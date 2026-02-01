Всё ещё великий. Волкановски не оставил шансов Лопесу в реванше

В ночь на 1 февраля в Сиднее, Австралия, прошёл очередной номерной турнир UFC 325. Главным событием вечера стал титульный поединок в полулёгком весе — действующий чемпион дивизиона и любимец местной публики Алекс Волкановски сошёлся в реванше с бразильцем Диего Лопесом.

В апреле прошлого года бойцы уже встречались в поединке за вакантный пояс в полулёгком весе, когда Илия Топурия освободил титул и покинул дивизион. Волкановски одержал победу единогласным решением и вернул себе статус чемпиона UFC. После этого австралиец не выступал, хотя изначально планировал провести ещё одну, а то и две защиты до конца года.

Лопес, в свою очередь, после поражения от Волкановски взял небольшую паузу и вернулся в октагон спустя пять месяцев — в сентябре 2025-го. Бразилец встретился со своим соотечественником из «Боевых ботаников» Жаном Силвой. В ярком поединке Лопес нокаутировал соперника локтем с разворота и позже получил титульный реванш. Это решение вызвало немало недовольства у фанатов, но Диего это мало волновало. Более того, в преддверии поединка многие ждали, что на этот раз молодость и тяжёлый удар Лопеса смогут остановить Волкановски и представить миру нового чемпиона UFC в полулёгком весе.

Начался бой с разведки от обоих бойцов и попыток найти дистанцию лоу-киками. Ударов руками почти не было, и Волкановски на всякий случай обозначил попытку тейкдауна, но пропустил правый прямой. Уже в следующих нескольких эпизодах Алекс сумел достать голову Лопеса с наскока. Чемпион очень много финтил, а к концу раунда успешно вошёл в клинч и «съел» так несколько десятков секунд. Следом было ещё несколько плотных попаданий от Волкановски уже с рук. Второй раунд Лопес начал агрессивнее, давил, но преимущественно доставал киками. Алекс много перемещался, постреливал с дистанции и набирал очки. В нескольких эпизодах Диего резко сближался, однако промахивался. А вот Волкановски следом продемонстрировал, каким должен быть тайминг. В конце отрезка чемпион даже попытался гильотину оформить, а Лопес следом забрал спину — безрезультатно.

Третий раунд проходил так же, как и предыдущие. Первые минуты Волкановски просто работал на дистанции, позволял забирать центр октагона, а потом взвинчивал темп, очень чётко ловил на контратаках, один раз потряс Лопеса и даже оформил тейкдаун, но без контроля. У Диего тоже был эпизод, когда Волкановски потерял бдительность, пропустил и присел, но чемпион тут же поднялся. В четвёртом раунде Алекс продолжил контратаковать кики соперника либо хлёсткими двойками, либо прямыми. При этом Волкановски блестяще читал действия Лопеса и своевременно реагировал и на кики, и на резкие сближения, и на ложные тейкдауны. В конце раунда бойцы вновь разменялись и Алекс вновь был лучше.

К финальному раунду Лопес подходил с необходимостью финишировать соперника. Но Волкановски сразу забрал инициативу, работал передней рукой и начал потихоньку «сушить» поединок, избегая рисков. Алекс провёл два тейкдауна, однако позицию потерял и выпустил Лопеса себе за спину, который тут же оформил «рюкзак». Волкановски справился и с этим, забрал контроль в клинче и сжёг ещё немного времени. Диего попробовал выйти на кимуру, затем на армбар, но и это не прошло. Волкановски уверенно забрал и раунд, и бой.

Закономерно все судьи отдали победу Волкановски (49-46, 49-46, 50-45). Великий был намного лучше и остаётся чемпионом, а Лопес провалил вторую попытку завоевать пояс UFC.