Тренировки с командой Хабиба и «дверь в UFC». Интервью с непобеждённым талантом из России

7 февраля в Дубае, ОАЭ, пройдёт турнир PFL, в рамках которого состоятся два титульных поединка. Ивент покажет онлайн-кинотеатр Оkkо. В одном из титульников между собой сойдутся два непобеждённых россиянина — Шамиль Мусаев и Рамазан Курамагомедов. Курамагомедов дал интервью «Чемпионату», в котором рассказал о полуторагодовом простое, контракте с PFL и предстоящем поединке с соотечественником. Также Рамазан ответил на вопросы о силе полусреднего веса, а также о возможных боях Ислама Махачева и Хамзата Чимаева в UFC.

— У тебя за спиной больше полутора лет простоя. Почему не получалось подраться?

— Этот вопрос лучше задайте лиге PFL. У меня не было травм, ничего абсолютно.

— Не предлагали зайти в сезон Гран-при?

— Насколько я знаю, они ни одному чемпиону не предложили участвовать в Гран-при, а я на тот момент был чемпионом лиги Bellator. Я просто ждал. Мне кажется, они просто не могли определиться, как проводить дальнейшие турниры, они тогда только купили лигу. Но в целом я, если честно, не интересовался.

Рамазан Курамагомедов Фото: из личного архива

— Простой на тебе сказывается с физической точки зрения?

— Нет, я стабильно тренируюсь в зале, стабильно провожу спарринги. Так что в этом плане на мне простой никак не скажется.

— После такого долгого отсутствия есть желание громко о себе заявить?

— Нет, у меня есть просто желание выиграть пояс. Думаю, это и будет громким заявлением.

— После окончательного закрытия Bellator многие чемпионы и именитые бойцы ушли из PFL. У тебя были другие предложения? Рассматривал ли вообще уход?

— Уход я не рассматривал, просто ждал. У меня же есть контрактные обязательства с Bellator, которые не были закончены. Так что я ждал предложений по поводу боя.

Рамазан Курамагомедов Фото: из личного архива

— Твой новый контракт с PFL лучше, чем был в Bellator?

— Да. Сейчас он улучшился, потому что я его уже подписывал на правах чемпиона Bellator. Поэтому контракт поменялся. Он рассчитан на определённое количество боёв.

— О возможном бое с Мусаевым я слышал ещё задолго до официального анонса. Этот поединок пытались устроить раньше?

— Этот поединок изначально должен был пройти в ноябре, в Саудовской Аравии. Там был турнир. Но по каким-то причинам они отменили весь турнир и перенесли наш бой на февраль.

— До этого ты на профессиональном уровне с земляками не бился. Каково готовиться к бою с соотечественником?

— В первую очередь, мне, конечно, не хотелось бы этого, но другого выхода из ситуации уже не было. У каждого человека, который приходит в спорт, есть цель стать чемпионом мира. И мы уже в такой точке, что оба дерёмся за пояс, так что не было выбора. Необходимо подраться между собой, чтобы кто-то стал чемпионом.

— Пересекались с Мусаевым раньше?

— Нет, никогда на тренировках с ним не пересекался.

— Как нужно готовиться к столь опасному нокаутёру?

— Просто нужно улучшать свои показатели и быть готовым ко всему. Нужно не думать о его сильных сторонах, а улучшать свои.

— Можно назвать Шамиля потенциально самым сложным соперником в карьере?

— Вопрос о самых сложных соперниках, мне кажется, нужно задавать в конце карьеры. Потому что сейчас к каждому следующему сопернику нужно подходить как к самому сложному. Поэтому я к Мусаеву готовлюсь как к самому сложному сопернику в карьере.

— Магомед Умалатов давал какие-то советы перед боем?

— Мы с Магой дружим, тренировались вместе, но по поводу боя с ним не общались. Мусаев и с Мурадом Рамазановым дрался, с которым мы с детства вместе тренировались. Но за советами я к ним не обращался.

— Где проходила подготовка? Многие из твоего зала часто тренируются ещё в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова. И ты часто бываешь в American Top Team.

— В Америке я в этот раз не готовился, потому что бой изначально был назначен в Саудовской Аравии, а я в августе как раз был в Дубае на сборах с командой Хабиба. Потом бой перенесли на февраль и я полетел в Таиланд, там провёл определённое время, а потом вернулся домой. Заключительный этап подготовки проводил в Дагестане.

Рамазан Курамагомедов Фото: из личного архива

— У тебя был шанс попасть в UFC через Претендентскую серию, но не вышло. Ты закрыл для себя эту главу?

— Думаю, эту дверь всегда нужно держать открытой для себя.

— Шамиль Мусаев сказал, что полусредний вес в PFL даже сильнее, чем в UFC. А как ты считаешь?

— Если честно, сейчас и в UFC очень сильный полусредний вес. В последние полгода особенно очень много хороших ребят появились: Шавкат Рахмонов, Моралес, Иан Гарри. В топ-5 полусредний дивизион там очень конкурентный. Что касается PFL, то наши ребята не уступят топ-5 UFC в этой весовой категории. Взять Умалатова, Рамазанова, Мусаева, меня, Джексона, Тэда Джина.

— Махачев тоже теперь в 77 кг. Удивил он тебя своим выступлением?

— Удивило меня только то, что Ислам так легко победил. Я как раз был на этих сборах с ним и предполагал победу Махачева. Борьба у него на очень хорошем уровне.

— Есть для Ислама конкуренция в этом дивизионе? Какой бой с ним тебе было бы интереснее посмотреть?

— Мне интереснее всего посмотреть его бой с Усманом. У Камару есть имя, он один из лучших бойцов этой весовой категории в истории. Если Ислам его победит, то закрепит своё наследие и в 77 кг.

— Этот бой лучше, чем поединок Махачев — Топурия?

— Это тоже интересно посмотреть, но, насколько я слышал, Ислам спускаться в 70 кг не хочет. А если Топурия поднимется, я думаю, ему могут дать претендентский бой, а я не думаю, что Илия пройдёт кого-то из топ-5 в 77 кг. Он сам по себе низкий, для полусреднего веса он точно очень маленький.

— Ты как-то работал в парах со Стриклендом. Он известен своими конфликтами, с тобой было что-то подобное?

— Нет, конфликтов у нас никаких не было. Мы давно работали, это было в 2020 году. Он тогда только был после аварии, только перешёл в средний вес. Я работал со многими из 84 кг, но по нему чувствовалось, что он может далеко пойти в этом весе.

— Ты прогнозировал, что Имавов и Абус Магомедов победят Стрикленда, но не срослось. А как оценил бы шансы Чимаева с ним?

— Не думаю, что Стрикленд остановит Чимаева. Вообще не вижу на это шансов. Кстати, они тоже вместе тренировались. Я не наблюдал за всеми тренировками, но, насколько помню, Стрикленд вообще никакого сопротивления не давал. Хамзат тогда выступал в полусреднем весе.

Хамзат Чимаев Фото: Geoff Stellfox/Getty Images

— У тебя нет проблем с визой? То есть если дадут бой в США, то сможешь без проблем вылететь туда?

— Да, у меня действующая виза до 2027 года, так что в ближайший год с этим проблем точно не будет. Но у меня никогда не было таких проблем. Я уже раз шесть-семь визу открывал, и всё без проблем.

— После простоя нет планов наверстать упущенное? Провести больше боёв?

— Об этом я сейчас не думаю. Только о том, чтобы провести предстоящий поединок.