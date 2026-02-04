Настоящий бокс старой школы. Уайлдер и Чисора закатят бой года

4 апреля в Лондоне состоится большой вечер профессионального бокса. Особое внимание приковывает поединок двух ветеранов «королевского» дивизиона: экс-чемпиона мира WBC Деонтея Уайлдера и неоднократного претендента на чемпионские титулы Дерека Чисоры.

Современный супертяжёлый вес в боксе часто подвергается критике. Мол, стало меньше панчеров и боксёров старой школы, которые выходили в ринг с одной целью – уничтожить соперника. Соответственно, стало и меньше боёв, которые бы вызывали по-настоящему большой зрительский интерес.

Плюс сами боксёры действуют крайне осторожно. У каждого есть промоутер, который подбирает безопасные и максимально выгодные варианты, поэтому так много тех, кто имеет идеальный рекорд и тщательно оберегает свой «нолик» в графе поражений. Делает ли всё это бокс привлекательнее как вид спорта? Вряд ли.

Шакур Стивенсон Фото: Ishika Samant/Getty Images

Но есть в «королевском» дивизионе и остатки былого «олдскула», и Дерек Чисора с Деонтеем Уайлдером как раз его олицетворение. Чисора, пожалуй, самый скандальный и при этом самый брутальный тяжеловес современности. Дерек несколько раз лишался боксёрской лицензии, устраивал драки и потасовки на пресс-конференциях, всегда активно упражнялся в трэш-токе в адрес своих соперников и, конечно, неоднократно имел проблемы с законом — классика старой школы. За образом плохого парня стоит боксёр, соответствующий этому образу – мощный панчер, который всегда был заряжен только на то, чтобы причинить сопернику боль и оформить нокаут.

Принёс ли такой стиль Чисоре титулы? Нет. Но Дерек запомнился и вошёл в историю бокса и без этого. С кем бы ни встречался британец в ринге, он всегда следовал собственному стилю – постоянный прессинг, размашистые удары, грязный бокс на ближней дистанции и жёсткие размены. Чисора выходит в ринг рубиться, ему по большому счёту уже давно нет никакого дела до рекорда, в котором есть и 13 поражений. Но этим британец и нравится фанатам. Почти в каждом его поединке есть нокдауны – причём падает и он сам, и его соперники. Дерек на равных рубился с Джозефом Паркером, которого в последствии называли главной угрозой для Усика, дал самому Усику сложный бой, да и в целом в карьере Чисоры хватало громких поединков: были в соперниках и Виталий Кличко, и Тайсон Фьюри, и Диллиан Уайт, и Агит Кабайел, и многие другие – Чисора никогда и никого не боялся. Да, Дерек часто проигрывал в больших боях, но скучно на его выступлениях точно никогда не было, а часть поражений можно списать на судейские ограбления.

В противовес Чисоре поставили другого ветерана – Деонтея Уайлдера. Бронзовый бомбардировщик никогда не был скандалистом, как его оппонент, зато долгие годы наводил на соперников ужас. Самый устрашающий нокаутёр современного «королевского» дивизиона никогда не был особым технарём, а тоже напоминал боксёра старой школы – заточенного на удар. До трилогии с Тайсоном Фьюри рекорд Деонтея был просто феноменальным – 40-0, 39 нокаутов. Да и Фьюри каким-то чудом избежал нокаута в первом поединке: то «возвращение» Тайсона после попадания Уайлдера в 12-м раунде до сих пор трудно объяснить.

Деонтей Уайлдер отправляет в нокдаун Тайсона Фьюри Фото: Philip Pacheco/Getty Images

Деонтей, как и Чисора, не про техничный бокс, не про безопасность в ринге и не про победы по очкам. Обоим по большому счёту уже давно нечего терять, их карьера близится к логическому завершению. От этого предстоящий поединок видится ещё более интригующим и интересным. Деонтей вёл переговоры и с Александром Усиком, который внезапно решил разделить ринг именно с ним, но бой с украинцем точно был бы менее интересным и более предсказуемым: вряд ли Усик стал бы рисковать, раскрываться, рубиться с Уайлдером.

Другое дело – поединок с Дереком. Это будет бескомпромиссная рубка двух представителей старой школы, двух брутальных тяжеловесов, которые выйдут в ринг снести друг другу голову. Да, обоим уже идёт пятый десяток, да, оба далеки от своих пиковых показателей. Но жарко в ринге точно будет – по настрою боксёров это понятно.

«Это больше чем просто возвращение — это предупредительный выстрел для всего дивизиона супертяжей. Уважаю Чисору. Он жёсткий, упорный боец, но 4 апреля я напомню миру, почему меня по-прежнему считают самым опасным человеком в боксе. Этот бой будет захватывающим с первого до последнего раунда, если он вообще затянется. Не думаю, что поединок пройдёт всю дистанцию», — цитирует Уайлдера портал Britishboxingnews.

Согласен с оппонентом и Чисора, который также намеревается нокаутировать Уайлдера.

«Я сейчас на седьмом небе. Это будет просто невероятно. Уайлдер — совсем другой парень, он прошёл через многое и, думаю, выйдет в ринг, чтобы выплеснуть весь накопившийся гнев. Мы увидим настоящего монстра. Но знаете что? Мне всё равно. Я его разнесу», — ответил Чисора.