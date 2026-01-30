Тотальное уничтожение. Суров шикарно ворвался в профессиональный бокс

30 января в Москве прошёл турнир по профессиональному боксу IBA PRO 14. В соглавном событии вечера новоиспеченный чемпион мира – 2025 в супертяжёлом весе Давид Суров дебютировал на профессиональном ринге. Соперником россиянина стал Луис Алькантара Герреро из Доминиканской Республики. Бой был рассчитан на шесть раундов.

В декабре прошлого года Суров стал чемпионом мира, оказавшись всего четвёртым россиянином, взявшим золото в этой весовой категории. До этого 21-летний боксёр также дважды становился чемпионом России. Но на профессиональном ринге Суров бился только в выставочных боях. Однако это Давида совсем не смущало — цели у него высокие: «Это просто начало. Далее в планах выиграть всё возможное в боксе. Под фразой «всё возможное» я подразумеваю Олимпиаду и звание абсолютного чемпиона мира по профессионалам».

Соперник Сурова — нокаутёр, но при этом он впервые бился за пределами родной страны. Луис Алькантара Герреро гораздо более опытный боксёр с точки зрения профессионального опыта. Доминиканец до встречи с Суровым провёл 11 поединков, победил во всех и при этом 10 раз финишировал своих соперников — преимущественно в стартовых раундах. В декабре прошлого года Герреро разобрался с Франсиско Сильвенсом Матео, и это был его самый серьёзный скальп в карьере. Что интересно, Суров стал шестым дебютантом в резюме доминиканского боксёра.

Суров начал довольно бодро, легко двигался на ногах, давил и постоянно напрягал доминиканца, меняя этажи атак. Герреро в основном перемещался по периметру ринга и почти не отвечал. Давид хорошо зацепил правым боковым и здорово прошил корпус из клинча. За 30 секунд до конца первого раунда россиянин выдал ещё одну серию ударов и потряс доминиканца справа. После этого Герреро просто переключился в режим выживания, но не выдержал.

Суров видел, что сопернику сильно поплохело, и набросился на него в попытках добить. Герреро пробовал перекрыться и вязать, однако ничего не прошло — Давид отбил корпус, попадал в голову и почти одновременно с гонгом отправил Герреро на настил, откуда он потом долго не мог подняться и приходил в себя.

Великолепный дебют Сурова в профессионалах, лучше практически невозможно.