Угодит за решётку или отделается штрафом? Танк Дэвис снова арестован

У бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях Джервонты Дэвиса продолжаются проблемы с законом. Стало известно, что полиция Майами арестовала Танка и доставила в полицейский участок в связи с обвинениями в домашнем насилии.

Это уже продолжение истории Дэвиса и его бывшей девушки Кортни Россел. Началось всё ещё 27 октября: тогда Джервонта проник в клуб, где Россел работала официанткой, вытащил её на парковку и применил физическую силу, пытаясь посадить её в машину. Девушке удалось убежать, после чего она написала заявление в полицию. Также Кортни заявила, что это уже далеко не первый инцидент с домашним насилием в отношениях с Танком, по словам девушки, он и раньше мог ударить её.

Эта новость довольно быстро разлетелась по СМИ, и у Джервонты начались проблемы. Дэвис осенью должен был разделить ринг с известным блогером Джейком Полом, они уже успели провести стердаун, пресс-конференцию и начали раскручивать поединок. Однако после очередной криминальной истории Танка, которая всплыла и потянула за собой большое количество критики, Пол отказался боксировать с Дэвисом, опасаясь, что поединок может сорваться из-за его ареста.

Но арест произошёл позже. К этому времени у Джервонты возникли и другие спортивные проблемы – в WBA его отправили «в отпуск». Дэвис в прошлом году провёл всего один поединок, который свёл вничью с Ламонтом Роучем, поднявшимся из другого дивизиона. Боксёры должны были выйти на реванш, но у Дэвиса оказались другие планы.

Джервонта Дэвис и Ламонт Роуч Фото: Al Bello/Getty Images

15 января полиция Майами выдала ордер на арест Джервонты, боксёра искали на протяжении двух недель и в итоге доставили в полицейский участок. Дэвису предъявлены обвинения в нанесении побоев, незаконном лишении свободы и попытке похищения. При этом Джервонта, по всей видимости, в скором времени будет выпущен под залог в $ 16 тыс., при этом Танк не сможет приближаться к своей девушке, воздействовать на неё или других свидетелей по этому делу.

Ещё осенью, когда вся эта история всплыла, Кортни Россел говорила о том, что собирается взыскать с Танка $ 50 тыс. в качестве компенсации, и настаивала на суде присяжных. Так что, вероятно, Дэвис во всей этой ситуации ограничится лишь штрафом.

Хотя это уже далеко не первая криминальная история в жизни Джервонты, в том числе и с обвинением в домашнем насилии. В 2017 году он ударил сотрудницу стриптиз-клуба, которую госпитализировали с травмой головы, в 2020 году Танка обвинили в применении силы в отношении своей бывшей девушки на благотворительном баскетбольном матче. В том же году Дэвис стал участником ДТП, однако свою вину он признал только спустя два года, и тогда это дело наложилось на ещё одно обвинение в домашнем насилии – заявление написала бывшая девушка боксёра Ванесса Посо. Танк отделался домашним арестом и общественными работами, но в очередной раз «начудил», нарушил условия пребывания под домашнем арестом и остаток срока – 44 дня – провёл за решёткой.

Так что нет никаких гарантий, что, если Дэвис в итоге выйдет под залог, он не продолжит нарушать закон и предписанные правила, и это может только усугубить и без того печальное положение Джервонты. За последние годы он попадает в какие-то скандалы едва ли не чаще, чем блистает в ринге. Уже перестаёшь удивляться, когда читаешь, что Дэвиса в очередной раз арестовали по обвинению в домашнем насилии, что у него очередные проблемы с законом. Некогда один из самых звёздных представителей современного бокса загубил свою карьеру, и есть ощущение, что прежнего Танка мы уже не увидим, учитывая его последние выступления и всяческие проблемы вне ринга. Тем более если по новому обвинению в домашнем насилии Дэвису не удастся отделаться только штрафом и условным сроком.