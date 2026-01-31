Скидки
Матч-центр:
Главная Бокс/ММА Статьи

Бахрам Муртазалиев — Джош Келли, бокс 31 января 2026 года — прямая онлайн-трансляция, где смотреть, эфир, полный кард

Муртазалиев — Келли: возвращение российского нокаутёра! Будет эффектный финиш? LIVE
Яхья Гасанов
Бахрам Муртазалиев — Джош Келли
Бахрам защищает титул IBF в первом среднем весе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

31 января в Ньюкасле, Великобритания, пройдёт большой вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет титульный поединок в первом среднем весе между действующим чемпионом мира по версии IBF, непобеждённым российским боксёром Бахрамом Муртазалиевым и местным бойцом Джошем Келли.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Бахрам Муртазалиев — Джош Келли
01 февраля 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бахрам Муртазалиев
Не началось
Джош Келли

Для россиянина это первый бой с осени 2024 года, когда он триумфально разобрался с Тимом Цзю. От поединка с Бахрамом отказывались топы дивизиона, но в итоге удалось договориться с Келли.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Как у Муртазалиева с гонорарами:
Миллионер без признания. Сколько зарабатывает российский чемпион мира
Миллионер без признания. Сколько зарабатывает российский чемпион мира
Где смотреть турнир с главным боем Муртазалиев — Келли Дата и время турнира с главным боем Муртазалиев — Келли Полный кард с главным боем Муртазалиев — Келли
Live Яхья Гасанов

🤔 Непобеждённый Верджил Ортис объяснил, почему отказался драться с Муртазалиевым

«Я довольно крупный парень. Всякий раз, когда встречаюсь с кем-то, мне говорят: «Не могу поверить, что ты такой большой». Не верю, что такое правило IBF [о повторном взвешивании в день боя] будет на моей стороне. Это путь к катастрофе. А я хочу сохранить все свои шансы на победу в поединке. Откажитесь от этого правила, после чего я брошу вызов Бахраму», — приводит слова Ортиса портал BoxingScene.

09:33 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир с главным боем Муртазалиев — Келли

Ивент покажут на платформе DAZN. В России поединок Муртазалиева и Келли покажет Amediatekа. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.

09:33 Яхья Гасанов

😎 Американский тренер считает, что Муртазалиев может остановить Энниса

Американский тренер Стивен Эдвардс считает, что чемпион IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев способен победить восходящую американскую звезду Джарона Энниса.

«Бахрам особенно для Энниса, потому что умеет бить навстречу. Он здорово контратакует, а Эннис иногда увлекается атакой. Джарон показал, что способен держать удар, но точный удар сбивает с ног любого.

У Бахрама мощный левый хук, он быстро бьёт одиночные удары. Серии у него получаются хуже. Посмотрите бой с Тимом Цзю, Бахрам очень быстр», — сказал Эдвардс в интервью YouTube-каналу MillCity Boxing.

09:32 Яхья Гасанов

Дата и время турнира с главным боем Муртазалиев — Келли

Турнир состоится 31 января в Ньюкасле, Великобритания на «Utilita Arena». Начало — в 20:00 мск. Главный бой вечера ожидается не ранее 00:00 мск.

09:31 Яхья Гасанов

🏃‍♂️ Самедов объяснил, почему все боксёры «бегают» от Муртазалиева

Первый номер рейтинга WBA во втором полулёгком весе россиянин Эльнур Самедов объяснил, почему боксёры избегают встречи с непобеждённым чемпионом IBF в первом среднем весе соотечественником Бахрамом Муртазалиевым.

«Да, от Бахрама бегают. Потому что знают, на что он способен. Боятся этого боксёра, потому что он может кому-то испортить карьеру, забрать нолик, и из-за этого бегают от него», — заявил Самедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

09:31 Яхья Гасанов

Полный кард с главным боем Муртазалиев — Келли

Бахрам Муртазалиев (23-0, 17 KO, Россия) – Джош Келли (17-1-1, 10 KO, Великобритания);

Джош Пэдли (17-1, 5 KO, Великобритания) – Джауад Бельмехди (23-2-3, 11 КО, Франция);

Элиф Нур Турхан (12-0, 8 KO, Турция) – Тейла Гентцен (8-1, 3 КО, Австралия);

Лео Атанг (3-0, 3 KO, Великобритания) – Амин Бусетта (9-17, 0 КО, Бельгия);

Джош Бленкирон (7-0-1, 0 КО, Великобритания) – Робби Колман (7-0, 1 КО, Великобритания);

Бредли Кейси (3-0, 1 КО, Великобритания) – Ли Робертс (1-3, 1 КО, Великобритания).

