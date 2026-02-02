Это вам не «велосипедист» Шакур. Реальная рок-звезда бокса — Кейшон Дэвис

В ночь с 31 января на 1 февраля в США состоялся масштабный турнир по профессиональному боксу. Основное внимание было приковано к поединку Теофимо Лопеса и Шакура Стивенсона, но в карде вечера были и другие интересные бои. Так, например, в ринг вернулся скандальный экс-чемпион WBO в лёгком весе Кейшон Дэвис, который успешно дебютировал в первом полусреднем дивизионе: американец нокаутировал экс-претендента на титул чемпиона мира Джамейна Ортиса.

Прошлый год стал провальным для двух топовых легковесов с фамилией Дэвис. Экс-чемпион мира WBA Джервонта Дэвис провёл за год только один поединок против Ламонта Роуча, в котором на ничью его откровенно вытянули судьи. На реванш Танк так и не сподобился, выбрав вместо этого поединок с Джейком Полом. Правда, и этот бой не состоялся: у Джервонты возникли очередные проблемы с законом, а на прошлой неделе и вовсе стало известно о его аресте.

Кейшон Дэвис решил не отставать от своего однофамильца в плане скандалов. Хотя год начинался для него вполне неплохо: Бизнесмен впервые в карьере стал чемпионом мира, завоевал титул WBO, нокаутировав Дениса Беринчика. То, как легко американец разобрался с украинцем, заставило многих экспертов говорить о Кейшоне как о потенциальной суперзвезде. Дэвису всего 26 лет, за плечами у него серебро Олимпиады и любительского чемпионата мира, в профессионалах он сносил одного соперника за другим и успел завоевать чемпионский пояс.

Не обходилось, конечно, без скандалов. К примеру, в октябре 2023 года он победил по очкам Нахира Олбрайта, однако позже результат был аннулирован из-за проваленного допинг-теста Дэвиса на марихуану. Но по-настоящему чудить Кейшон начал после завоевания чемпионского пояса.

Летом Дэвис должен был провести защиту титула против доминиканца Эдвина Де Лос Сантоса. Но Кейшон умудрился провалить взвешивание более чем на два килограмма, за что были лишён пояса, а поединок с доминиканцем отменили. Этого показалось Дэвису мало, и он вляпался ещё в одну неприятную историю. На турнире, где он должен был защищать пояс, выступали его братья — Келвин и Кеон. Кейшон пришёл поболеть за них, а потом устроил драку с Нахиром Олбрайтом, который победил его брата Келвина. За пару дней Дэвис умудрился уничтожить свою репутацию и даже задумался о завершении карьеры.

«Бизнесмен вышел на пенсию. Он ушёл. На ринге всё идёт очень медленно. На данный момент я почти на пенсии, запустил пару проектов, чтобы деньги поступали без необходимости драться. Мне не нужно переживать из-за того, что я не вернусь на ринг. Не знаю, когда вернусь и вернусь ли вообще. Если хотите, чтобы я вернулся, — обращайтесь к моему промоутеру. Говорите об этом, пишите. А без всего этого — я почти на пенсии», — заявил Дэвис.

Но спустя время Кейшон одумался и решил продолжить карьеру, которая, по сути, только началась. Дэвис правильно ушёл на повышение и перебрался в первый полусредний вес, где у него не возникло проблем со сгонкой веса, и он в очередной раз продемонстрировал, что является ярким боксёром.

Дэвису дали в соперники непростого Джамейна Ортиса – не самого зрелищного боксёра, который своим стилем умеет доставлять неприятности топовым оппонентам: Джамейн прошёл всю дистанцию и с Василием Ломаченко, и с Теофимо Лопесом. Но от Дэвиса убежать не сумел. Кейшон провёл отличный зрелищный поединок, в котором с самого начала начал разбирать соперника. Дэвис владел инициативой, менял этажи атак и откровенно перебивал оппонента, получая удовольствие от происходящего. Кейшон не только зрелищно боксировал, но успевал разговаривать с соперником и играть на публику, устраивая шоу. А в чемпионских раундах Дэвис нокаутировал Ортиса. В 11-м раунде Кейшон пробил корпус Джамейна, тот оказался в нокдауне, но сумел продолжить. Правда, в заключительном отрезке ещё одно мощное попадание по корпусу стало последним: Джамейн снова опустился на колено, а рефери остановил поединок.

Бой Кейшона Дэвиса Фото: Ishika Samant/Getty Images

Кейшон успешно дебютировал в новой весовой категории. Три последних поединка Дэвис закончил финишами, причём нокаутировал парней, которые раньше не проигрывали досрочно. Несмотря на все скандалы и проблемы вне ринга, с точки зрения бокса Дэвис очень хорош. Кейшон техничен, быстр на ногах, мощно бьёт, при этом обладает хорошим бойцовским интеллектом. За его боями интересно наблюдать, в отличие от новоиспечённого чемпиона в первом полусреднем весе Шакура Стивенсона. Дэвис – настоящая рок-звезда бокса . Да, скандалы и различные инциденты вне ринга могут привести к печальным последствиям — Джервонта Дэвис соврать не даст. Но Кейшон, кажется, крайне мотивирован ещё пошуметь в боксе.

«Я вернулся и стал лучше. Я обещал вам нокаут, и я вам его дал. Я хочу, чтобы вы дали мне больше уважения. Мои последние три соперника никогда раньше не проигрывали досрочно и не оказывались на канвасе – Лемос, Беринчик, а теперь и Джамейн. Я поднялся в весе и остановил их. Поставьте передо мной кого угодно, я остановлю его. Поставьте на это свои деньги», – сказал Дэвис после боя.