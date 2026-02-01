На одного российского чемпиона меньше. Муртазалиев потерпел первое поражение в карьере

В ночь на 1 февраля в Ньюкасле, Великобритания, прошёл большой турнир по профессиональному боксу. Главным событием ивента стал титульный поединок в первом среднем весе — действующий чемпион мира по версии IBF Бахрам Муртазалиев бился с местным претендентом Джошем Келли.

За плечами у Муртазалиева был долгий простой. Осенью 2024 года непобеждённый россиянин провёл первую защиту титула против Тимофея Цзю. Бахрам был андердогом, но в итоге устроил экс-чемпиону настоящее избиение. После этого Муртазалиев пропал — от боя с ним отказывались Себастьян Фундора, Верджил Ортис, обязательный претендент Эриксон Лубин и даже Джош Келли, изначально их бой мог пройти в сентябре прошлого года. Однако в итоге удалось достичь договорённости, и спустя почти полтора года Бахрам вернулся на ринг.

Джош Келли — третий номер рейтинга IBF в первом среднем весе. Последний бой 31-летний британец провёл в июне 2025 года и нокаутировал в первом раунде румына Флавиуса Бьеа. Для Келли это была девятая досрочная победа в профессиональной карьере, и он, таким образом, вышел на серию из семи побед. Что интересно, единственное поражение в карьере Джош потерпел от российского боксёра — в феврале 2021 года он был нокаутирован Давидом Аванесяном. К новому вызову Келли уже подошёл более опытным спортсменом, но тем не менее считался серьёзным андердогом.

Бахрам сразу занял центр ринга и начал давить соперника, однако Келли ответил опасной серией. Муртазалиев, в свою очередь, ответил плотным попаданием слева. В целом россиянин не форсировал события, подбирал дистанцию, раздёргивал оппонента, менял этажи и очень здорово отскакивал от контратак. Келли демонстрировал хорошую скорость и на руках, и на ногах, много двигался и неплохо работал левым прямым, который неоднократно достигал цели. В конце второго раунда боксёры обменялись силовыми попаданиями.

У Муртазалиева хорошо шли панчи в корпус, за счёт которых россиянин пытался замедлить оппонента. В третьем раунде разменов стало побольше, Бахрам постепенно нащупал свой ритм и начал выцеливать тяжёлое попадание. В углу Муртазалиеву посоветовали использовать переднюю руку чаще, и спортсмен прислушался. Но в итоге Бахрам провалился в атаке и получил джеб в противоход, от которого упал в нокдаун! Россиянин завёлся и начал охотиться за Келли, забыв о финтах и работе по корпусу.

Муртазалиев часто принимал игру британца, пытался перебоксировать и порой застаивался на ближней дистанции. За счёт этого Келли, у которого руки работали явно быстрее, хорошо контратаковал и с каждым раундом делал это всё лучше. Джош здорово ловил Бахрама на провалах, а Муртазалиев из-за слишком прямолинейной работы регулярно пропускал удары с правой руки от Келли. А британец на этом фоне набрался уверенности и спокойно работал с опущенными руками. Первую половину боя Келли достаточно уверенно забрал.

Седьмой и восьмой раунды Бахрам провёл заметно лучше, снова появилась серийная работа, получалось в эпизодах ловить Келли. При этом Муртазалиев всё ещё мало уклонялся, уступал в скорости и не работал по корпусу. Британец грамотно ловил на контратаках, вошёл в кураж и спокойно вёл бой к своей победе. В девятом раунде Бахрам наконец-то сумел попасть и отправил Келли в нокдаун коротким боковым слева! Джош пытался взять, однако пропускал на сближении.

В чемпионских раундах Келли стал замедляться, чаще искать клинчи, а Бахрам агрессивнее шёл вперёд, порой из-за этого проваливаясь. Муртазалиев начал регулярно наказывать британца ударами снизу и чаще работал сериями. Келли грамотно сушил поединок и опасно контратаковал. Финальный раунд Муртазалиев начал с хороших попаданий, которые Келли выдержал. Бахрам в одном из эпизодов ошибся, получил серию ударов в углу и пошёл реваншироваться, но не преуспел.

На судейских записках Муртазалиев уступил. Один судья выставил ничью, двое отдали победу Келли с небольшим преимуществом. Бахрам потерпел первое поражение в карьере и утратил титул чемпиона мира IBF.