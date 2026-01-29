Скидки
Главная Бокс/ММА Статьи

Арман Царукян: карьера в UFC, скандалы, подробности, отношения с Даной Уайтом, возможный титульный бой, переход в полулёгкий вес

Царукян в другом весе — утопия. Арман открыто манипулирует руководством UFC
Сергей Сорокин
Арман Царукян
Хочет заполучить титульный поединок любой ценой.

В UFC – новая эпоха. Организация проводит крупные номерные турниры и развлекает публику. Пока всё складывается просто великолепно. На этом фоне выглядит грустно ситуация Армана Царукяна. Он идёт на серии из пяти побед. А за 11 последних поединков допустил лишь одну осечку. Причём и та была очень спорной, двусмысленной. В итоге свой титульный шанс боец получил, но «слетел» в последний момент из-за травмы. И после этого надолго оказался в тени. Отношение к Арману в UFC – не самое однозначное. Руководство открыто критикует поведение Царукяна. За временный титул чемпиона подрались соперники, которые ничем не превосходят его. Но Ахалкалакец продолжает томиться в ожидании и проводить борцовские схватки.

Арман Царукян Подробнее

Ситуация Армана – сложная. Особенно если учесть, что никто даже не пытается юлить. Дана Уайт открыто заявляет, что проблема заключается в поведении бойца. И за последнее время он действительно совершил большое количество ошибок: «У Армана было несколько инцидентов, больше чем один. Царукян имел возможность сразиться за титул. Нет сомнений, что сейчас он лучший в мире, но у него был шанс. Является ли политика UFC в отношении Армана посланием другим бойцам UFC, чтобы все следили за своим поведением? Нет-нет. Много сумасшедших вещей происходит в бизнесе. Арман всё знает».

Скандал с «палками» и Кайлой Харрисон прямо сейчас выглядит детской шалостью. Особенно на фоне того, что Арман успел натворить. Он устроил потасовку с болельщиком, сорвал титульный поединок в последний момент, ударил головой Дэна Хукера во время стердауна. Естественно, организация не может быть довольна таким поведением своей звезды. Да, есть похожие инциденты и у других топовых бойцов. Однако там это, как правило, разовые вспышки. Более того, после первого же замечания парни начинают вести себя более спокойно, исправляются. Но только не Арман.

Арман Царукян

Арман Царукян

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Сам Арман слишком поздно понял, что образ дерзкого плохиша может сыграть настолько сильно против него. И теперь он пытается поправить ситуацию. В частности, Царукян пообещал вести себя более сдержанно: «Дана Уайт и Хантер Кэмпбелл, простите меня. Дайте мне бой за титул. Я буду хорошим парнем. Я больше не стану никого бить, буду стараться вести себя хорошо. В тренировочном лагере может произойти всякое, любой может травмироваться. Но [проваленные] весогонки, драки с фанатами, удары головой – этого больше не будет».

Правда, практически сразу Ахалкалакец принялся искать обходные пути к тому, чтобы стать чемпионом. И даже заявил, что готов перебраться на весовую категорию ниже. Формально запретить этого в организации не могут. Однако и гарантировать титульный поединок с победителем в паре Александра Волкановски и Диего Лопеса вряд ли станут. Но Арман демонстрирует, что готов на любые лишения. И даже изнурительные диеты. Всё для того, чтобы побороться за заветный пояс: «Я постараюсь завоевать титул в полулёгком весе. Мы всё подсчитали, так что мой организм способен выступать в этой весовой категории».

Сам ход Царукяна выглядит понятным. Ситуация в лёгком весе выглядит слишком запутанной. Ислам Махачев, по ощущениям, возвращаться не собирается. Илия Топурия решает личные проблемы. И не совсем понятно, когда он действительно сможет вновь выйти в октагон. Кроме того, временный обладатель титула – Джастин Гэтжи. Сводить ветерана-рубаку с борцом вряд ли станут. Поэтому Арману сложно будет дождаться своего шанса в родном дивизионе. Однако в то, что он спустится ниже, верится с трудом. Слишком уж высокие риски существуют.

В последнее время вопрос взвешиваний стал слишком острым. Совсем недавно мы наблюдали абсолютно жуткую картину. Боец Кэмерон Смотерман потерял сознание и рухнул на пол прямо после того, как прошёл официальную процедуру взвешивания. 28-летний американец выступает в легчайшей весовой категории. Спортсмен добрался до весов и уложился в лимит весовой категории, но, сойдя с весов и сделав несколько шагов, Кэмерон упал лицом в пол. К нему тут же подбежали члены команды и медицинский персонал, однако Смотерман так и не поднялся самостоятельно, смог только присесть — пришлось вывозить из здания на носилках и экстренно отправлять в госпиталь. Да, позже стало известно, что с бойцом всё в порядке. Но рисковать так ещё раз в организации вряд ли станут.

Арман – огромный легковес. Он габаритный, очень крупный. И всегда делал вес «впритирку». А иногда не справлялся с этой задачей. Так было перед турниром UFC 257 в 2021 году. Тогда перевес был огромным – 1,36 кг. С возрастом «сгонять» становится всё тяжелее. И Царукяну приходится буквально проверять свой организм на прочность. Так легко запрыгнуть в 65,8 кг Арман сможет вряд ли. А если и рискнёт провернуть такой эксперимент, то может столкнуться с целой чередой трудностей. В UFC вряд ли хотят подвергать здоровье топового бойца такой опасности. Кроме того, в новом весе Царукян рискует потерять многие свои преимущества.

Кажется, Арман просто лукавит, когда говорит о подобных вещах. И делает это сознательно, провоцируя боссов лиги. Он демонстрирует, что готов на любые жертвы. Вот только в бизнесе вряд ли есть место жалости.

