения блеск Тайсона явно померкнет: вряд ли условный Netflix снова захочет видеть британца хедлайнером топ-события. Для Фьюри поединок с Махмудовым пройдёт по категории «всё или ничего». Тем интереснее будет его смотреть.

