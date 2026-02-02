Скидки
PFL Дубай, Усман Нурмагомедов — Дэвис, 7 февраля 2026 года, Мусаев — Курамагомедов, прямая онлайн-трансляция, где смотреть, эфир

PFL Дубай: шесть бойцов из команды Хабиба! Возглавит турнир Усман Нурмагомедов. LIVE
Яхья Гасанов
PFL Дубай: Усман Нурмагомедов — Альфи Дэвис
В соглавном бою титульник с участием двух непобеждённых россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

7 февраля в Дубае, ОАЭ, пройдёт очередной турнир PFL, в рамках которого состоятся сразу два титульных поединка. В главном событии вечера первый номер P4P и чемпион организации в лёгком весе Усман Нурмагомедов встретится с победителем Гран-при 2025 года Альфи Дэвисом.

В соглавном бою два непобеждённых россиянина Шамиль Мусаев и Рамазан Курамагомедов определят чемпиона PFL в полусредней весовой категории.

Кроме того, на турнире выступят ещё пять российских бойцов, представляющих школу имени Абдулманапа Нурмагомедова — это в первую очередь талантливый экс-чемпион UAE Warriors Амру Магомедов, Касум Касумов, Ренат Хавалов, Маккашарип Зайнуков и Хабиб Набиев.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Последний бой Усмана выдался тяжёлым:
Нервный и сложный триумф. Усман Нурмагомедов снова победил «нового Конора»
Нервный и сложный триумф. Усман Нурмагомедов снова победил «нового Конора»
Где смотреть турнир PFL Дубай с главным боем Нурмагомедов — Дэвис Дата и время турнира PFL Дубай с главным боем Нурмагомедов — Дэвис Полный кард турнира PFL Дубай с главным боем Нурмагомедов — Дэвис
Live Яхья Гасанов

🙃 Дэвис хочет вызвать на бой Хабиба

«Мне очень нравится Хабиб и я его очень уважаю, но после того, как я побью Усмана – он финальный босс команды. Я буду драться с ним – ему придётся выйти из отставки ради этого», – сказал Альфи Дэвис в интервью PFL.

12:47 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир PFL Дубай с главным боем Нурмагомедов — Дэвис

В России турнир покажет онлайн-кинотеатр ОККО. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

12:46 Яхья Гасанов

😏 Усман — о Дэвисе: клетка в Дубае маленькая, там нет места для беготни

«Он не является хорошим ударником. Кто сказал, что у него хороший удар? Этот парень начал разговаривать, но люди ничего о нём не знают, потому что он выиграл только один бой, проиграл три, а потом начал побеждать в одном-двух боях против бывших чемпионов или стариков. Конечно, Дэвис победил их, но, честно говоря, Альфи меня не удивляет. Это просто кто-то на моём пути.

У него есть только удар. Окей, я точно буду его бросать. Например, я бросаю его — что он сделает? Каков его план? [Александр] Шаблий бросал его, он не поднялся. Многие ребята бросали его, а тот просто пытался удерживать их. Дэвис старается не дать им бить себя и ждёт конца раунда, а потом начинает показывать какое-то тхэквондо или бегать по клетке, но он не понимает, что клетка в Дубае маленькая. Там нет места для беготни», — приводит слова Нурмагомедова издание MMA Junkie.

12:46 Яхья Гасанов

Дата и время турнира PFL Дубай с главным боем Нурмагомедов — Дэвис

Турнир PFL пройдёт 7 февраля на «Coca-Cola Arena» в Дубае, ОАЭ. Начало ивента — в 19:00 мск, главный бой вечера ожидается не ранее 00:00 мск.

12:46 Яхья Гасанов

🔝 Хавьер Мендес считает Усмана лучшим легковесом мира

«Ему 27 лет. И он впереди всех дагестанцев своего возраста, если говорить о достижениях. Как по мне, Усман уже находится на уровне лучших бойцов UFC. Единственный, кто, как по мне, превосходит его, это его спарринг-партнёр Ислам [Махачев], но он полусредневес. Я считаю, что Усман – лучший легковес в мире прямо сейчас. Для меня», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.

12:46 Яхья Гасанов

Полный кард турнира PFL Дубай с главным боем Нурмагомедов — Дэвис

Основной кард:

Усман Нурмагомедов — Альфи Дэвис;
Шамиль Мусаев — Рамазан Курамагомедов;
Хесус Пинедо — Саламат Исбулаев;
Абдул Абдурагимов — Кендли Сент Луис;
Пуйя Рахмани — Карл Уильямс.

Предварительный кард:

Амру Магомедов — Колтон Энглунд;
Тейлор Лапилус — Касум Касумов;
Ренат Хавалов — Эдгарс Скриверс;
Амин Аюб — Маккашарип Зайнуков;
Дениз Килхольц — Антониа Сильванейде;
Люк Трейнер — Роб Уилкинсон;
Хабиб Набиев — Ахмед Сами;
Хайдер Хан — Джони Грегори.

