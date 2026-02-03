Евлоева загнали в тупик. Но бой с Мёрфи должен ответить на все вопросы UFC

UFC продолжает анонсировать громкие события. 21 марта 2026 года организация планирует провести турнир в Великобритании. Естественно, промоушен пригласил много бойцов из этой страны. Однако особняком стоит главное событие вечера. В его рамках выступит любимец местной публики Лерон Мёрфи. А оппонентом станет россиянин Мовсар Евлоев, который давно мечтает заполучить титульный шанс . И, скорее всего, поединок будет претендентским. Оба парня подобрались вплотную к тому, чтобы сразиться за чемпионский пояс, который пока находится на плече легендарного Александра Волкановски.

Евлоев получил великолепный шанс снять все вопросы. Он столкнулся с тем самым вызовом, после которого «задвинуть» его в сторону будет просто невозможно. А ведь до этого момента ситуация для россиянина выглядела практически безвыходной. И очень сильно напоминала историю Магомеда Анкалаева, которого долго «мариновали» без титульного шанса. Вот только с Мовсаром обходятся ещё более жёстко. Совсем недавно комментатор Давид Багдасарян сообщил, что россиянин мог быть уволен из организации в случае отказа драться с Лероном . Менеджер Али Абдель-Азиз обсуждал с бойцом именно такое условие от UFC.

Теперь же Евлоева поставили в невероятно сложные условия. Кажется, промоушен делает всё, чтобы Мовсар всё-таки не получил свой заслуженный титульный шанс. Начнём с того, в каких условиях будет вынужден готовиться россиянин. Дата поединка выбрана совсем без учёта интересов Евлоева. И теперь ему придётся проводить заключительную часть тренировочного лагеря во время Рамадана. Да, всё тот же Анкалаев уже продемонстрировал, что это обстоятельство не всегда сказывается негативно. Это показал первый поединок с Алексом Перейрой, завершившийся победой россиянина. Но, очевидно, Мовсару не будет так комфортно, как в любое другое время года.

Мовсар Евлоев Фото: Zuffa LLC via Getty Images

Следующий важный момент – моральное давление, с которым придётся справляться Евлоеву. Сейчас от него ждут только досрочной победы. Кроме того, именно нокаутом или красивым сабмишеном. Поэтому любой переход в борьбу будет сопровождаться оглушительным свистом. Сам боец прекрасно понимает, что побеждать в фирменном стиле – нежелательно. Если Мовсар вновь доведёт дело до решения судей, просто «залежав» оппонента, организация может опять отвернуться от россиянина. Поэтому он будет вынужден переламывать себя, действовать в несвойственном ему стиле. Да, Евлоев уже показывал, что обладает неплохой работой в стойке. Но всё-таки надёжности в его действиях от этого не добавится.

Сам соперник невероятно опасен. Лерон идёт с практически безупречной статистикой – 17-0-1. И поражений пока не знает. Кроме того, Мёрфи восемь своих побед забрал нокаутами. И для полулёгкого веса это очень увесистый показатель. А ещё Лерон – топовый ударник, который очень любит работать с дистанции. И доставать его Мовсару будет очень тяжело. Евлоев не самый высокий боец (170 см), поэтому и размах рук у него особенно выделяется – 184 см. Мёрфи и выше (175 см), и в плане размаха у него дела поинтереснее – 187 см. Естественно, стилистически сложно найти оппонента, который был бы более неудобен для россиянина.

Казалось бы, разве этих факторов мало? Есть и ещё один. Турнир пройдёт на «O2 Арене» в Лондоне. На родине Лерона. Естественно, Мёрфи будут поддерживать изо всех сил. Сложно называть такую ситуацию определяющей. Наши бойцы не раз доказывали, что способны забирать победу прямо из логова врага. Так, Ислам Махачев побеждал Александра Волкановски в Австралии. Однако это выглядит ещё одним штрихом, который подчёркивает – организация попыталась создать для Евлоева максимально некомфортные условия. И ему придётся отдать всего себя для того, чтобы стать претендентом на титул.

Правда, сам Мёрфи пока не сильно уверен в том, что бой будет носить такой статус. Лерон намекнул на то, что придётся прыгнуть выше головы, чтобы получить признание организации: «Если говорить о раскладе в дивизионе, было очевидно, что UFC организуют этот бой. Гарантирован ли бой за титул? Сейчас все слова были бы пустыми, не так ли? Дивизион постоянно меняется, а это компания развлечений. Нужно показать хороший бой, ничего не гарантировано, вот что я пытаюсь сказать. Но я на это надеюсь».

Лерон Мёрфи Фото: Geoff Stellfox/Getty Images

Евлоев – в суперсложных условиях. Его загнали в тупик, отступать некуда. Однако именно в таких ситуациях и проявляется чемпионский характер. Если Мовсар заслуживает титульный шанс, он его заберёт.