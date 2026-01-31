Муртазалиев — Келли: возвращение российского нокаутёра! Будет эффектный финиш? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
31 января в Ньюкасле, Великобритания, пройдёт большой вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет титульный поединок в первом среднем весе между действующим чемпионом мира по версии IBF, непобеждённым российским боксёром Бахрамом Муртазалиевым и местным бойцом Джошем Келли.
Для россиянина это первый бой с осени 2024 года, когда он триумфально разобрался с Тимом Цзю. От поединка с Бахрамом отказывались топы дивизиона, но в итоге удалось договориться с Келли.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🤔 Непобеждённый Верджил Ортис объяснил, почему отказался драться с Муртазалиевым
«Я довольно крупный парень. Всякий раз, когда встречаюсь с кем-то, мне говорят: «Не могу поверить, что ты такой большой». Не верю, что такое правило IBF [о повторном взвешивании в день боя] будет на моей стороне. Это путь к катастрофе. А я хочу сохранить все свои шансы на победу в поединке. Откажитесь от этого правила, после чего я брошу вызов Бахраму», — приводит слова Ортиса портал BoxingScene.
Где смотреть турнир с главным боем Муртазалиев — Келли
Ивент покажут на платформе DAZN. В России поединок Муртазалиева и Келли покажет Amediatekа. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
😎 Американский тренер считает, что Муртазалиев может остановить Энниса
Американский тренер Стивен Эдвардс считает, что чемпион IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев способен победить восходящую американскую звезду Джарона Энниса.
«Бахрам особенно для Энниса, потому что умеет бить навстречу. Он здорово контратакует, а Эннис иногда увлекается атакой. Джарон показал, что способен держать удар, но точный удар сбивает с ног любого.
У Бахрама мощный левый хук, он быстро бьёт одиночные удары. Серии у него получаются хуже. Посмотрите бой с Тимом Цзю, Бахрам очень быстр», — сказал Эдвардс в интервью YouTube-каналу MillCity Boxing.
Дата и время турнира с главным боем Муртазалиев — Келли
Турнир состоится 31 января в Ньюкасле, Великобритания на «Utilita Arena». Начало — в 20:00 мск. Главный бой вечера ожидается не ранее 00:00 мск.
🏃♂️ Самедов объяснил, почему все боксёры «бегают» от Муртазалиева
Первый номер рейтинга WBA во втором полулёгком весе россиянин Эльнур Самедов объяснил, почему боксёры избегают встречи с непобеждённым чемпионом IBF в первом среднем весе соотечественником Бахрамом Муртазалиевым.
«Да, от Бахрама бегают. Потому что знают, на что он способен. Боятся этого боксёра, потому что он может кому-то испортить карьеру, забрать нолик, и из-за этого бегают от него», — заявил Самедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.
Полный кард с главным боем Муртазалиев — Келли
Бахрам Муртазалиев (23-0, 17 KO, Россия) – Джош Келли (17-1-1, 10 KO, Великобритания);
Джош Пэдли (17-1, 5 KO, Великобритания) – Джауад Бельмехди (23-2-3, 11 КО, Франция);
Элиф Нур Турхан (12-0, 8 KO, Турция) – Тейла Гентцен (8-1, 3 КО, Австралия);
Лео Атанг (3-0, 3 KO, Великобритания) – Амин Бусетта (9-17, 0 КО, Бельгия);
Джош Бленкирон (7-0-1, 0 КО, Великобритания) – Робби Колман (7-0, 1 КО, Великобритания);
Бредли Кейси (3-0, 1 КО, Великобритания) – Ли Робертс (1-3, 1 КО, Великобритания).