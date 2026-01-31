Муртазалиев — Келли: возвращение российского нокаутёра! Будет эффектный финиш? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

31 января в Ньюкасле, Великобритания, пройдёт большой вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет титульный поединок в первом среднем весе между действующим чемпионом мира по версии IBF, непобеждённым российским боксёром Бахрамом Муртазалиевым и местным бойцом Джошем Келли.

Для россиянина это первый бой с осени 2024 года, когда он триумфально разобрался с Тимом Цзю. От поединка с Бахрамом отказывались топы дивизиона, но в итоге удалось договориться с Келли.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.