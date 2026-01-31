Эффектный и харизматичный, но… Почему у Физиева не получилось стать звездой

В ночь с 31 января на 1 февраля в Австралии состоится масштабный турнир UFC 325. В главном карде турнира особое внимание приковывает поединок двух ярких представителей лёгкого веса — Рафаэля Физиева и Маурисио Руффи.

Рафаэль Физиев – один из тех немногочисленных бойцов, которые не находятся в титульной гонке, но за поединками которых внимательно следят фанаты. Выходец из муай-тай зарекомендовал себя как яркий ударник с эффектным стилем. До дебюта в UFC у Атамана был рекорд 6-0 с пятью нокаутами в активе, в том числе финиши и коленом в прыжке, и хай-киком. В общем, Физиев был олицетворением того, что Дана Уайт желает видеть в клетке, поэтому Рафаэль получил контракт с лучшей лигой мира.

В UFC Физиев продолжил зажигать. В дебюте Рафаэль улетел в нокаут от россиянина Магомеда Мустафаева, но затем выдал серию из шести побед, причём в пяти случаях получил бонусы от руководства. Физиев рубился в клетке на все деньги, был активен в медиапространстве, постоянно напоминая о себе яркими интервью. Казалось, у Атамана есть всё, чтобы стать звездой в лёгком дивизионе.

Однако в случае с Физиевым есть пресловутое «но». При всей его зрелищности и харизматичности Рафаэлю банально не хватает навыков для того, чтобы выйти на чемпионский уровень и претендовать на титул. У Рафаэля, как и у многих ярких ударников, есть пробелы в борьбе, без которой практически невозможно иметь титульные амбиции. Есть большие вопросы к кардио Атамана, и это даже более серьёзная проблема, чем борьба. Физиев активно начинает поединок, в первом раунде с ним может быть тяжело любому топовому сопернику. Но дальше Атаман начинает дышать, рельефные мышцы Физиева забиваются, и он становится крайне уязвим даже в стойке.

Рафаэль Физиев Фото: Ed Mulholland/Getty Images

Плюс Рафаэль достаточно прямолинеен. Если бы он был чуть умнее и чуть хитрее в некоторых моментах, то результаты в его боях могли бы быть другими . Во втором поединке с Гэтжи, например, Атаман отлично начал, забрал первый раунд, смотрелся лучше и интереснее. Однако дальше и закислился, и стал откровенно рубиться с одним из самых жёстких ударников дивизиона. Как итог – нокдаун, провал во второй половине боя и поражение.

Есть ощущение, что Физиеву не особо и нужны чемпионский пояс и титульная гонка. Он ставит яркий поединок выше, чем победу в прагматичном стиле, в чём сам признавался.

«У меня в принципе цель в UFC — это бонусы. У кого-то – пояс, у кого-то – ещё что-то, а у меня – срывать всевозможные бонусы, как можно чаще и как можно больше. Буду стараться», — говорил Физиев.

Также нужно сказать, что у Физиева было бы больше шансов оказаться в титульной гонке и в числе претендентов на пояс, если бы не частые травмы. Атаман получал их в бою, как, например, было в поединке с Матеушем Гамротом, слетал с больших поединков во время тренировочного процесса. За примером далеко идти не нужно: осенью Атаману дали отличный шанс в виде боя с Чарльзом Оливейрой, но он снялся по состоянию здоровья. А ведь для парня с девятой строчки рейтинга и с рекордом 1-3 в последних боях поединок против бывшего претендента на титул был действительно подарком.

В сухом остатке мы имеем харизматичного бойца с ярким стилем, которого можно поставить в кард любого турнира и украсить его. Поединком с ним можно проверить потенциального проспекта, как, например, было в случае с Игнасио Бахамондесом, Физиева можно свести с таким же зрелищным ударником и получить претендентов на «Бой года», как это дважды было в противостоянии с Гэтжи. Однако при этом Рафаэлю не хватает универсальности, определённых навыков и данных, чтобы сделать тот самый шаг вперёд. И, кажется, его это не особо беспокоит: Атаман возвращается в клетку, чтобы устроить очередную рубку, претендовать на бонус и порадовать фанатов.