Вариант с Уайлдером «уплыл». С кем теперь будет драться Усик?

В июле прошлого года состоялся объединительный поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Александр Усик, владевший тремя поясами, нокаутировал в реванше Даниэля Дюбуа и забрал недостающий титул IBF, который сам ранее оставил вакантным. С тех пор украинец больше в ринге не появлялся.

Сначала Усик сослался на травму спины, чтобы отсрочить обязательную защиту с на тот момент временным чемпионом WBO Джозефом Паркером. Позже Александра заподозрили в том, что травма у него фиктивная: Усик снимал видео с активными танцами, играл в футбол, и не было видно, что его что-то беспокоило. В ноябре Усика всё же вынудили добровольно оставить титул WBO, а полноценным чемпионом стал Фабио Уордли, победивший Джозефа Паркера.

Александр же по-прежнему не определился с соперником. Казалось, выбор украинца неожиданно пал на экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера, американский ветеран тоже загорелся этой идеей. Однако на днях официально анонсировали поединок Деонтея Уайлдера и Дерека Чисоры на апрельском турнире в Лондоне, так что Усик снова остался без соперника.

«Иногда переговоры затягиваются, — сказал Уайлдер. — Не хочу никого обвинять, но процесс был слишком долгим, а мне хотелось поскорее выйти на ринг. Так что к моменту, когда команда Усика вышла на связь, бой с Чисорой был уже назначен».

Так какие варианты есть у Александра Усика? Самый очевидный – это, конечно, Фабио Уордли. У непобеждённого британца теперь полноценный чемпионский пояс, так что потенциальный бой с ним снова будет за титул абсолютного чемпиона мира. Со спортивной точки зрения это хороший вызов для Усика: Уордли не имеет поражений, недавно он побил Джозефа Паркера, которого многие считали самым сложным соперником для украинца. Да и если устроить бой в Англии, на том же «Уэмбли», то такой поединок вызовет большой ажиотаж, а значит, Усик сможет неплохо заработать, что на данном этапе карьеры далеко не последний фактор.

Если брать спортивную составляющую, то есть ещё Агит Кабайел. Представитель Германии имеет ещё более внушительный рекорд – 27-0, при этом 19 побед он одержал нокаутами, в том числе в шести последних поединках. В активе Агита есть победы, например, над Арсланбеком Махмудовым, который скоро встретится с Тайсоном Фьюри, и над китайским великаном Чжан Чжилэем. И, помимо этого, Кабайел – временный чемпион WBC, причём уже успел защитить этот титул. Агит точно заслуживает бой с Усиком не меньше, чем тот же Уордли, но шансов получить поединок с Александром не так много. Кабайел при всех его регалиях – абсолютно немедийная персона, и это играет важную роль. У Агита нет большой фан-базы, он не сможет раскачать поединок. Усик в этом противостоянии получает только риски в виде небитого опасного соперника, и вряд ли он согласится на это .

Потенциальным соперником Александра вполне может стать Тайсон Фьюри – оба уже дали согласие на трилогию. Однако тут есть несколько «но». Цыганскому королю нужно победить Арсланбека Махмудова, что само по себе непростая задача, особенно после длительного простоя. Ну и надо понимать, что бой Фьюри и Махмудова состоится в апреле, а значит, даже в случае победы британца трилогия с Усиком будет рассматриваться на конец года. К тому моменту простой Усика будет составлять уже полтора года – солидный срок в таком возрасте.

Сам Александр заявил, что собирается вернуться в ринг в марте. Конечно, это маловероятно, потому что на подготовку времени остаётся мало, а соперника Усик по-прежнему не знает. Возможно, украинец дотянет паузу до апреля и будет ждать результатов боёв Уайлдер – Чисора и Фьюри – Махмудов – этот вариант кажется самым логичным . А за время паузы Усик может провести какой-нибудь показательный поединок: раньше Александр был нацелен на бой с Джейком Полом, причём по правилам ММА, сейчас появился вариант с поединком против легендарного кикбоксёра Рико Верхувена. Об этом противостоянии, кстати, заговорил Турки Аль-аш Шейх, так что, если вы увидите афишу Усик – Верхувен – не удивляйтесь.

Рико Верхувен Фото: MAURICE VAN STEEN/EPA/ТАСС

У Александра есть различные варианты продолжения карьеры, пауза чемпиона тормозит дивизион. Но есть ощущение, что проводить поединки ни с Уордли, ни с Кабайелом, ни, например, с молодым талантом Мозесом Итаумой Усик не будет. Рисковать «ноликом» и репутацией непобеждённого боксёра на закате карьеры он не станет – во всяком случае, в боях с опасной оппозицией. А вот трилогия с Фьюри или бой с пробитым ветераном Уайлдером – куда более вероятные варианты для Усика: и прибыльные, и менее опасные.