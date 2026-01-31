UFC 325: Волкановски защищает титул против Лопеса, Физиев готов устроить шоу. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В ночь на 1 февраля в Сиднее, Австралия, пройдёт номерной турнир UFC 325. В главном событии вечера действующий чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски встретится в реванше с Диего Лопесом. В апреле прошлого года они уже бились за вакантный пояс, и тогда австралиец одержал победу единогласным решением судей.
В основном карде турнира также состоится поединок с участием Рафаэля Физиева, девятого номера рейтинга лёгкого веса. Соперником Атамана станет бразилец Маурисио Руффи.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
👀 Волкановски высказался о возможном переходе Царукяна в полулёгкий вес UFC
Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о потенциальном переходе российского легковеса Армана Царукяна в его дивизион.
«Мне нравятся вызовы. И он, очевидно, тяжёлый вызов. Если Арман сможет спуститься [в весе], это определённо будет испытание», — сказал Волкановски на пресс-конференции.
⚖️ Все результаты взвешивания
Результаты взвешивания участников турнира UFC 325.
Главный бой вечера, полулёгкий вес: Александр Волкановски (65,54 кг) vs Диего Лопес (65,77 кг).
Лёгкий вес: Дэн Хукер (70,64 кг) vs Бенуа Сен-Дени (70,64 кг).
Лёгкий вес: Рафаэль Физиев (70,53 кг) vs Маурисио Руффи (70,42 кг).
Тяжёлый вес: Тай Туиваса (120,42 кг) vs Таллисон Тейшейра (117,48 кг).
Лёгкий вес: Куиллан Салкиллд (70,53 кг) vs Джейми Малларки (70,53 кг).
Полутяжёлый вес: Джуниор Тафа (93,09 кг) vs Билли Элекана (92,53 кг).
Средний вес: Кэмерон Роустон (83,68 кг) vs Коди Брандэйдж (83,8 кг).
Средний вес: Джейкоб Малкун (84,25 кг) vs Торрес Финни (84,25 кг).
Полусредний вес: Джонатан Микаллеф (77,22 кг) vs Обан Эллиотт (76,99 кг).
Полулёгкий вес: Каан Офли (65,88 кг) vs Чжа И (65,99 кг).
Дорога в UFC, финальные поединки.
Финал в лёгком весе: Сан Вук Ким (70,64 кг) vs Дом Мар Фан (70,19 кг).
Финал в полулёгком весе: Кэйитиро Накамура (65,88 кг) vs Себастьян Салай (66,11 кг).
Финал в легчайшем весе: Жанбо Сулан (61,57 кг) vs Лоуренс Луи (61,34 кг).
Финал в наилегчайшем весе: Аарон Тау (58,51 кг)* vs Намсрай Батбаяр (57,15 кг).
*Аарон Тау не смог уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории. Бой отменён.
🩸 Сен-Дени: нашему бою с Дэном Хукером не нужна реклама. Это будет настоящая драка
«Мы были довольно удивлены временем проведения боя, но, зная, что он состоится в его стране, стало яснее, почему матчмейкеры так решили. Я уже отдыхал, однако потом переключился обратно в лагерь, потому что, в конце концов, бою Сен-Дени — Дэн Хукер не нужна никакая реклама. Это будет настоящая схватка.
Не знаю, сколько нокаутов у него в UFC. У меня их четыре, у меня 100% показатель досрочных побед, причём как болевыми, так и нокаутами. Так что Дэн знает, что это будет что-то особенное. Думаю, я буду драться с его лучшей версией — надеюсь, так и будет», — приводит слова Сен-Дени портал MMAJunkie.
🔮 Масвидаль дал прогноз на бой Физиев — Руффи на UFC 325
«У Физиева больше опыта, думаю, что он превзойдёт Руффи в грэпплинге в раунде-двух. Но он должен устать, потому что не дерётся так обычно… Будет хороший бой. Физиев будет валить, потому что навыки Руффи на земле не кажутся достаточными.
Чтобы уверенно побеждать Физиева, нужно смешивать борьбу и ударку. Физиев взрывной, допустишь мелкую ошибку, и он поймает тебя. У них обоих есть сила в руках и ногах. Но чувствую, что Физиев немного лучше, немного обученнее, немного универсальнее и опытнее. Поставлю на Физиева», — сказал Масвидаль в подкасте Death Row MMA.
🤫 Физиев объяснил, почему не хочет видеть поединок Гэтжи и Топурии
«Я был рад за Джастина, но я удивлён, что он оказался не в форме к этому поединку, честно говоря, потому что в первом раунде он очень медленно всё делал. Он очень медленный. Выглядел так, будто болен. Не в форме. Думаю, если бы он был в такой же форме, как когда я дрался с ним в Лондоне, он бы прикончил Пэдди в первых двух раундах. Не думаю, что он действительно был на 100% готов к бою. Я видел его шею. Возможно, это выглядело как стафилококковая инфекция. Но Пэдди меня удивил. Его голова действительно крепкая.
Топурия и Гэтжи? Я не хочу этого боя, честно говоря, потому что, братан, ему уже почти 38 лет. Если посмотреть, в какой он форме был в этом бою, то всё это добром не кончится. Бой против Илии в стойке, без борьбы, бокс — это опасно для него. Даже очень. Илия может легко вырубить его. Это ММА, я знаю. Всё может измениться в любую секунду, но всё равно не хочу видеть это», — приводит слова Физиева издание MMAJunkie.
Где смотреть турнир UFC 325
Посмотреть трансляцию турнира UFC 325 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🫡 Волкановски заявил о желании провести ещё два поединка до конца года
«Я определённо хочу успеть подраться ещё дважды в этом году. Думаю провести два поединка — это вполне реально. Мне 37 лет, и я должен быть активным. Середина года звучит неплохо. В таком случае у меня будет достаточно времени, чтобы подготовиться к бою в конце года», — приводит слова Волкановски аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.
Дата и время турнира UFC 325
Турнир UFC 325 пройдёт в ночь с 31 января на 1 февраля в Сиднее (Австралия) на «Qudos Bank Arena». Начало турнира — в 1:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 5:00 по мск.
🔝 Волкановски назвал топ-4 величайших бойцов в истории UFC
37-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски назвал топ-4 величайших бойцов в истории североамериканской организации в интервью на YouTube-канале Paramount UFC.
Топ-4 величайших бойцов в истории UFC, по мнению Волкановски.
1. Деметриус Джонсон.
2. Жорж Сен-Пьер.
3. Андерсон Силва.
4. Исраэль Адесанья.
Полный кард турнира UFC 325
Основной кард:
Алекс Волкановски — Диего Лопес;
Дэн Хукер — Бенуа Сен-Дени;
Рафаэль Физиев — Маурисио Руффи;
Тай Туиваса — Таллисон Тейшейра;
Куиллан Салкилд — Джейми Малларки.
Предварительный кард:
Джуниор Тафа — Билли Элекана;
Кэмерон Роустон — Коди Брандейдж;
Джейкоб Малкун — Торрес Финни;
Джонатан Микаллеф — Обан Эллиотт;
Каан Офли — Чжа И;
Сан Вук Ким — Дом Мар Фан;
Кэйитиро Накамура — Себастьян Салай;
Жанбо Сулан — Лоуренс Луи.