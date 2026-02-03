Новая проверка для брата Хабиба. Бой Усмана с британцем — украшение PFL Дубай

Дата и время турнира PFL Дубай

7 февраля в Дубае, ОАЭ, пройдёт очередной турнир PFL, в рамках которого состоятся сразу два титульных поединка. Начало ивента — в 19:00 мск, главный бой вечера ожидается не ранее 00:00 мск.

В главном событии вечера первый номер P4P и чемпион организации в лёгком весе Усман Нурмагомедов встретится с победителем Гран-при 2025 года Альфи Дэвисом.

В соглавном бою два непобеждённых россиянина Шамиль Мусаев и Рамазан Курамагомедов определят чемпиона PFL в полусредней весовой категории.

Кроме того, на турнире выступят ещё пять российских бойцов, представляющих школу имени Абдулманапа Нурмагомедова — это в первую очередь талантливый экс-чемпион UAE Warriors Амру Магомедов, Касум Касумов, Ренат Хавалов, Маккашарип Зайнуков и Хабиб Набиев.

Прямая трансляция PFL Дубай

В России турнир покажет онлайн-кинотеатр ОККО. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

Полный кард турнира PFL Дубай

Основной кард:

Усман Нурмагомедов — Альфи Дэвис;

Шамиль Мусаев — Рамазан Курамагомедов;

Хесус Пинедо — Саламат Исбулаев;

Абдул Абдурагимов — Кендли Сент-Луис;

Пуя Рахмани — Карл Уильямс.

Предварительный кард:

Амру Магомедов — Колтон Энглунд;

Тейлор Лапилус — Касум Касумов;

Ренат Хавалов — Эдгарс Скриверс;

Амин Аюб — Маккашарип Зайнуков;

Дениз Кильхольц — Антония Сильванейде;

Люк Трейнер — Роб Уилкинсон;

Хабиб Набиев — Ахмед Сами;

Хайдер Хан — Джони Грегори.

Материалы о турнире и его главных звёздах

Прогноз на бои турнира PFL Дубай

Бывший боец UFC, а ныне комментатор и аналитик PFL, американец Дэн Харди высказался о предстоящем поединке за титул в лёгком весе (до 70 кг) между россиянином Усманом Нурмагомедовым и британцем Альфи Дэвисом.

«Мы знаем, на что способны бойцы Хабиба, но Усман и Умар отличаются от других в команде. У них гораздо более техничная стойка. Альфи Дэвис — это настоящий карате-пацан. Он непредсказуемо двигается. Думаю, Усман после пары близких боёв с Полом Хьюзом не станет недооценивать Дэвиса. Он видел, как Альфи победил Гаджи Рабаданова, тренирующегося вместе с ним», — заявил Харди в интервью Home of Fight.

Также ожиданиями от предстоящего боя поделился член тренерского штаба Усмана – Хавьер Мендес.

«Усман встретится с Альфи Дэвисом, у которого нет большого имени в индустрии, но он очень голоден и он побил другого нашего бойца – Гаджи [Рабаданова]. Как по мне, это будет очень тяжёлый и опасный бой для нас. Мы должны правильно подготовиться, нельзя недооценивать его, в противном случае ситуация обернётся против нас», — сказал Мендес в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.