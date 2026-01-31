Махачев и Топурия всё испортили? Волкановски — недооценённая легенда UFC

В ночь на 1 февраля в Сиднее, Австралия, пройдёт номерной турнир UFC 325. В главном событии вечера действующий чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски встретится в реванше с Диего Лопесом.

В апреле прошлого года они уже бились за вакантный пояс, и тогда австралиец одержал победу единогласным решением судей. Теперь бразилец горит желанием поквитаться с обидчиком. Однако Волкановски – настоящая легенда организации. Да, недавние осечки немного подпортили статистику Александра. Но Великий продолжает полностью оправдывать своё прозвище .

Немного грустно, что из всех чемпионов UFC именно Александр получает меньше всего признания и хайпа. Даже Джошуа Ван в последнее время становится центром обсуждений и восторгов. А Волкановски просто делает своё дело. Кажется, свою роль сыграли поражения, которые пришлись на противостояния с Исламом Махачевым и Илией Топурией. Поскольку до них Великий был настоящим королём полулёгкого веса. Одно его имя наводило настоящий ужас на всех соперников. В UFC австралиец ворвался в ноябре 2026 года, причём к тому моменту он уже успел наколотить профессиональный рекорд 13-1. А затем началась эра доминации.

12 побед подряд – именно столько выдал Александр в лучшей лиге на планете после подписания контракта . Причём делал это разнообразно и очень ярко. Нокауты, решения, изощрённые тактики и стратегии. Волкановски был безупречен. И это позволило не только завоевать чемпионский пояс, но и провести четыре успешные защиты. Особенно заполнились фанатам поединки против Корейского Зомби, Брайана Ортеги. И, естественно, трилогия с Максом Холлоуэем. Австралиец трижды уничтожил одного из самых опасных бойцов дивизиона и всего промоушена. Однако сам по себе полулёгкий вес никогда не был в центре всеобщего внимания. Поэтому Волкановски был вынужден рискнуть и пойти за новыми вершинами.

Поединок с Исламом Махачевым стал важной опорной точкой. Александр продемонстрировал, что готов пойти к крупным ребятам и навести у них шороху. И в первом бою австралиец действительно выглядел круто. Да, уступил единогласным решением судей, но точно не ударил в грязь лицом. Потом достаточно буднично снёс Яира Родригеса и оформил пятую защиту своего чемпионского пояса. Однако затем был реванш с россиянином. И второй бой выбил из колеи. Уже на четвёртой минуте первого раунда Волкановски улетел в нокаут. После шикарного хай-кика он уже не смог оправиться.

Штурм чужого дивизиона завершился провалом. И в адрес Волкановски уже полетел не совсем понятный хейт. Риск австралийца был абсолютно понятным. Он очень хотел навсегда вписать своё имя в историю. Сложно сказать, что пока не вписал. Потому что Александр – настоящая легенда полулёгкого веса. Но и тут была осечка, которая подвесила над всем этим знак вопроса. После поражения от Махачева Александр довольно быстро принял вызов от молодой суперзвезды – Илии Топурии. Теперь уже всё закончилось во втором раунде. Однако Волкановски вновь побывал в нокауте. И Великого все заторопились отправлять на пенсию. К сожалению, фанаты ошибок не прощают.

Александр Волкановски и Илия Топурия Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Тем круче то, как именно вернулся австралиец. Он дождался своего шанса биться за чемпионский пояс, оставленный Топурией. И получил в соперники крепкого бразильца – Лопеса. Многие были уверены, что Диего разберёт Волкановски на части. Но Александр выдержал непростое пятираундовое испытание и забрал победу единогласным решением судей. И это лишь подчёркивает, насколько австралиец крутой боец. В 37 лет Великий продолжает наводить ужас на свой дивизион. И к реваншу с бразильцем, который намного моложе, он подходит в статусе фаворита.

Да, поражения от Махачева и Топурии были – нельзя их убирать за скобки совсем. Однако нужно понимать, что Волкановски принимал вызовы от соперников, которые на тот момент находились в прайме. Кроме того, не боялся драться на чужих условиях. Лишь один из этих поединков прошёл в Австралии. Поэтому винить и упрекать Александра не стоит. Он – настоящая легенда смешанных единоборств и UFC. И просто обязан получить достаточное признание. Предстоящий поединок – отличная возможности закрепить и приумножить свой статус.