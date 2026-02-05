ACA 200 — исторический турнир российской лиги. Где и зачем смотреть юбилейное событие

Дата и время турнира ACA 200

6 февраля в Москве состоится юбилейный турнир ACA 200, который с распростёртыми объятиями примет арена «Мегаспорт». Его начало запланировано на 14:30 мск.

Естественно, организаторы постарались собрать мощный кард. Поэтому особняком стоят сразу несколько противостояний, привлекающих к себе запредельное внимание.

Так, новый вызов получил Биберт Туменов (15-2), которому предстоит поединок против Александра Грозина (25-6-1). Уральский гангстер попытается противостоять одному из самых опасных ударников лиги. Поэтому бой просто обязан получиться запоминающимся. Вновь выйдет в клетку Артём Резников (26-10), который считается одной из главных звёзд организации в медийном плане. У него поменялся соперник. Новым оппонентом станет Юсуп-Хаджи Зубариев (15-4-1). Оба поединка претендуют на то, чтобы завершиться досрочно.

Запомнится юбилейный ивент сразу двумя титульными противостояниями. В соглавном событии отношения выяснят Азамат Пшуков (14-3) и Анатолий Кондратьев (11-4). Их ждёт пятираундовая рубка. А на кону будет стоять титул чемпиона организации в наилегчайшем весе (до 57 кг). Украшением и «вишенкой на торте» этого турнира станет титульный бой за пояс в среднем весе (до 84 кг). В клетке столкнутся Магомедрасул Гасанов (22-2) и Альберт Туменов (25-6). У каждого из парней своя мотивация. Первый – доминирующий чемпион, изо всех сил старающийся прорваться в UFC. Второй – топовый ударник, который хочет наконец-то завоевать чемпионский титул и прервать гегемонию оппонента. Скучно в таком поединке быть просто не может.

Организация подготовила мощный юбилейный турнир с большим количеством интригующих противостояний. Более того, многие из них на бумаге просто не должны доходить до судейского решения, что для организации является редкостью.

Прямая трансляция ACA 200

Трансляция всего турнира ACA 200 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также посмотреть все поединки можно на официальном сайте промоушена.

Полный кард турнира ACA 200

Магомедрасул Гасанов – Альберт Туменов;

Азамат Пшуков – Анатолий Кондратьев;

Али Багов – Искандар Мамадалиев;

Биберт Туменов – Александр Грозин;

Сайфуллах Джабраилов – Алимардан Абдыкааров;

Артём Резников – Юсуп-Хаджи Зубариев;

Александр Маслов – Карлос Фелипе;

Махарбек Каргинов – Бехруз Зухуров;

Виталий Слипенко – Асланбек Кодзаев;

Григор Матевосян – Руслан Габараев;

Руслан Шамилов – Рене Пессоа;

Алексей Полпудников – Расул Магомедов;

Курбан Тайгибов – Саид Хатиев;

Давлатманд Чупонов – Богдан Плутахин;

Денис Смолдарев – Даниил Мацола;

Умалат Исрапилов – Ерасыл Шукатаев;

Шадид Абдурзаков – Али Машрапов.

Боец АСА Биберт Туменов прокомментировал предстоящий поединок между своим братом Альбертом Туменовым и чемпионом в среднем дивизионе Магомедрасулом Гасановым.

«Это интересный бой, тем более что с Гасановым никто не хотел драться. Альберт выставил свою кандидатуру. Думаю, зрители будут довольны. Альберт может победить за счёт передвижений, интеллекта, ударной техники и защиты от борьбы. Всё это у него на высшем уровне».

Боец АСА Александр Грозин прокомментировал предстоящий поединок с Бибертом Туменовым: «Биберту не могли найти соперника и говорили, будто бы я тоже отказался. Я не отказываюсь от боёв и поддерживаю свою репутацию. Выхожу доказать, что нет чего-то, чего бы я боялся, что могу подраться в категории выше.

Конечно, было бы лучше подраться в полулёгком дивизионе, если бы бой предложили за три-четыре месяца, но тут я выхожу на замену. Подумал: «Я в форме, после прошлого боя были только синяки. Подерусь в Москве – удобная локация». За два месяца после прошлого боя успел набрать форму, но не как в поединке с Фроесом. Залечил руку и готов процентов на 80-90.

Пишут, что у меня мало шансов? Я не отчаиваюсь. Кто-то говорит, что шансы есть. Крови у Биберта я попью 100%. У него травмы, он гоняет много веса, употребляет много химии. У него сломаны руки. Если я почувствую какой-то изъян, то буду давить и наслаждаться боем. У меня есть свои сильные стороны и много опыта. Я готов ко всему».