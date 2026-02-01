Физиев проиграл нокаутом! Руффи оказался слишком хорош на руках

Ещё буквально пару лет назад Рафаэль Физиев считался парнем, который как следует встряхнёт лёгкий дивизион. Уроженец Казахстана, сейчас представляющий Азербайджан, начал в UFC с поражения, зато потом вышел на серию из шести побед над крепкой оппозицией. Увы, потом Рафа проиграл в кровавом бою Джастину Гэтжи, следом отлетел в нокаут от Матеуша Гамрота, после чего на него ещё и посыпались бесконечные травмы. Вернувшись в 2025 году, Атаман проиграл Гэтжи в реванше, а потом наконец-то победил, переработав Игнасио Бахамондеса.

Новым соперником Физиева оказался Маурисио Руффи, недавно покинувший звёздную команду Боевых ботаников. Бразилец начал карьеру в промоушене с трёх победных боёв, но сентябрьский поединок против Бенуа Сен-Дени показал, что Маурисио есть, куда расти. Он проиграл уже во втором раунде, не справившись с борьбой француза и попавшись на болевой приём. Поэтому сегодня Руффи был максимально мотивирован закрыть то самое поражение и начать новый взлёт за титульным боем. Учитывая зрелищный стиль Руффи и его сегодняшнего оппонента, от схватки были очень высокие ожидания.

Впрочем, поединок начался в достаточно осторожном стиле: бойцы много финтили, но поначалу почти не выбрасывали удары. Физиев старался поджимать оппонента, бразилец аккуратно двигался вдоль сетки. Рафаэль выглядел отлично готовым физически, но Руффи на ногах работал ничуть не хуже, а точность ударов выглядела примерно одинаковой. На четвёртой минуте Атаман наконец-то донёс хороший удар и тут же пропустил навстречу и едва не упал, эпизод стал самым ярким в первом раунде, который получился равным и напряжённым.

Во втором раунде Руффи снова старался работать за счёт длины рычагов: более низкому Физиеву было неудобно подстраиваться и он старался запмпаит оппонента у сетки, отбивая тому ноги. В одном из эпизодов Рафаэль слишком явно пошёл вперёд, пропустил навстречу правый прямой, начал бежать назад и получил ещё одно попадание в голову. Атаман попытался выжить на канвасе, но Руффи был слишком точен и хорош на добивании. Бразилец побеждает нокаутом! Увы, Физиев терпит поражение — четвёртое в последних пяти поединках.