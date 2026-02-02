Чёрная полоса Рахмонова продолжается. Шавкат всё дальше от титульника

Уже больше года прошло с того момента, как Шавкат Рахмонов в последний раз выходил в октагон. В декабре 2024 киллер из Казахстана лишился титульника из-за травмы Белала Мухаммада, но встретился с ирландцем Ианом Гарри. Рахмонов победил решением судей, однако слегка подпортил собственную статистику — остался непобеждённым (19-0), но впервые в карьере не сумел финишировать оппонента. Более того, в какой-то момент был близок к тому, чтобы проиграть удушающим приёмом.

Тем не менее Шавкат победил и с рекордом 7-0 в UFC должен был биться за титул. Бой с Мухаммадом планировался на май 2025 года, однако Рахмонов получил травму колена, перенёс операцию и выбыл более чем на полгода. Дана Уайт тогда пообещал, что Шавкат будет биться за пояс сразу после восстановления, но сроки возвращения сначала назывались одни (осень), потом – другие (зима), затем – третьи (февраль 2026 года). Вдобавок к этому случилась неприятная история — жена и сын бойца попали в смертельное ДТП. Оба выжили, однако попали в больницу.

Рахмонова ждали в начале этого года, он даже довольно бодро включался в трэш-ток с Хоакином Бакли и напоминал Исламу Махачеву, кто является главной угрозой в полусреднем весе. Но слухи резко утихли, а 31 января Шавката заметили на костылях в качестве гостя на турнире Naiza FC. И буквально через несколько часов Ариэль Хельвани со ссылкой на менеджера Рахмонова Дэнни Рубинштейна сообщил, что боец опять перенёс операцию на колене, из-за чего пропустит 9-10 месяцев .

Следом тренер Шавката Эдуард Базров подтвердил информацию: «Честно сказать, как есть, с ногой пока что проблемы. Плохо заживает, поэтому надели фиксатор. Речи о возвращении быть не может? Пока да, не может».

И, наконец, выступил сам Рахмонов: «Путь бойца никогда не был лёгким, но жизнь не ставит перед нами задач, с которыми мы не можем справиться. Каждая мечта имеет свою цену, и иногда этой ценой является ваше здоровье. Сегодня я должен быть честен: из-за продолжающихся травм мне пришлось перенести ещё одну операцию, и мне понадобится время, чтобы полностью восстановиться. В результате моё возвращение в октагон будет отложено. Это нелегко принять, однако я искренне верю, что это часть большого плана. Я вернусь сильнее, умнее и голоднее, чем когда-либо. Моя цель по-прежнему актуальна. Пояс UFC всё ещё должен приехать в Казахстан. Спасибо всем, кто поддерживает меня, несмотря ни на что. Это не конец пути, а важная его глава».

Итак, Рахмонов вновь травмировал то же самое колено, и его простой теперь суммарно может достигнуть двух лет . Несмотря на то что Шавкат остаётся непобеждённым, его актуальность очень быстро теряется. Особенно учитывая, что в полусреднем весе сейчас больше всего проспектов, которые способны подвинуть Рахмонова. Шавкат занимает второе место в рейтинге дивизиона, это хорошая позиция, но ещё до новой операции имя казахстанца практически не упоминалось в дискуссиях о том, кто должен стать следующим претендентом на титул. Почти все сходились во мнении, что нужно одержать ещё одну победу, чтобы напомнить о себе и снова заслужить титульник.

Шавкат Рахмонов Фото: WADE VANDERVORT/AP/ТАСС

Теперь же Рахмонов откатится ещё дальше, потому что конкуренты не простаивают и бьются, укрепляя свои позиции. После возвращения Шавкату придётся провести как минимум один, а скорее всего, два поединка . Но сейчас большие вопросы к тому, когда на самом деле Рахмонов сможет выступить — всё же проблемы с коленом могут дать о себе знать снова. Гарри уверен, что это он разбил колено казахстанцу: «Слово «снялся» меня немного раздражает. Не верю, что Шавкат снялся из-за нежелания драться за титул, однако из того, что я слышал, причиной была, скорее всего, травма. И он, абсолютно уверен, получил её в бою со мной из-за моих бесчисленных ударов по его колену».

Возможно, ситуация ещё серьёзнее, чем кажется, но это мы узнаем в конце года. А пока чёрная полоса Рахмонова продолжается.