Жизнь после скандального ухода из UFC и планы вернуться. Говорим с Викторией Дудаковой

Виктория Дудакова чуть больше года назад покинула UFC с рекордом 2-2 и практически пропала из медиапространства, выступая лишь на любительских соревнованиях. В начале 2026 года талантливая девушка вернулась в клетку и завоевала пояс Open FC. В интервью «Чемпионату» Дудакова рассказала, как провела время без боёв, ответила на вопрос о пользе сборов в Дагестане и сообщила, что уже подписала контракт с лигой из-за океана. Кроме того, Виктория высказалась об уходе из UFC и скандальной ситуации, а также выразила надежду когда-нибудь вернуться и стать чемпионкой.

— Как прошёл год? Чем занимались?

— Тренировалась (смеётся). Ну, на самом деле много всего произошло, работа со специалистом… Я успела выступить на чемпионате России по панкратиону, на чемпионате России по грэпплингу, съездить на сборы в Дагестан с женской сборной России по вольной борьбе, была со сборной России по панкратиону, потому что готовилась на чемпионат мира. Ещё съездила на чемпионат России по кикбоксингу и провела ещё одни сборы в Дагестане со своим тренером. Полтора месяца где-то.

— Сколько боёв посмотрели за последний год?

— Не скажу, что смотрела всё, но видела основные бои.

Виктория Дудакова Фото: Из личного архива Виктории Дудаковой

— Какие эмоции от возвращения? Всем довольны?

— Мне понравилось само возвращение. То, как я себя чувствовала, то, что мне снова хотелось в клетку, подраться, ощутить эти эмоции. В последнее время были такие моменты, что готовишься и всё вроде хорошо, а потом перегораешь и не хочется драться, именно когда нужно. И я пыталась вернуть это ощущение, любовь к делу, потому что нет смысла этим заниматься, если тебе это не нравится.

— Удалось вернуть это ощущение благодаря паузе?

— Думаю, в том числе и из-за этого. И ещё потому, что я прорабатывала себя, полгода работала со специалистом, каждую неделю. Сейчас тоже встречаемся, но по запросу. И она мне очень помогла.

— Есть какие-то значимые отличия лагеря в Дагестане от лагерей в Испании, Майами, Таиланде?

— На самом деле, если бы не произошло всей этой ситуации, всей этой истории, то мы бы никогда и не подумали, что нам нужно в Дагестан. Поначалу на сборах было тяжело, да и потом не так легко, потому что не во все залы пускают девочек. Мы сходили в зала четыре, а их там очень много: хочешь – будь тайским боксёром, хочешь — борцом, можно куда угодно пойти. Можно каждый раз менять залы и каждый раз будут суперские спарринг-партнёры, хорошие тренеры, которые понимают в своём деле. В этом плане Дагестан просто кладезь. Но девочке, конечно, немного сложнее. Однако мы нашли спарринг-партнёра и практически весь месяц работали с ним, ну и, может, ещё один-два человека были.

Виктория Дудакова Фото: Из личного архива Виктории Дудаковой

— В самом бою получилось всё задуманное реализовать? Не было желания сначала почувствовать клетку?

— Желание было. И план был такой. Изначально Гасанали не хотел бой на пять раундов, хотел три, чтобы просто продышаться, потому что был большой перерыв. Но соперница хотела именно пять раундов, и всё зашло в тупик, потому что они не соглашались, если будет не пять раундов. И я сказала: мы всё равно готовились, какая разница? Получилось как получилось, однако план был другой. Она сразу отдала руку и шею. Вообще, план был подвигаться, поработать вторым номером, посмотреть, что она будет делать, не торопиться. Я хотела сначала побить, поработать локтями, но если она два-три раза отдаёт шею, то это подарок. Если дают, надо брать.

— Гасанали сказал, что сейчас вы его сразу слушаете. Это часть взросления как бойца?

— Не скажу, что прямо сразу (смеётся). Я думаю, что Гасанали тоже в каком-то плане изменился. Думаю, Дагестан пошёл на пользу тем, что Гасанали посмотрел на тренировочный процесс со стороны. Конечно, он выбирал, что будем делать и куда пойдём, но, по сути, весь тренировочный лагерь я прошла с другими тренерами. Гасанали был как бы главным тренером, смотрел, что мне брать, что мне подходит, что не подходит, и видел всю картину целиком со стороны. И мы друг от друга не уставали, потому что и дома вместе, а на тренировках ему приходится где-то кричать на меня, а я не хочу, чтобы на меня кричали. И вот в этом плане Дагестан стал для нас плюсом.

— Планируете и дальше там сборы проводить?

— Просто я вижу своё развитие. За месяц в Дагестане много для себя взяла, научилась мелочам, которых, возможно, не доставало. В Дагестане этому можно научиться.

— Можно уже говорить о полноценной перезагрузке карьеры или пока рано?

— Я пытаюсь создать причину для этого, а там уже не знаю, как пойдёт.

— В Open FC предложили сразу какие-то новые бои?

