Восхищался Зиданом, разочаровывался в боксе и много переезжал. Биография Муртазалиева

В ночь с 31 января на 1 февраля в Ньюкасле, Великобритания, состоится масштабный вечер профессионального бокса. Возглавит его бой за титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе: обладатель пояса Бахрам Муртазалиев будет проводить вторую защиту против Джоша Келли.

Бахрам Муртазалиев по-прежнему идёт в профессионалах без поражений: 23 победы в 23 поединках. Победа над Тимом Цзю настолько испугала потенциальных соперников, что искать следующего оппонента пришлось больше года. Но наконец-то российский чемпион возвращается в ринг.

Имя: Бахрам Муртазалиев

Бахрам Муртазалиев Дата рождения: 2 января 1993 года

2 января 1993 года Место рождения: Грозный, Россия

Грозный, Россия Рост: 183 см

183 см Размах рук: 183 см

183 см Рекорд: 23-0

23-0 Весовая категория: первая средняя

первая средняя Стойка: левосторонняя (правша)

левосторонняя (правша) Прозвище: KO Artist

Начинал с греко-римской борьбы, любил футбол

Бахрам родился 2 января 1993 года в Грозном, однако уже через год его семья была вынуждена переехать из-за военных действий в Чечне. Какое-то время он жил в Казахстане, но в 1999 году семья Муртазалиевых вернулась в Россию. Правда, не в Чечню, а в Челябинскую область, в город Пласт. Именно Урал стал тем местом, где Бахрам начинал свой путь в боксе.

Интересно, что бокс был не первым видом спорта, которым увлёкся будущий чемпион мира. Сначала была греко-римская борьба, затем – футбол. Кстати, в футбол Муртазалиев любит играть и сейчас, также следит за выступлениями «Ахмата», смотрит матчи ведущих европейских лиг, а среди игроков особо выделял Зинедина Зидана и Тьерри Анри. В этом у Бахрама есть сходство с Хабибом Нурмагомедовым, который в детстве тоже хотел стать футболистом, но с таким отцом, как Абдулманап Нурмагомедов, выбор Орла пал в итоге на единоборства, хотя футбол остаётся большой страстью бывшего чемпиона UFC.

Муртазалиева в бокс тоже привёл отец и настоял, чтобы сын занимался именно этим видом спорта. В Пласте Бахрам тренировался, ездил на различные соревнования по любителям. Позднее семья Муртазалиева вернулась в Грозный в 2005 году, но спустя семь лет будущий чемпион IBF перебрался в Челябинск, чтобы активнее развивать карьеру. Правда, были и моменты, когда Муртазалиев хотел бросить бокс.

«Если честно, я разочаровался в любительском боксе. Всерьёз думал над тем, чтобы вообще повесить перчатки на гвоздь. Дело в том, что очень уж предвзятое судейство в любителях. Точкой кипения стал чемпионат Урала в 2013 году. В полуфинале меня нагло засудили в бою с соперником из Ханты-Мансийска. Тогда я серьёзно решил, что больше не хочу драться в любителях», — отмечал Бахрам в интервью информагентству «Первое областное».

Знакомство с Ковалёвым и переезд в США

В профессионалах Бахрам дебютировал в мае 2014 года. Первые пять боёв Муртазалиев провёл в Челябинске и одержал пять побед: три нокаутами, две – убедительным судейским решением. Но поворотным моментом стал поединок в андеркарде большого боксёрского вечера в Екатеринбурге в 2016 году, возглавлял который бой Сергея Ковалёва и Айзека Чилембы. Муртазалиев финишировал Магомедкамила Мусаева, но главное, что Бахрам извлёк из этого турнира не победа, а знакомство с Сергеем Ковалёвым.

