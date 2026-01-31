UFC 325: Волкановски защищает титул против Лопеса, Физиев готов устроить шоу. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь на 1 февраля в Сиднее, Австралия, пройдёт номерной турнир UFC 325. В главном событии вечера действующий чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски встретится в реванше с Диего Лопесом. В апреле прошлого года они уже бились за вакантный пояс, и тогда австралиец одержал победу единогласным решением судей.

В основном карде турнира также состоится поединок с участием Рафаэля Физиева, девятого номера рейтинга лёгкого веса. Соперником Атамана станет бразилец Маурисио Руффи.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.