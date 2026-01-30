Беззубый и бессмысленный реванш. Бой Волкановски и Лопеса — плохое решение UFC

В ночь на 1 февраля в Сиднее, Австралия, пройдёт второй кряду номерной турнир в 2026 году — UFC 325. Возглавляет ивент местный любимец Александр Волкановски, действующий чемпион организации в полулёгкой весовой категории. 37-летний боец встретится в реванше с Диего Лопесом.

Это второй титульный бой в этом году, и к обоим есть вопросы. Неделей ранее состоялся поединок за временный пояс в лёгком весе между Джастином Гэтжи и Пэдди Пимблеттом, а теперь мы получаем абсолютно ненужный реванш, в котором маловато смысла. Чуть меньше года назад Волкановски и Лопес уже бились за титул, и тогда бой получился неконкурентным — Алекс за счёт опыта перебил бразильца с дистанции и спокойно забрал четыре раунда из пяти . С тех пор Волкановски не бился, а Лопес досрочно победил Жана Силву, не входившего в топ-10 дивизиона. Достаточно ли этого для реванша? Если бы Диего был бывшим доминирующим чемпионом, то да, но в данном случае логичнее было отправить парня со странной причёской провести ещё один бой — с Яиром Родригесом, к примеру.

Диего Лопес Фото: Ian Maule/Getty Images

В основном вопросы к такому матчмейкингу вытекают из того, что в дивизионе есть два человека, чьи титульники были бы более логичными. И допустим, что мы можем убрать из этого уравнения Мовсара Евлоева: простой больше года, срыв боя с Аароном Пико из-за травмы, отсутствие досрочных побед и неприязнь со стороны Даны Уайта. Но тем не менее это непобеждённый боец с 9-0 в UFC (многим удавалось так провести первые девять боёв в лучшей лиге мира?) и первое место в рейтинге дивизиона. Есть ещё Лерон Мёрфи с великолепной победой над Пико, тоже непобеждённый, и финишей у него больше, чем у Евлоева. На бумаге британец более заслуженный претендент, чем Лопес .

И даже Волкановски после анонса удивлялся, что ему снова дали бой с Диего: «Мы все знаем, что я хотел подраться раньше, в декабре. Мы считали, что это будет Лерон Мёрфи. В UFC же ждали боя Жана Силвы и Лопеса. И затем мы подписали контракт на бой с Лопесом. Повторюсь, я считаю, что Мовсар больше этого заслуживает, Лерон Мёрфи… Любой из этих парней. Однако в UFC хотели Лопеса, по крайней мере, все знают, что получат удовольствие».

Практически то же самое говорил тренер Алекса Джо Лопес: «Это стало неожиданностью для всех. Без неуважения к Диего, ведь он прекрасный боец, но мы его уже побеждали. Евлоев и Мёрфи, объективно говоря, больше заслуживают титульный бой. Однако не мы принимаем решения — это прерогатива UFC, и нам предложили Лопеса. Значит, будем работать с этим вариантом. Популярность всегда играла роль. Не знаю, связано ли это с договором Paramount, но за кулисами идут переговоры. В итоге решение остаётся за ними. Знаю, что фанаты недовольны. Ребята показывали мне комментарии, они не самые лестные. Почему бы не дать шанс Мёрфи или Евлоеву? Это моё мнение».

Лопес точно зарекомендовал себя более зрелищным бойцом, чем Евлоев и Мёрфи, и допустим, что в эпоху Paramount это ключевой показатель, однако, во-первых, у нас есть свежий очный бой Диего с Волкановски. И это не было так зрелищно, как об этом говорят. Каковы шансы, что в этот раз всё будет иначе? Во-вторых, этот реванш даже не получается толком раскрутить. Никакого накала, никакого нерва, всё очень травоядно и после анонса, и в неделю боя . Мало того, что бессмысленный, так ещё и беззубый реванш, который UFC даже не может подать с какой-то интригой.

Бой Лопеса и Волкановски Фото: Megan Briggs/Getty Images

Евлоев и Мёрфи могут уступать Лопесу в зрелищности, но они, скорее всего, превосходят его в классе. Бой Волкановски с любым из них вполне можно раскручивать как схватку одного из величайших бойцов с новым поколением, с человеком, который ещё не проигрывал никому. Это тоже не супер, однако хотя бы появляется интрига, новое противостояние. Чем это хуже боя с Лопесом? Очевидное плохое решение UFC, которое принято лишь в надежде, что Диего станет новой кровью на вершине дивизиона (и, возможно, слабейшим чемпионом в истории полулёгкого веса) и сможет в том числе представлять Мексику, так как уже много лет живёт там. И Дана Уайт этого точно хотел бы для традиционного сентябрьского UFC Noche.

Но ничего не остаётся. Реванш мы всё равно посмотрим и будем оценивать расклады, исходя из результата. Волкановски уже назвал Евлоева самым заслуженным претендентом, так что, вероятно, он встретится победителем боя Мовсара и Мёрфи. А может, и Царукян действительно спустится в полулёгкий вес и спутает карты всем претендентам. Всё это точно лучше реванша Волкановски — Лопес.