Мейвезер — банкрот? Вспомнил, что у него «украли» $ 340 млн, и подал в суд

Флойд Мейвезер-младший – один из величайших боксёров в истории. Его карьера была по-настоящему золотой. Американца осыпали деньгами, давали ему супербои. Но, кажется, те времена давно канули в лету. А экс-боец по прозвищу Money начинает испытывать трудности. Совсем недавно активно муссировались слухи, что финансовое состояние Флойда – на нуле. Многие даже называли его банкротом, однако сам Мейвезер-младший отшучивался . Но теперь появляются факты, которые лишь подкрепляют уверенность в этом. Сначала американец стал принимать все вызовы и планировать выставочные поединки. А теперь ввязался в очень странное судебное разбирательство, которому сложно найти объяснение.

Обо всём по порядку. Громыхнуло в 2025 году. Американский журналист Стивен Эй Смит решил поделиться любопытным инсайдом. По его словам, Флойд оказался на грани банкротства. Якобы Мейвезер-младший принял решение заняться инвестициями. Но, видимо, попался на уловку мошенников. В итоге американец потерял $ 402 млн . Конечно, даже на тот момент слова о банкротстве звучали слишком громко. Все прекрасно знают, что Флойд – самый «дорогой» боксёр в истории. Поэтому его заработанные миллиарды вряд ли могли превратиться в воздух.

Правда, сам Мейвезер-младший с иронией отреагировал на все эти реплики. Он в очередной раз поспешил «козырнуть» своими богатствами: «Если владеть двумя частными самолётами, сотней объектов недвижимости и полной финансовой свободой — это банкротство, то я призываю всех последовать моему примеру».

Флойд Мейвезер-младший Фото: Keith Birmingham/Getty Images

Следующий момент – вокруг фигуры Мейвезера-младшего стали постоянно появляться различные слухи относительно выставочных поединков. Причём если раньше они были интересными, то теперь вызовы удивляют своей абсурдностью. Сначала 59-летний член международного Зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон планировал провести бой с Мейвезером в Африке в марте 2026 года. Однако подтверждения данной информации так и не появилось. Причём в реальность такого противостояния верилось достаточно охотно. Железный Майк почувствовал вкус, когда дрался с Джейком Полом. А Флойд после завершения карьеры с удовольствием принимал денежные вызовы.

А накануне появилась ещё более странная новость. Греческий кикбоксер Майк Замбидис анонсировал на своей странице в социальных сетях постер, согласно которому он проведёт показательный бой против Мейвезера-младшего . Состоится он якобы 27 июня в Афинах. Естественно, поверят в эту информацию все только тогда, когда парни выйдут в ринг и начнут рубку. Однако при этом сам Флойд не спешит, как и в случае с Железным Майком, опровергать появившиеся слухи. Поэтому, вполне возможно, мир всё-таки увидит это противостояние.

Постер боя Флойда Мейвезера-младшего и Майка Замбидиса

Самое тревожное в поведении Мейвезера-младшего – его попытки разжиться деньгами любым способом. Так, стало известно, что экс-боксёр подал в суд на американский телеканал Showtime. Об этом сообщило издание TMZ. По информации ресурса, Флойд обратился в калифорнийский суд, заявив, что стал жертвой финансового мошенничества, совершённого его бывшим советником Элом Хэймоном при участии президента Showtime Стивена Эспинозы. Согласно стороне обвинения, в результате многолетнего сотрудничества Хэймон присвоил себе около $ 340 млн .

Любопытно, что в иске фигурирует утраченная часть гонорара за бой с Мэнни Пакьяо, состоявшийся в мае 2015 года, а также за поединок с Конором Макгрегором, состоявшийся в августе 2017 года. Получается, Мейвезер-младший на протяжении восьми лет был спокоен относительно всего происходящего. А теперь внезапно принял решение судиться с крупным телевизионным оператором и своим бывшим соратником.

Возможно, Мейвезер-младший действительно просто решил восстановить справедливость. Смущает именно то, что для этого должно было пройти аж восемь (!) лет. Но, наверное, дыма без огня не бывает. Да, Флойд вряд ли действительно близок к состоянию банкрота. Слишком уж много денег он заработал за карьеру. Да и после её завершения американец успел провести большое количество выставочных поединков, вряд ли делал это за символические гонорары. Однако вряд ли богатейший боксёр стал бы просто так ворошить прошлое. Скорее всего, финансовые потери всё-таки есть.