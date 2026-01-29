Царукян в другом весе — утопия. Арман открыто манипулирует руководством UFC

В UFC – новая эпоха. Организация проводит крупные номерные турниры и развлекает публику. Пока всё складывается просто великолепно. На этом фоне выглядит грустно ситуация Армана Царукяна. Он идёт на серии из пяти побед. А за 11 последних поединков допустил лишь одну осечку. Причём и та была очень спорной, двусмысленной. В итоге свой титульный шанс боец получил, но «слетел» в последний момент из-за травмы . И после этого надолго оказался в тени. Отношение к Арману в UFC – не самое однозначное. Руководство открыто критикует поведение Царукяна. За временный титул чемпиона подрались соперники, которые ничем не превосходят его. Но Ахалкалакец продолжает томиться в ожидании и проводить борцовские схватки.

Ситуация Армана – сложная. Особенно если учесть, что никто даже не пытается юлить. Дана Уайт открыто заявляет, что проблема заключается в поведении бойца. И за последнее время он действительно совершил большое количество ошибок: «У Армана было несколько инцидентов, больше чем один. Царукян имел возможность сразиться за титул. Нет сомнений, что сейчас он лучший в мире, но у него был шанс. Является ли политика UFC в отношении Армана посланием другим бойцам UFC, чтобы все следили за своим поведением? Нет-нет. Много сумасшедших вещей происходит в бизнесе. Арман всё знает».

Скандал с «палками» и Кайлой Харрисон прямо сейчас выглядит детской шалостью. Особенно на фоне того, что Арман успел натворить. Он устроил потасовку с болельщиком, сорвал титульный поединок в последний момент, ударил головой Дэна Хукера во время стердауна . Естественно, организация не может быть довольна таким поведением своей звезды. Да, есть похожие инциденты и у других топовых бойцов. Однако там это, как правило, разовые вспышки. Более того, после первого же замечания парни начинают вести себя более спокойно, исправляются. Но только не Арман.

Арман Царукян Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Сам Арман слишком поздно понял, что образ дерзкого плохиша может сыграть настолько сильно против него. И теперь он пытается поправить ситуацию. В частности, Царукян пообещал вести себя более сдержанно: «Дана Уайт и Хантер Кэмпбелл, простите меня. Дайте мне бой за титул. Я буду хорошим парнем. Я больше не стану никого бить, буду стараться вести себя хорошо. В тренировочном лагере может произойти всякое, любой может травмироваться. Но [проваленные] весогонки, драки с фанатами, удары головой – этого больше не будет».

Правда, практически сразу Ахалкалакец принялся искать обходные пути к тому, чтобы стать чемпионом. И даже заявил, что готов перебраться на весовую категорию ниже. Формально запретить этого в организации не могут. Однако и гарантировать титульный поединок с победителем в паре Александра Волкановски и Диего Лопеса вряд ли станут. Но Арман демонстрирует, что готов на любые лишения. И даже изнурительные диеты. Всё для того, чтобы побороться за заветный пояс: « Я постараюсь завоевать титул в полулёгком весе . Мы всё подсчитали, так что мой организм способен выступать в этой весовой категории».

Сам ход Царукяна выглядит понятным. Ситуация в лёгком весе выглядит слишком запутанной. Ислам Махачев, по ощущениям, возвращаться не собирается. Илия Топурия решает личные проблемы. И не совсем понятно, когда он действительно сможет вновь выйти в октагон. Кроме того, временный обладатель титула – Джастин Гэтжи. Сводить ветерана-рубаку с борцом вряд ли станут. Поэтому Арману сложно будет дождаться своего шанса в родном дивизионе. Однако в то, что он спустится ниже, верится с трудом. Слишком уж высокие риски существуют.

В последнее время вопрос взвешиваний стал слишком острым. Совсем недавно мы наблюдали абсолютно жуткую картину. Боец Кэмерон Смотерман потерял сознание и рухнул на пол прямо после того, как прошёл официальную процедуру взвешивания. 28-летний американец выступает в легчайшей весовой категории. Спортсмен добрался до весов и уложился в лимит весовой категории, но, сойдя с весов и сделав несколько шагов, Кэмерон упал лицом в пол. К нему тут же подбежали члены команды и медицинский персонал, однако Смотерман так и не поднялся самостоятельно, смог только присесть — пришлось вывозить из здания на носилках и экстренно отправлять в госпиталь. Да, позже стало известно, что с бойцом всё в порядке. Но рисковать так ещё раз в организации вряд ли станут.

Арман – огромный легковес. Он габаритный, очень крупный. И всегда делал вес «впритирку». А иногда не справлялся с этой задачей. Так было перед турниром UFC 257 в 2021 году. Тогда перевес был огромным – 1,36 кг. С возрастом «сгонять» становится всё тяжелее. И Царукяну приходится буквально проверять свой организм на прочность. Так легко запрыгнуть в 65,8 кг Арман сможет вряд ли. А если и рискнёт провернуть такой эксперимент, то может столкнуться с целой чередой трудностей. В UFC вряд ли хотят подвергать здоровье топового бойца такой опасности. Кроме того, в новом весе Царукян рискует потерять многие свои преимущества.