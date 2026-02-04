Хватит обесценивать техничные победы. В боксе не могут быть одни только Майки Тайсоны

Современная индустрия единоборств – время хлеба и зрелищ. Все заинтересованы в ярких поединках и суперзвёздах. Поэтому топовые бои фанаты ждут с особенным пиететом. Вот только последние годы в этом плане получаются достаточно скудными. Да, на бумаге громких событий и ожидаемых противостояний много. Но затем в ринге болельщики наблюдают за разочаровывающим зрелищем. Чаще всего это минимальное количество ударов и последующее судейское решение . Естественно, всё это не вызывает особого восторга у фанатов. И многие накидываются на боксёров с критикой. Они хотят ожесточённых рубок и кровопролития. Однако нужно понимать, что не только в бездумных разменах заключается красота бокса. А многие добивались больших успехов и признания именно в силу того, что умели шикарно работать в защите, действовать максимально технично.

Максимально много критики стал получать Шакур Стивенсон. Он является настоящей суперзвездой в США. Но последние его поединки считаются максимально скучными и неинтересными, на чём настаивают многие эксперты. Особенно это коснулось противостояния с Теофимо Лопесом. Основной претензией становится стиль суперзвёздного американца. Он очень много работает ногами, постоянно перемещается в ринге, выцеливает. И выбрасывает атаки только в момент, когда максимально уверен в своём положении. Поэтому статистика, конечно, выглядит не слишком впечатляюще. Но достаточно вдуматься в неё более детально, чтобы понять, насколько круто действует Шакур.

Стивенсон за 12 раундов попытался атаковать 372 раза. И 165 ударов в итоге достигли цели. А это – мощнейшие 44% точности, что является очень крутым показателем . Шакур даже не пытается тратить лишние силы на то, чтобы разбрасывать удары по воздуху. Он спокойно перемещается в ринге и даже успевает улыбаться оппоненту. А в итоге в самый нужный момент доносит одиночные атаки и целые комбинации. Теперь к статистике Теофимо. И именно там кроется самое показательное, на что стоит обращать внимание. Лопес попытался ударить оппонента 468 раз. Попал же лишь 72 раза! Просто провальные 15%. И это не потому, что Теофимо не умеет работать по цели. А потому, что техника Шакура позволяет ему работать на уклонах, сводить любую опасность к минимуму.

Шакур Стивенсон и Теофимо Лопес Фото: Ishika Samant/Getty Images

В итоге дело дошло до судейского решения. И там всё было максимально показательно. Соперник получило от них всего лишь один (!) раунд. Естественно, доминация Стивенсона не вызывала никаких вопросов. А теперь – внимание. Шакура нещадно критикуют. Но в восторге от второго боя Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола. Однако разве там всё было намного круче? Бивол попал 170 раз, Бетербиев – всего лишь 121. Процент точности также хромал: у Дмитрия – 31,1%, у Артура – 17,6%. И на фоне этого показатели Стивенсона выглядят очень даже круто . Разве можно критиковать американца за то, что он просто способен работать технично, атаковать в самый нужный момент и побеждать без лишнего урона по себе?

Другой вопрос, что такой защиты заслуживают не все боксёры. На контрасте можно привести пример Девина Хейни, который в последнее время слишком часто становится объектом огульной критики. И, кажется, в его случае иначе быть не может. В последнем поединке ему противостоял Брайан Норман. Победа, конечно, осталась за Девином. Но Хейни, пожалуй, провёл просто ужасный бой. Красноречивая статистика: 399 против 271 по количеству выброшенных ударов в пользу Нормана – и 70 против 59 по количеству попаданий в пользу Хейни. За 12 раундов такое количество атак, которые достигли цели – просто мрак. В среднем – всего лишь шесть точных попаданий за три минуты работы в ринге. И таких боксёров очень сложно оправдывать.

Не хочется видеть и поединки наподобие того, что выдали Сауль Альварес и Уильям Скалл. Ещё один кошмарный поединок по всем статьям: ни нерва, ни зрелищности, ни динамики, ни попыток хоть немного взвинтить темп. На выходе 111 попаданий и антирекорд по количеству выброшенных ударов — всего 445. За всю историю подсчётов это самый низкий показатель для 12-раундового боя. Канело при этом выбросил всего 152 удара. Для сравнения: в бою с Эдгаром Берлангой у мексиканца было 464 выброшенных удара и 201 попадание.

Такие бои действительно сложно смотреть. Но критиковать Шакура настолько сильно, пожалуй, будет ошибочно. Не всем суждено быть Майками Тайсонами и вырубать оппонентов мощнейшими колотушками. Так почему же техничный боксёр не может пользоваться своими сильными сторонами? Умением работать на ногах, классным кардио, высокой точностью и шикарным чувством тайминга. К сожалению, реально топовых бойцов, полагающихся на технику, всё меньше. В приоритете – рубаки и кровопролитные противостояния, нокдауны и нокауты. Но тем и хорош бокс, что в нём можно найти разные стили и техники.

Бокс – джентльменский вид спорта. Уклоны, действия в защите, умение перемещаться и атаковать вовремя являются невероятно важными составляющими. И смотреть на некоторые действия в обороне бывает намного приятнее, чем на рубки, напоминающие драку на сельской дискотеке. При этом любители таких зрелищ тоже могут найти желаемое в единоборствах. Просто для этого есть другие дисциплины. Например, кулачные бои, где кровь обычно льётся рекой. А в боксе хочется наблюдать не только за лютыми нокаутёрами. Ведь даже это может набить оскомину.