Сергей Ковалёв Фото: Richard Pelham/Getty Images

Крашер сыграл большую роль в становлении Муртазалиева как профессионального боксёра. Ковалёв позвал Бахрама с собой в США, в тренировочный лагерь, и Муртазалиев не только остался там, но и подписал контракт с промоутерской компанией Main Events и Эгисом Климасом. С тех пор Бахрам все поединки проводил именно в США, за исключением титульного боя с Джеком Кулкаем и поединка в Грозном в 2019 году. Но при этом про Россию Муртазалиев никогда не забывал: во время простоя после победы над Тимом Цзю Бахрам, например, приезжал в Пласт и Челябинск, где он начинал свой спортивный путь – пообщался с молодыми боксёрами, посетил свою бывшую школу и просто поностальгировал.

Боксировал на лучших аренах мира

В США Муртазалиев благодаря Ковалёву часто оказывался в звёздных кэмпах. Бахрам тренировался и с самим Крашером, и с Василием Ломаченко, и с Александром Усиком – набраться опыта было у кого. И постепенно будущий чемпион мира стал заметно прогрессировать. Интересно, что в Штатах Бахрам провёл свой первый поединок на масштабной «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, в карде, пожалуй, самого крупного поединка в карьере Сергея Ковалёва – против Андре Уорда. Представьте: ещё за год до этого Муртазалиев боксировал на небольшом турнире в Челябинске, а теперь – в карде одного из главных ивентов в мировом боксе 2016 года.

Сергей Ковалёв и Бахрам Муртазалиев Фото: Из личного архива Бахрама Муртазалиева

За первый год в Америке Бахрам успел провести пять поединков, в том числе в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, но Муртазалиева вообще никак не смущали ни размеры арены, ни публика, ни взлетевший интерес к нему – Бахрам выходил и выполнял свою работу. Причём выполнял её так, что ни у кого не оставалось никаких вопросов: пять боёв – пять побед нокаутами.

Выход из тени Крашера

Постепенно Муртазалиев начал выходить из тени Ковалёва, хотя Сергей сделал много для того, чтобы Бахрам стал тем, кем сейчас является. Муртазалиев продолжал сносить одного соперника за другим, редкие поединки российского боксёра доходили до судейского решения. Видимо, отголоски любительской карьеры, когда из-за судейских вердиктов он едва не закончил с боксом, тоже повлияли на стиль будущего чемпиона мира.

Бахрам освоился, привык к жизни в США. Пошли первые локальные титулы: например, в 2019 завоевал пояс WBC USA, позднее стал обладателем пояса Евразийского боксёрского парламента, но, конечно, цель была одна – полноценный титул чемпиона мира. Добраться до него было сложно, карты всем претендентам, в том числе и, например, Тиму Цзю, спутывал Джермелл Чарло, который на тот момент был абсолютным чемпионом мира. Американец не защищал пояса, и лишь к сентябрю 2023 года титулы стали вакантными, и Бахрам наконец-то получил свой шанс.

Титул, бой с Цзю и долгий простой

Так вышло, что, когда Муртазалиев вышел на уровень чемпионских боёв, с получением поединков и поиском соперников стали возникать серьёзные проблемы. Сначала Бахрам полтора года ждал боя с Джеком Кулкаем, после завоевания пояса Муртазалиев переехал Тима Цзю, который планировал быстро вернуться на вершину после поражения от Себастьяна Фундоры. А затем – снова полтора года простоя.

Муртазалиев — Цзю Фото: Alex Menendez/Getty Images

Бахрам настолько запугал всех своих соперников, что от него стали шарахаться не только другие чемпионы, опасающиеся за свои титулы, но и даже претенденты по линии IBF. Муртазалиев хотел остаться активным чемпионом, однако оппоненты не горят желанием попадать под раздачу от российского нокаутёра. Но всё же спустя полтора года Бахраму нашли соперника, а параллельно с поединком Муртазалиева будет проходить объединительный бой в его весовой категории, так что появляются варианты для дальнейшего развития. Главное, чтобы простой не сказался на форме Бахрама.