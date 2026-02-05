Не выступали полтора года, но дерутся за титул. Дагестанская доминация в PFL

7 февраля в Дубае состоится масштабный турнир PFL. Конечно, основное внимание будет приковано к поединку Усмана Нурмагомедова против британца Альфи Дэвиса, но российским фанатам будет интересен и другой бой из карда вечера. В соглавном событии пройдёт титульник в полусреднем весе, чемпионский пояс разыграют два непобеждённых россиянина – Шамиль Мусаев и Рамазан Курамагомедов.

Поединки россиян за титул PFL или же в финалах Гран-при – уже привычное дело, в каждом сезоне отечественные бойцы успешно выступают в промоушене. Однако бой Курамагомедова и Мусаева выбивается из общего числа и является уникальным случаем не только для лиги, но и в целом для ММА. Дело в том, что оба бойца не выступали почти по полтора года каждый. Курамагомедов дрался в последний раз в июне 2024 года, причём в другом промоушене – в Bellator. Тогда он победил Джейсона Джексона и стал чемпионом лиги, после чего оказался бойцом PFL, но назначений на бой так и не получил. Мусаев же в 2024 году катком прошёлся по Гран-при организации, в ноябре того же года нокаутировал соотечественника Магомеда Умалатова, забрал $ 1 млн, однако, как и Рамазан, с тех пор больше не дрался.

И теперь два россиянина разыграют между собой титул. Представить такое, например, в UFC просто невозможно: там за простой тебе не только не дадут титульник, но и могут наказать. Для сравнения: непобеждённый боец из Казахстана Шавкат Рахмонов был одним из главных претендентов на пояс в полусреднем весе, однако из-за травм долго не выступал и был выкинут из рейтинга UFC. Хотя при этом Шавкат свой последний поединок провёл в декабре 2024 года – то есть позже, чем Мусаев и Курамагомедов.

На самом деле, простой в PFL – дело обычное, матчмейкерам тяжело организовывать поединки вне Гран-при, особенно для бойцов высокого уровня, потому что попросту нет соперников . В такой ситуации оказались и Мусаев, и Курамагомедов: Шамиль не получил приглашение для участия в новом сезоне Гран-при, так как стал победителем прошлого розыгрыша, а Курамагомедова не включили в список, потому что он являлся действующим чемпионом Гран-при. А других поединков российским бойцам за полтора года так и не предложили.

«Почему не было боёв? Этот вопрос лучше задайте лиге PFL. Насколько я знаю, они ни одному чемпиону не предложили участвовать в Гран-при, а я на тот момент был чемпионом лиги Bellator. Я просто ждал. Мне кажется, они просто не могли определиться, как проводить дальнейшие турниры, они тогда только купили лигу», — сказала Рамазан Курамагомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

При этом интересно, что в лиге есть действующий чемпион Гран-при. Американец Тэд Джин в августе 2025 года победил в финале соотечественника Логана Сторли, и, казалось, именно он должен претендовать на пояс, как, например, победитель Гран-при в лёгком весе Альфи Дэвис получил титульный шанс против Усмана Нурмагомедова. Но в PFL решили свести в поединке за пояс двух непобеждённых россиян.

Справедливо ли это? Наверное, тот же Тэд Джин скажет, что нет, с другой стороны, в PFL организовали поединок бывшего чемпиона Bellator с небитым победителем Гран-при – пожалуй, этих регалий вполне достаточно, чтобы оспаривать пояс. Мусаев и вовсе возглавляет рейтинг полусреднего дивизиона и является одним из самых зрелищных и опасных бойцов лиги. Шамиль в 2024 году просто переехал всех своих соперников в Гран-при, выиграв четыре поединка и оформив три нокаута. Кстати, под раздачу тогда попал и Логан Сторли – финалист Гран-при 2025 года, с которым тот же Тэд Джин мучился все пять раундов. У Шамиля 19 побед в активе при одном ничейном поединке, при этом 12 побед он одержал нокаутами.

У Рамазана Курамагомедова тоже нет поражений в послужном списке. Рамазан – выходец из вольной борьбы, что больше присуще дагестанским бойцам. В смешанных единоборствах у Курамагомедова 13 побед в 13 поединках, почти половину из них он одержал сабмишенами. Опять же, в последнем бою Рамазан без особых проблем разобрался с бывшим чемпионом Bellator Джейсоном Джексоном, а тот же Тэд Джин победил в прошлогоднем Гран-при Джексона в очень сложном поединке раздельным решением судей.

Если оставить за скобками длительный простой Мусаева и Курамагомедова, то оба бойца вполне заслуживают того, чтобы драться за титул, хотя это будет и уникальный случай для мира смешанных единоборств. Поединок Шамиля и Рамазана – настоящая битва стилей, в которой на кону будет стоять не только чемпионский пояс, но и «нолик» в графе поражений: кто-то лишится его уже в ближайшие выходные. От этого предстоящий бой становится только интереснее.