— По срокам мы должны были вернуться в октябре-ноябре. Мы это планировали ещё год назад. Однако не так легко найти бои, и многие отказываются, плюс мало лиг, которые хотят провести такие поединки. Мы могли подраться 6 ноября, но вроде бы кард был заполнен, потом на 21 ноября готовились, однако в итоге перенесли на 11 января. А в целом у нас большие планы. Не хочу говорить, что глава с Open FC закрыта, потому что это наши хорошие друзья, и спасибо им огромное, но мы попытаемся пойти дальше. У нас уже есть новости, однако говорить о них не можем. Это лига за океаном.

Виктория Дудакова Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

— Год назад были скандал и уход из UFC. Наверняка ещё случилось много хейта. Как с этим справлялись?

— Да никак. У меня отключены уведомления вообще везде, и я ничего не видела, не заходила в паблики и не читала личные сообщения. Гасанали, мне кажется, было тяжелее, чем мне, потому что он всё это просмотрел. А я ничего не смотрела. Сейчас читаю сообщения, но не всегда захожу в запросы.

— На этом негативном фоне были мысли о завершении карьеры?

— Да у меня раза три за этот год были такие мысли. Мне кажется, люди, у которых происходят какие-то трудности и которые потом говорят, что не было мыслей об уходе или о том, чтобы заняться чем-то другим, просто врут.

— С UFC были какие-то разговоры? Через менеджера хотя бы? Или просто уведомили, что контракт не продлевают?

— Менеджер после этой ситуации сразу сказал, что контракт не будут продлевать. В том числе и из-за поражений. Если бы до этого бои были зрелищными и потом произошла такая ситуация, то не думаю, что она бы настолько повлияла. Но в совокупности вот так получилось.

— Продолжаете сотрудничать с тем же менеджером?

— Да, продолжаем.

— Насколько было важно закрыть поражения с психологической точки зрения?

— В этом бою я не то чтобы закрывала поражения или ещё что-то. Было принципиально важно взять паузу, поездить по любителям, почувствовать уверенность в себе.

— Первые бои в UFC проходили на фоне каких-то проблем со здоровьем. В последних поединках было что-то подобное?

— В предпоследнем бою в UFC всё было идеально: хорошая подготовка, никаких проблем со здоровьем. Но, наверное, начались уже эти ментальные проблемы. Да и соперница была не слабая. Просто был момент, когда ты постоянно работаешь на преодоление себя, тебе мешают какие-то факторы со стороны, а потом ты уже не хочешь ничего делать.

— Осталась цель стать чемпионкой UFC?

— Осталась. Однако сейчас ставим цели по факту, так что сначала нужно туда вернуться (смеётся).

— То есть сейчас не будет заявлений, что станете чемпионкой UFC через три года?

— Сейчас не будет. Мне кажется, это тоже сыграло свою роль, я торопилась. Надо было взять паузу ещё после второго боя, после той инфекции, которая выбила меня из колеи и с которой мучилась целый месяц. И после этого уже драться не хотелось. Слишком тяжёлая подготовка была — и ментально, и физически. И то, что я сама себя настроила, что нужно больше и быстрее, что я расту, старею и у меня мало времени… Я сама себе мешала.

Виктория Дудакова Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images

— Есть в ближайших планах второй заход в UFC?

— Я буду сосредоточена на следующем бое, и там уже будем смотреть. Конечно, хотелось бы вернуться, однако нужно решать проблемы по мере их поступления. Поэтому не будем заглядывать дальше следующего боя.

— Готовы на короткое уведомление в случае чего?

— Смотря когда, с кем и смотря насколько короткое уведомление.

— Сейчас у вас есть предложение от другой лиги. А год назад были предложения?

— Были варианты по кулачным боям, но никогда такое не рассматривали. Сейчас у меня уже есть следующий бой.

— За 2025 год были какие-то бои, которые впечатлили при просмотре?

— Шевченко меня удивила – я думала, что будет конкурентный бой, а Валентина смотрелась так, будто дерётся с какой-то школьницей. И сама Вэйли Чжан до этого смотрелась так же доминирующе в бою с Татьяной Суарес. То, что Ислам Махачев победит Делла Маддалену, было понятно, но он ему вообще ничего не дал сделать.

— Эти бои многие называли скучными. Согласны с таким мнением?

— Для меня они не были скучными. Понятно, что фанаты хотят больше крови, больше зрелищ, однако для любителя ММА или для того, кто занимается этим, это были очень техничные бои. Было видно, что люди технически оснащены. Так что для меня это было интересно, потому что я люблю борьбу.

— А выступление Петра Яна удивило?

— Пётр очень хорошо себя показал. Я, честно говоря, думала, что он выиграет, так как у Мераба был четвёртый бой, четвёртая весогонка. Это достаточно тяжело, тем более и он не молодой. Но Пётр удивил, он молодец.

— Напоследок спрошу: какие сейчас ставите глобальные цели на год? Может, провести определённое количество боёв?

— В идеале хотелось бы провести три боя за год, но не знаю, как получится, потому что не знаю, что будет после следующего боя и какие откроются перспективы, если он пройдёт хорошо.