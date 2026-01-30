Скидки
Главная Бокс/ММА Статьи

Давид Суров — Луис Алькантара Герреро: обзор боя, кто победил, результат поединка, дебют Сурова в профессиональном боксе

Тотальное уничтожение. Суров шикарно ворвался в профессиональный бокс
Яхья Гасанов
Давид Суров
Россиянин смял соперника за один раунд.

30 января в Москве прошёл турнир по профессиональному боксу IBA PRO 14. В соглавном событии вечера новоиспеченный чемпион мира – 2025 в супертяжёлом весе Давид Суров дебютировал на профессиональном ринге. Соперником россиянина стал Луис Алькантара Герреро из Доминиканской Республики. Бой был рассчитан на шесть раундов.

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Давид Суров (W) — Луис Алькантара Герреро
30 января 2026, пятница. 22:00 МСК
Давид Суров
Окончено
KO
Луис Алькантара Герреро

В декабре прошлого года Суров стал чемпионом мира, оказавшись всего четвёртым россиянином, взявшим золото в этой весовой категории. До этого 21-летний боксёр также дважды становился чемпионом России. Но на профессиональном ринге Суров бился только в выставочных боях. Однако это Давида совсем не смущало — цели у него высокие: «Это просто начало. Далее в планах выиграть всё возможное в боксе. Под фразой «всё возможное» я подразумеваю Олимпиаду и звание абсолютного чемпиона мира по профессионалам».

Соперник Сурова — нокаутёр, но при этом он впервые бился за пределами родной страны. Луис Алькантара Герреро гораздо более опытный боксёр с точки зрения профессионального опыта. Доминиканец до встречи с Суровым провёл 11 поединков, победил во всех и при этом 10 раз финишировал своих соперников — преимущественно в стартовых раундах. В декабре прошлого года Герреро разобрался с Франсиско Сильвенсом Матео, и это был его самый серьёзный скальп в карьере. Что интересно, Суров стал шестым дебютантом в резюме доминиканского боксёра.

От Сурова большие ожидания:
У России — новая надежда в королевском весе. Суров способен расшевелить дивизион
У России — новая надежда в королевском весе. Суров способен расшевелить дивизион

Суров начал довольно бодро, легко двигался на ногах, давил и постоянно напрягал доминиканца, меняя этажи атак. Герреро в основном перемещался по периметру ринга и почти не отвечал. Давид хорошо зацепил правым боковым и здорово прошил корпус из клинча. За 30 секунд до конца первого раунда россиянин выдал ещё одну серию ударов и потряс доминиканца справа. После этого Герреро просто переключился в режим выживания, но не выдержал.

Суров видел, что сопернику сильно поплохело, и набросился на него в попытках добить. Герреро пробовал перекрыться и вязать, однако ничего не прошло — Давид отбил корпус, попадал в голову и почти одновременно с гонгом отправил Герреро на настил, откуда он потом долго не мог подняться и приходил в себя.

Великолепный дебют Сурова в профессионалах, лучше практически невозможно.

