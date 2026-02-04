Не бедствуют, но до «космоса» далеко. В PFL даже суперзвёзды — со скромными гонорарами

7 февраля в Дубае, ОАЭ, пройдёт очередной турнир PFL, в рамках которого состоятся сразу два титульных поединка. Но, конечно, всё внимание фанатов привлекает к себе главный бой. А там первый номер P4P и чемпион организации в лёгком весе Усман Нурмагомедов встретится с победителем Гран-при 2025 года Альфи Дэвисом.

Брат Хабиба намерен и дальше доминировать в дивизионе, тотально превосходить всю оппозицию. Особенно на фоне того, что в начале прошлого года россиянин подписал с лигой новый двухлетний контракт. И намерен заработать за него побольше денег. Гонорары Усмана растут и становятся всё более внушительными .

В PFL прямо сейчас громко заявляют о том, что готовы платить своим бойцам очень прилично. Но так ли это на самом деле? Чтобы ответить на этот вопрос, можно проанализировать карьерный путь Усмана. Начинал Нурмагомедов в Bellator, на что нужно делать небольшую скидку. В итоге стартовал брат Хабиба скромно. Но на второй поединок уже получил $ 30 тыс. + $ 30 тыс. Для «молодёжи» из UFC такие суммы пока выглядят недостижимой отметкой. А россиянин начал прибавлять очень быстро. В итоге к 2023 году Усман стал обладателем чемпионского титула организации. И вот тут разница с лучшей лигой на планете ощущалась совсем катастрофически. За первую защиту титула Нурмагомедов заработал всего лишь $ 150 тыс . Да, был ещё бонус за победу. Но это всё равно далеко не те условия, на которых рубятся обладатели поясов в UFC. И даже претенденты зарабатывают кратно больше.

Не совсем понятно, получил ли Усман гонорар за полуфинал Гран-при Bellator. Нурмагомедов пробился дальше и мог побороться за $ 1 млн. Но проблема заключается в том, что после боя с Брентом Примусом Нурмагомедов получил «бан». Он сдал положительный допинг-тест, поединок был признан несостоявшимся. Да, титула россиянина не лишили. Но есть ощущение, что финансовые потери всё-таки были. А вот затем ситуация начала выправляться. Усман подрался с Александром Шаблием, когда организация прекрасно понимала, что проводит один из последних турниров. В итоге парни получили мощные выплаты. Нурмагомедов заработал $ 500 тыс. без учёта бонусов и дополнительных отчислений, Шаблий – $ 300 тыс.

В PFL Нурмагомедов провёл два поединка. Примечательно, что пока он дрался только с Полом Хьюзом. Любопытно, что за первый бой никакой особенной прибавки россиянин не получил. Он заработал $ 500 тыс. гарантированных выплат. А Хьюзу в итоге дали даже меньше, чем Шаблию. Ирландец заработал всего лишь $ 250 тыс. Но даже это стало самым «жирным» гонораром в его карьере. За реванш парни заработали столько же. Да, конечно, бонусная часть была посерьёзнее. Поэтому общая выплата, нет сомнений, стала рекордной для каждого из бойцов. А теперь Нурмагомедов выходит на новый поединок в статусе доминирующего (уже) чемпиона организации . Поэтому, кажется, $ 750 тыс. он должен заработать гарантированно. Дэвис же уже имеет солидный послужной список. Поэтому получит примерно половину от того, что полагается Усману. Но и это шикарные деньги для претендента.