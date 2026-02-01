И ради этого маринуют Евлоева? Титульники Лопеса — ошибка UFC

В ночь на 1 февраля в Сиднее, Австралия, прошёл номерной турнир UFC 325. В главном событии вечера действующий чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски встретился в реванше с Диего Лопесом.

В апреле прошлого года они уже бились за вакантный пояс, и тогда австралиец одержал победу единогласным решением судей. Теперь ситуация повторилась. Причём доминация Великого выглядела ещё более ощутимой. Поэтому под конец поединка фанаты были совсем разочарованы выступлением от бразильца . И, видимо, свой следующий шанс Лопес получит очень не скоро. Возможно, такие беззубые поединки даже выбили его из чемпионской гонки.

Стоит отметить, что бразилец получил свой первый титульный шанс большим авансом. А всё потому, что убедил лигу своей активностью. Ведь дебютный поединок в лиге Диего провалил. Но затем Лопес выдал серию из пяти побед за 13 месяцев. И опередил Мовсара Евлоева в титульной гонке. А ведь именно россиянину он проиграл в том самом дебюте. Однако в итоге Диего дали возможность побороться с Александром Волкановски за вакантный титул чемпиона организации, который был оставлен Илией Топурией. Пожалуй, именно переход грузино-испанского бойца в новую весовую категорию породил такой шанс.

Лопес вышел против Волкановски и… откровенно потерялся. На протяжении всех пяти раундов доминировал Александр. А бразилец заставил всех говорить, что титульный шанс был получен незаслуженно. Но, что важно, этот вызов дал Диего бесценный опыт. И Лопес пообещал исправиться: «Этот бой дал мне понимание, чего не хватило. Я сделал выводы и готов к реваншу ».

Слова так и остались словами. Лопес вышел на второй бой и вновь выглядел статистом. Да, иногда он выбрасывал опасные атаки. Однако это смешанные единоборства. При огромной разнице в габаритах Диего было удобно работать. Но даже при этом он проиграл просто тотально. Парни оформили одинаковое количество тейкдаунов – по два. Однако австралиец сильно перебил оппонента – 112:74. По акцентированным ударам преимущество Великого также было убедительным – 98:70. И уровень доминации наглядно нашёл своё отражение на карточках судей. Оценки смотрятся показательно – 49-46, 49-46, 50-45! Один из судей не отдал бразильцу ни одного раунда.

Весь поединок можно описать одним моментом, который случился под самый занавес поединка. На последней минуте Волкановски забрался на огромного бразильца верхом. Он буквально сел на оппонента и начал наносить увесистые удары. А потом привстал и начал заигрывать с публикой. Всё это выглядело настоящим превосходством и пониманием своего неизбежного триумфа. А последние секунды превратились в формальность. Алекс начал о чём-то беседовать с рефери. Разве Евлоев мог выглядеть хуже? Есть большие сомнения в этом.

Александр Волкановски и Диего Лопес Фото: Mark Kolbe Photography/Getty Images

Евлоев пытается воспользоваться ситуацией. И уже высказался о провале Лопеса: «Отличный бой в исполнении Волкановски. Он показал, что даже в этом возрасте можно становиться лучше. Не могу дождаться возможности разделить с ним клетку, чтобы показать, чем я отличаюсь от этих ребят ».

Можно констатировать, что сразу два шанса для Лопеса – огромная ошибка от UFC. Особенно на фоне того, сколько маринуют Мовсара. Возможно, это сыграет Евлоеву на руку и организация наконец-то наградит россиянина заветным титульником.