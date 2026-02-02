PFL Дубай: шесть бойцов из команды Хабиба! Возглавит турнир Усман Нурмагомедов. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

7 февраля в Дубае, ОАЭ, пройдёт очередной турнир PFL, в рамках которого состоятся сразу два титульных поединка. В главном событии вечера первый номер P4P и чемпион организации в лёгком весе Усман Нурмагомедов встретится с победителем Гран-при 2025 года Альфи Дэвисом.

В соглавном бою два непобеждённых россиянина Шамиль Мусаев и Рамазан Курамагомедов определят чемпиона PFL в полусредней весовой категории.

Кроме того, на турнире выступят ещё пять российских бойцов, представляющих школу имени Абдулманапа Нурмагомедова — это в первую очередь талантливый экс-чемпион UAE Warriors Амру Магомедов, Касум Касумов, Ренат Хавалов, Маккашарип Зайнуков и Хабиб Набиев.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.