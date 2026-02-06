ACA 200: два титульных боя и юбилейный турнир! Лига готовит настоящий праздник. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 6 февраля, в Москве состоится юбилейный турнир ACA 200, который с распростёртыми объятиями примет арена «Мегаспорт».
В соглавном событии отношения выяснят Азамат Пшуков (14-3) и Анатолий Кондратьев (11-4). Их ждёт пятираундовая рубка. А на кону будет стоять титул чемпиона организации в наилегчайшем весе (до 57 кг).
Украшением и «вишенкой на торте» этого турнира станет титульный бой за пояс в среднем весе (до 84 кг). В клетке столкнутся Магомедрасул Гасанов (22-2) и Альберт Туменов (25-6). У каждого из парней своя мотивация. Первый – доминирующий чемпион, изо всех сил старающийся прорваться в UFC. Второй – топовый ударник, который хочет наконец-то завоевать чемпионский титул и прервать гегемонию оппонента.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🎯 Чемпион ACA Гасанов: моя цель — стать чемпионом UFC
Чемпион российского промоушена ACA в среднем весе (до 84 кг) Магомедрасул Гасанов заявил, что заинтересован в подписании в UFC.
«Моя цель – стать чемпионом UFC. Сейчас чемпион – Хамзат. Кто знает, у кого будет пояс позже. Я рад, что наш земляк им является», — приводит слова Гасанова издание MMA.Metaratings.ru.
🍇 «Изюминка пропала». Камил Гаджиев высказался о современных MMA
Российский промоутер Камил Гаджиев считает, что современные MMA стали прагматичнее, из-за чего потеряли в зрелищности.
«Сейчас дрались Коков и Темиров. Оба крепкие, здоровые. Почему мы должны это смотреть, если мы не личные поклонники Кокова или Темирова? Я не знаю. Никто не стремится, чтобы удивить.
Раньше люди владели не всеми навыками. А Коков и Темиров всё умеют, поэтому они не могут друг друга ничем удивить и не хотят лишний раз рисковать. Поэтому идёт работа на результат…
Какая-то изюминка пропала! Пересмотрите первые турниры UFC — вы поймёте, о чём я», —сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.
Где смотреть турнир ACA 200
Трансляция всего турнира ACA 200 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также посмотреть все поединки можно на официальном сайте промоушена.
🌪 Бадаев заявил, что АСА собирается провести переговоры со Шлеменко
Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал, что на февральском турнире АСА 200 в Москве будут проведены переговоры о бое Александра Шлеменко в лиге.
«Потенциальное выступление, как минимум одно, Александра Шлеменко в лиге АСА возможно. На АСА 200 мы ожидаем делегацию из Омска, в которой будет Александр. Там мы уже проведем конкретные переговоры, озвучим конкретные цифры, которые мы можем предложить Александру. И потенциальный план по поездке в Омск. Думаю, скоро мы выясним, как будем двигаться в этом направлении. Очень хочется, чтобы Александр побился в АСА. Он бился во всех крупных российских лигах, кроме нашей. Его бой против того же Рамазана Эмеева был бы очень интересен. Или реванш с Крисом Ханикаттом, который несколько лет назад побеждал Александра. Правда, Ханиккат потерял позиции», — сказал Бадаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Дата и время турнира ACA 200
⚖️ Все результаты взвешивания турнира ACA 200 в Москве
Состоялась официальная процедура взвешивания юбилейного турнира ACA 200, который пройдёт 6 февраля в Москве.
Основной кард
Магомедрасул Гасанов (84,4 кг) – Альберт Туменов (84,1 кг), титульный бой за пояс в среднем весе (до 84 кг);
Азамат Пшуков (57,1 кг) – Анатолий Кондратьев (56,9 кг), титульный бой в наилегчайшем весе (до 57 кг);
Али Багов (78,0 кг) – Искандар Мамадалиев (79,7 кг)*;
Биберт Туменов (71,3 кг) – Александр Грозин (71,3 кг);
Сайфулла Джабраилов (66,8 кг) — Алимардан Абдыкааров (66,8 кг).
Предварительный кард
Артём Резников (71,1 кг) – Юсуп-Хаджи Зубариев (71,2 кг);
Антон Вязигин (116,2 кг) – Карлос Фелипе (118,4 кг);
Махарбек Каргинов (67,8 кг)* — Бехруз Зухуров (66,7 кг);
Виталий Слипенко (80,4 кг) — Асланбек Кодзаев (80,9 кг);
Григор Матевосян (93,6 кг) — Руслан Габараев (93,9 кг);
Руслан Шамилов (93,9 кг) — Рене Пессоа (93,3 кг);
Алексей Полпудников (77,6 кг) — Расул Магомедов (77,6 кг);
Курбан Тайгибов (66,8 кг) – Саид Хатиев (66,7 кг);
Давлатманд Чупонов (71,2 кг) — Богдан Плутахин (71,2 кг);
Даниил Мацола (109,5 кг) – Денис Смолдарев (116,5 кг);
Шадид Абдурзаков (77,8 кг) — Али Машрапов (78 кг).
* не уложился в лимит весовой категории
Полный кард турнира ACA 200
- Магомедрасул Гасанов – Альберт Туменов;
- Азамат Пшуков – Анатолий Кондратьев;
- Али Багов – Искандар Мамадалиев;
- Биберт Туменов – Александр Грозин;
- Сайфуллах Джабраилов – Алимардан Абдыкааров;
- Артём Резников – Юсуп-Хаджи Зубариев;
- Александр Маслов – Карлос Фелипе;
- Махарбек Каргинов – Бехруз Зухуров;
- Виталий Слипенко – Асланбек Кодзаев;
- Григор Матевосян – Руслан Габараев;
- Руслан Шамилов – Рене Пессоа;
- Алексей Полпудников – Расул Магомедов;
- Курбан Тайгибов – Саид Хатиев;
- Давлатманд Чупонов – Богдан Плутахин;
- Денис Смолдарев – Даниил Мацола;
- Умалат Исрапилов – Ерасыл Шукатаев;
- Шадид Абдурзаков – Али Машрапов.