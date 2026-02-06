ACA 200: два титульных боя и юбилейный турнир! Лига готовит настоящий праздник. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 6 февраля, в Москве состоится юбилейный турнир ACA 200, который с распростёртыми объятиями примет арена «Мегаспорт».

В соглавном событии отношения выяснят Азамат Пшуков (14-3) и Анатолий Кондратьев (11-4). Их ждёт пятираундовая рубка. А на кону будет стоять титул чемпиона организации в наилегчайшем весе (до 57 кг).

Украшением и «вишенкой на торте» этого турнира станет титульный бой за пояс в среднем весе (до 84 кг). В клетке столкнутся Магомедрасул Гасанов (22-2) и Альберт Туменов (25-6). У каждого из парней своя мотивация. Первый – доминирующий чемпион, изо всех сил старающийся прорваться в UFC. Второй – топовый ударник, который хочет наконец-то завоевать чемпионский титул и прервать гегемонию оппонента.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.