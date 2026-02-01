Скидки
Главная Бокс/ММА Статьи

UFC 325: результаты, Руффи — Физиев, Сен-Дени — Хукер; рейтинг лёгкого веса, титульная гонка

У Царукяна новые конкуренты. UFC 325 оживил лёгкий дивизион
Игорь Некрасов
Сен-Дени и Руффи громко заявили о себе.

В Австралии состоялся турнир UFC 325, который повлиял на расклад сил в лёгком дивизионе. Маурисио Руффи и Бенуа Сен-Дени одержали яркие победы над Рафаэлем Физиевым и Дэном Хукером соответственно и включились в титульную гонку.

Лёгкий дивизион, несмотря на недавнюю смену чемпиона, остаётся одним из самых консервативных в UFC. На прошлой неделе временным чемпионом лиги снова стал 38-летний Джастин Гэтжи, который уже владел этим поясом пять лет назад и дрался за титул ещё с Хабибом Нурмагомедовым. Кажется, с того времени утекло столько воды, а Гэтжи по-прежнему не просто находится в топ-5, а снова претендует на титул.

И это касается не только Джастина. Летом за основной пояс дрался 36-летний Чарльз Оливейра, который выступает в UFC с 2010 года и владел титулом сразу после Хабиба. В топ-10 есть Дэн Хукер, Рафаэль Физиев, Матеуш Гамрот, которые тоже уже давно находятся в рейтинге. И большинство из тех новых бойцов, которые считаются перспективными проспектами, как раз спотыкаются на поединках с ветеранами.

Как ветераны охраняют рейтинг лёгкого дивизиона:
Проклятие лёгкого веса UFC. Ветераны «съедают» потенциальных претендентов
Но на UFC 325 всё же появились два новых участника титульной гонки. Представитель «Боевых ботаников» Маурисио Руффи залетел в UFC в 2024 году, одержал три победы, а финиш в бою с Бобби Грином получил награду «Нокаут года». Казалось, Руффи точно может претендовать на то, чтобы стать той самой свежей кровью для дивизиона, однако Маурисио свели с Бенуа Сен-Дени, и он проиграл французу, прервав свою победную серию. Бенуа, к слову, был примерно в таком же положении. Он ярко дебютировал в UFC, одержал пять досрочных побед подряд, но затем улетел в нокаут от Дастина Порье, а следом проиграл Ренато Мойкано.

Тем не менее и Руффи, и Сен-Дени по-прежнему остаются теми бойцами, на которых руководство лиги вполне может рассчитывать в титульной гонке. У обоих яркий стиль, на двоих у Маурисио и Бенуа 13 досрочных побед в промоушене. И оба получили в соперники на UFC 325 проверки в виде крепких бойцов из топ-10: Руффи свели с Рафаэлем Физиевым, Сен-Дени – с Дэном Хукером.

Подробнее о бое Физиева и Руффи:
Физиев проиграл нокаутом! Руффи оказался слишком хорош на руках
Победы для обоих открывали неплохие перспективы, и оба справились со своими задачами. Первым в клетку вышел Маурисио Руффи. Стартовый раунд против Рафаэля Физиева получился непростым, но во втором Руффи сумел потрясти Атамана правым прямым, затем – отправить Физиева на канвас и там мощно добить. Маурисио ярко закрыл поражение от Сен-Дени и теперь, вероятно, займёт место Рафаэля в топ-10 дивизиона, а значит, будет претендовать на более статусные поединки. Тем более что у Руффи в четырёх победных боях четыре нокаута – таких бойцов любит Дана Уайт.

Сен-Дени выступил ничем не хуже Руффи. Во втором раунде Бенуа сумел поймать неудачный тейкдаун от Хукера и накрыл соперника в партере. Там француз долго пытался выйти на удушающий, а после этого буквально забил Дэна в маунте – рефери пришлось останавливать бой.

Бой Бенуа Сен-Дени — Дэн Хукер

Фото: Mark Kolbe Photography/Getty Images

Для Сен-Дени это уже четвёртая досрочная победа подряд, всего в активе француза девять досрочных побед при двух поражениях в лиге. Теперь Бенуа максимально приблизится к топ-5, заняв шестую позицию Хукера. После боя он бросил вызов всем, кто находится выше него в рейтинге, в том числе и Арману Царукяну.

«При всём уважении к парням, который опережают меня в рейтинге, но я хочу биться за пояс BMF и неоспоримый титул. В качестве соперников я рассматриваю Макса Холлоуэя, Чарльза Оливейру, Джастина Гэтжи и Илию Топурию. И Арман Царукян – он говорит, что он главный претендент – так вот я заберу твоё место! Я здесь, чтобы быть чемпионом», – сказал Сен-Дени в послематчевом интервью Даниэлю Кормье.

Если учитывать, что из всех вышеперечисленных бойцов свободен только Арман Царукян, вероятно, именно с ним Бенуа и будет проводить следующий бой. В любом случае Сен-Дени точно громко заявил о себе и вклинился в титульную гонку. Как, собственно, и Маурисио Руффи. После UFC 325 дивизион получил два имени – двух ярких финишёров, которые готовы к по-настоящему большим вызовам. А у руководства лиги теперь больше вариантов для организации новых противостояний, а не боёв одних и тех же ветеранов.

