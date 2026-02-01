Простой и плохая подготовка? Почему Муртазалиев не справился с британским середняком

31 января в Ньюкасле, Великобритания, прошёл вечер профессионального бокса, который возглавлял поединок за титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии IBF между непобеждённым Бахрамом Муртазалиевым и местным боксёром Джошем Келли. Россиянин шёл большим фаворитом, для него это была вторая защита пояса, но вместо уверенной победы Бахрама получился апсет. В итоге Муртазалиев расстался с титулом и ноликом в графе «поражения» .

Поначалу бой складывался для российского боксёра неплохо, он нащупывал дистанцию, менял этажи атак и не застаивался под контрвыпады Келли. Однако затем британец забрал всё под свой контроль — в первую очередь за счёт скорости. Муртазалиев заметно уступал в скорости рук, не успевал отвечать на прямые удары от Джоша, а за счёт футворка британец вынуждал Бахрама постоянно бегать за собой . Это привело и к нокдауну (получился с джеба навстречу), и к ещё нескольким очень ощутимым попаданиям. Вместо того чтобы замедлить Келли ударами по корпусу, которые активно использовались в первых двух раундах, Муртазалиев начал просто гоняться за головой Джоша и принимал размены без уклонов и отходов, лишь пытался оттянуть голову назад, что тоже далеко не всегда получалось.

В итоге эта тактика начала приводить к тому, что Бахрам просто подходил к Келли без ударов, принимал контратаки в лучшем случае на блок, а в худшем – не успевал за ручной скоростью британца и пропускал . К сожалению, и в углу россиянина не корректировали действия своего бойца, а говорили, чтобы он «заряжался» на удар. Это сделало Муртазалиева максимально предсказуемым для Келли: очень плохой прессинг, однотипные атаки, почти не было попыток обрезать углы, а только попытки хорошо попасть и нокаутировать. Джош перемещался по периметру ринга, а Бахрам пытался догнать и проваливался, улетая в канаты.

Даже Тони Беллью, выступавший в роли эксперта, в перерывах между раундами отмечал, что Муртазалиев слишком предсказуем и облегчает этим работу Келли. Бахрам начал тягаться в скорости и за счёт этого отдал первую половину боя практически вчистую. Более того, дал войти Джошу в кураж, и тот уже чувствовал себя в ринге совсем свободно, не опасаясь атак Муртазалиева. Кроме того, Келли регулярно нырял под удары соперника, но вместо того, чтобы наказывать за это, Бахрам целил в голову и начисто забыл про корпус . Только ближе к финальным третьему-четвёртому раундам в углу подсказали бить снизу, и россиянин подключил эти удары, добавил серии. Однако даже так не хватало темпа и хорошего прессинга. Уже уставший Келли спокойно работал в роли бегунка, ещё и умудрился забрать финальный отрезок, несмотря на то что несколькими раундами ранее побывал в нокдауне. Ну и Келли надо отдать должное — свои преимущества он использовал сполна, а ещё грамотно сбивал темп россиянину клинчами и прочими хитростями.

Ко всем ошибкам Муртазалиева в геймплане добавим простой в 15 месяцев, который точно не пошёл россиянину на пользу . Он сразу получил не самого удобного соперника с точки зрения стиля, не подстроился и не подготовил план «Б», что в итоге вылилось в первое поражение в профессиональной карьере. За весь бой Бахрам донёс лишь 93 удара, среди которых было 32 джеба. Для сравнения, в бою с Тимофеем Цзю, который закончился в третьем раунде, Муртазалиев попал 67 раз. Точность составила 38,1%, а в поединке с Келли — 21%. Очень существенная разница.

Бахрам Муртазалиев — Джош Келли Фото: Mark Robinson/Getty Images

Кроме того, могла повлиять и весогонка. IBF прописывает дополнительное взвешивание в день боя, чтобы боксёры не могли набрать больше определённого лимита. Если перед боем с Цзю всё было хорошо, то на этот раз Муртазалиев выглядел более сухим, что могло сказаться на ударной мощи, которая является важной составляющей для Бахрама.

Так или иначе, Муртазалиев — больше не чемпион мира, и вернуть это звание будет крайне сложно. Даже владея поясом, Бахрам не привлекал много внимания, что и вылилось в простой. А в качестве претендента он будет ещё бо́льшим риском для соперников. Теперь время перезагрузиться, разобрать ошибки и вернуться на победную тропу.