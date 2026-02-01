«Уехал на велосипеде». Стивенсон переиграл Лопеса, не позволив себя бить

В Лас-Вегасе, США, завершился вечер профессионального бокса The Ring VI. В главном событии турнира чемпион WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес защищал титул против непобеждённого чемпиона WBA в лёгком дивизионе Шакура Стивенсона.

Оба боксёра не нуждаются в особых представлениях. Лопес получил всемирную известность в 2020 году, когда неожиданно для многих победил не кого-нибудь, а самого Василия Ломаченко. Тогда Теофимо объединил три чемпионских пояса, правда, стать абсолютным чемпионом мира он не сумел: в следующем же поединке он уступил Джорджу Камбососу-младшему, потерпел первое поражение и принял решение подняться в весе.

В первом полусреднем дивизионе Лопес быстро освоился. В его активе шесть побед в шести поединках, в 2023 году он завоевал титул WBO и уже успел трижды защитить его. Теофимо – яркий и харизматичный боксёр, которому после перехода в новый дивизион не хватало по-настоящему больших поединков.

И вот наконец шанс предоставился. В соперниках у него оказался Шакур Стивенсон – чемпион WBA в лёгком весе, который поднимается на категорию. В последнее время Шакур стал объектом критики: против него высказываются и болельщики, и эксперты, и даже собственный промоутер. Прагматичный стиль «велосипедиста», в котором боксирует Стивенсон, окончательно наскучил всем, но при этом сделать с ним никто ничего не может. Шакур по-прежнему непобеждённый боксёр, чемпион мира в трёх весовых категориях. В его карьере тоже не хватало больших боёв и звёздных соперников, так что в этом плане очный поединок был выгоден для обоих боксёров.

Лопес начал поединок агрессивно, стал теснить претендента к канатам за счёт джеба, пытался сокращать расстояние. Стивенсон тоже активно использовал переднюю руку, чтобы сдерживать чемпиона на дистанции. Достаточно высокий темп держали боксёры, Теофимо старался владеть инициативой и занимать центр ринга, однако Шакур грамотно работал на контратаках, проваливал чемпиона, а в моментах и сам атаковал первым. Стартовые раунды были близкими, каждый старался переиграть соперника, однако лучше это получалось у претендента. Чаще попадал именно Стивенсон, лучше чувствовал дистанцию Шакур, раз за разом доносил до цели джеб и при этом хорошо подключал к атакам и дальнюю руку. Теофимо же искал моменты для сближения, взрывался сериями боковых, пытался атаковать корпус соперника, но часто бил по воздуху и нарывался на ответные атаки претендента.

В четвёртом раунде уже Стивенсон стал больше работать первым номером, заставил чемпиона отступать. В одном из эпизодов Шакур мощно пробил корпус чемпиона, и Теофимо едва не оказался в нокдауне. Сам же Лопес никак не мог достать Стивенсона своими атаками, он уступал в скорости претенденту, и удары Теофимо в основном приходились мимо цели.

К середине поединка вырисовывалась печальная для чемпиона картина: он вчистую проиграл первую половину. Теофимо пытался работать первым номером, выбрасывал много ударов, но был малоэффективен против стиля Стивенсона. Шакур отлично работал на ногах, много двигался и перестреливал чемпиона, забирая раунд за раундом.

Не менялась картина в начале второй половины. Шакур без проблем перебивал чемпиона за счёт скорости, тайминга и работы ног. Стивенсон контролировал дистанцию, попытки Теофимо сблизиться не приводили к успеху: претендент грамотно уходил с линии атак, избегал разменов и успевал доставать Лопеса ответными ударами. Такой стиль Стивенсона часто подвергается критике, однако он работает. Теофимо выбрасывал больше ударов, но Шакур был значительно эффективнее в своих атаках, что позволяло ему забирать эпизоды в свою пользу.

Бой Теофимо Лопес — Шакур Стивенсон Фото: Ishika Samant/Getty Images

В восьмом раунде Лопес стал заводиться, провоцировать соперника на размены и рубку, хорошо взрывался серийно, в том числе и по корпусу: пожалуй, первый раунд, в котором Теофимо выглядел эффективнее Шакура. Однако Стивенсон, конечно, на эти провокации не повёлся, переждал атаки чемпиона за блоком и отбегал остаток отрезка. Стал прибавлять Теофимо, взвинчивать темп, работать более агрессивно, и, что важно, начал попадать. Стивенсон по-прежнему много двигался выбрасывал джеб и старался проваливать чемпиона.

В 10-м раунде Стивенсон постарался вернуть поединок на дистанцию, стал активнее сбивать атаки чемпиона джебом, а на провалах Теофимо доставал его боковыми. Лопес в предыдущих двух раундах оставил слишком много сил, замедлился и стал больше отступать, что было на руку претенденту.

В заключительных раундах Лопес предпринимал попытки забрать концовку, но Стивенсон по-прежнему отлично двигался и избегал опасных моментов, джеб Шакура всё ещё доставлял чемпиону много проблем. За поединок Лопес так и не смог приспособиться к стилю Стивенсона, к его скорости и передвижениям.

По итогам 12 раундов Стивенсон одержал очередную прагматичную победу — 119-109 на карточках всех судей. Наверняка Шакура будут снова критиковать за скучность поединка, однако Стивенсон завоевал чемпионский пояс уже в четвёртой весовой категории.