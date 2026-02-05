Про топ-15 можно забыть. Карьера самого тихого Нурмагомедова заглохла

В 2018 году в UFC появился российский боец Саид Нурмагомедов с рекордом 11-1. И все следующие годы ему приходилось отвечать, что он не является родственником Хабиба и других Нурмагомедовых, известных в ММА. Тем не менее Саид и без этого был талантливым бойцом, за поединками которого всегда интересно наблюдать. Однако больших высот он так и не достиг.

В ближайшие выходные на турнире UFC Fight Night 266 Нурмагомедов должен был биться с Джавидом Башаратом. Но бой отменили в последний момент, так как россиянину отказали в визе в США. Часто бывает так, что это ставит крест на перспективах бойцов. Адлан Амагов до сих пор сокрушается, что одна бумажка ему всё испортила, Рустам Хабилов с приличным рекордом в UFC так и не стал топом, Хамзат Чимаев долго страдал от этой же проблемы, однако Дана Уайт помог. Ради Саида так заморачиваться не будут и попробуют задействовать в кардах в Европе и на Ближнем Востоке.

Это удар по карьере Нурмагомедова, которая и без того выглядела затухающей. Сейчас она заглохнет, потому что крайне маловероятно, что Саид может замахнуться даже на топ-15. Дело не только в том, что из-за отсутствия визы он не сможет выступать на большинстве турниров. Помимо этого, стоит помнить, что Нурмагомедову через пару месяцев исполнится 34 года, он подбирается к критической отметке для бойцов, особенно в лёгких весовых категориях. А в последнее время не получалось блистать и в боях. С 2018 по 2022 год Саид набил шесть побед при одном поражении в UFC, забрался в топ-15, однако дальше всё покатилось вниз.

Саид Нурмагомедов Фото: Chris Unger/Getty Images

С 2023 по 2025 год у Нурмагомедова три поражения в четырёх поединках. Да, проигрывал Саид только крепким бойцам уровня топ-15 — Джонатану Мартинесу, Винисиусу Крузу и Брайсу Митчеллу. У каждого из них россиянин забирал по раунду и уступал только решением, а среди поражений затерялась досрочная победа над Муином Гафуровым. Во всех проигранных боях у Саида возникали одни и те же проблемы — он не справлялся с собственным темпом и выдыхался примерно к середине боя. При этом первые раунды всегда эффектные, Нурмагомедов демонстрировал очень яркую и разнообразную технику, но если не получалось удосрочить соперника, то дальше возникали проблемы. Неумение распределять силы по дистанции боя точно не позволит россиянину проявлять себя на уровне топ-15.

Кроме того, влияет на ситуацию и молчаливость Саида. Это самый «тихий» боец из тех, у кого фамилия Нурмагомедов. Россиянин даже в недели боя бывает крайне пассивным, а это влияет на продвижение. Либо нужно стабильно побеждать, и тогда даже слабая медийка не помешает прорваться в топы, либо ярко говорить и заявлять о себе в том числе и вне боёв. Ни то, ни другое к Саиду не относится, от чего страдает и потихоньку глохнет его карьера. Отказ в визе станет ещё одним ударом.

Больших успехов от Нурмагомедова ждать уже не приходится. Вряд ли мы увидим его в рейтингах легчайшего веса. И это обидно, потому что Саид действительно умеет ярко биться, но упёрся в свой потолок и не сделал решающий шаг, чтобы подняться выше. Остаётся только выступать на турнирах на Ближнем Востоке, зарабатывать и не претендовать на большее. Хотя от Нурмагомедова этого ждали.