Бокс/ММА Статьи

ACA 200: прямая онлайн-трансляция, ММА 6 февраля 2026 года, где смотреть, эфир, лайв

ACA 200: два титульных боя и юбилейный турнир! Лига готовит настоящий праздник. LIVE
Сергей Сорокин
ACA 200
Промоушен готов провести исторический ивент.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 6 февраля, в Москве состоится юбилейный турнир ACA 200, который с распростёртыми объятиями примет арена «Мегаспорт».

В соглавном событии отношения выяснят Азамат Пшуков (14-3) и Анатолий Кондратьев (11-4). Их ждёт пятираундовая рубка. А на кону будет стоять титул чемпиона организации в наилегчайшем весе (до 57 кг).

Украшением и «вишенкой на торте» этого турнира станет титульный бой за пояс в среднем весе (до 84 кг). В клетке столкнутся Магомедрасул Гасанов (22-2) и Альберт Туменов (25-6). У каждого из парней своя мотивация. Первый – доминирующий чемпион, изо всех сил старающийся прорваться в UFC. Второй – топовый ударник, который хочет наконец-то завоевать чемпионский титул и прервать гегемонию оппонента.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Организаторы постарались на славу и подготовили шикарный кард:
ACA 200 — исторический турнир российской лиги. Где и зачем смотреть юбилейное событие
Где смотреть турнир ACA 200 Дата и время турнира ACA 200 Полный кард турнира ACA 200
Live Сергей Сорокин

🎯 Чемпион ACA Гасанов: моя цель — стать чемпионом UFC

Чемпион российского промоушена ACA в среднем весе (до 84 кг) Магомедрасул Гасанов заявил, что заинтересован в подписании в UFC.

«Моя цель – стать чемпионом UFC. Сейчас чемпион – Хамзат. Кто знает, у кого будет пояс позже. Я рад, что наш земляк им является», — приводит слова Гасанова издание MMA.Metaratings.ru.

09:48 Сергей Сорокин

🍇 «Изюминка пропала». Камил Гаджиев высказался о современных MMA

Российский промоутер Камил Гаджиев считает, что современные MMA стали прагматичнее, из-за чего потеряли в зрелищности.

«Сейчас дрались Коков и Темиров. Оба крепкие, здоровые. Почему мы должны это смотреть, если мы не личные поклонники Кокова или Темирова? Я не знаю. Никто не стремится, чтобы удивить.

Раньше люди владели не всеми навыками. А Коков и Темиров всё умеют, поэтому они не могут друг друга ничем удивить и не хотят лишний раз рисковать. Поэтому идёт работа на результат…

Какая-то изюминка пропала! Пересмотрите первые турниры UFC — вы поймёте, о чём я», —сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

09:47 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир ACA 200

Трансляция всего турнира ACA 200 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также посмотреть все поединки можно на официальном сайте промоушена.

09:47 Сергей Сорокин

🌪 Бадаев заявил, что АСА собирается провести переговоры со Шлеменко

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал, что на февральском турнире АСА 200 в Москве будут проведены переговоры о бое Александра Шлеменко в лиге.

«Потенциальное выступление, как минимум одно, Александра Шлеменко в лиге АСА возможно. На АСА 200 мы ожидаем делегацию из Омска, в которой будет Александр. Там мы уже проведем конкретные переговоры, озвучим конкретные цифры, которые мы можем предложить Александру. И потенциальный план по поездке в Омск. Думаю, скоро мы выясним, как будем двигаться в этом направлении. Очень хочется, чтобы Александр побился в АСА. Он бился во всех крупных российских лигах, кроме нашей. Его бой против того же Рамазана Эмеева был бы очень интересен. Или реванш с Крисом Ханикаттом, который несколько лет назад побеждал Александра. Правда, Ханиккат потерял позиции», — сказал Бадаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

09:47 Сергей Сорокин

Дата и время турнира ACA 200

6 февраля в Москве состоится юбилейный турнир ACA 200, который с распростёртыми объятиями примет арена «Мегаспорт». Его начало запланировано на 14:30 мск.

09:46 Сергей Сорокин

⚖️ Все результаты взвешивания турнира ACA 200 в Москве

Состоялась официальная процедура взвешивания юбилейного турнира ACA 200, который пройдёт 6 февраля в Москве.

Основной кард

Магомедрасул Гасанов (84,4 кг) – Альберт Туменов (84,1 кг), титульный бой за пояс в среднем весе (до 84 кг);
Азамат Пшуков (57,1 кг) – Анатолий Кондратьев (56,9 кг), титульный бой в наилегчайшем весе (до 57 кг);
Али Багов (78,0 кг) – Искандар Мамадалиев (79,7 кг)*;
Биберт Туменов (71,3 кг) – Александр Грозин (71,3 кг);
Сайфулла Джабраилов (66,8 кг) — Алимардан Абдыкааров (66,8 кг).

Предварительный кард

Артём Резников (71,1 кг) – Юсуп-Хаджи Зубариев (71,2 кг);
Антон Вязигин (116,2 кг) – Карлос Фелипе (118,4 кг);
Махарбек Каргинов (67,8 кг)* — Бехруз Зухуров (66,7 кг);
Виталий Слипенко (80,4 кг) — Асланбек Кодзаев (80,9 кг);
Григор Матевосян (93,6 кг) — Руслан Габараев (93,9 кг);
Руслан Шамилов (93,9 кг) — Рене Пессоа (93,3 кг);
Алексей Полпудников (77,6 кг) — Расул Магомедов (77,6 кг);
Курбан Тайгибов (66,8 кг) – Саид Хатиев (66,7 кг);
Давлатманд Чупонов (71,2 кг) — Богдан Плутахин (71,2 кг);
Даниил Мацола (109,5 кг) – Денис Смолдарев (116,5 кг);
Шадид Абдурзаков (77,8 кг) — Али Машрапов (78 кг).

* не уложился в лимит весовой категории

09:45 Сергей Сорокин

Полный кард турнира ACA 200

  • Магомедрасул Гасанов – Альберт Туменов;
  • Азамат Пшуков – Анатолий Кондратьев;
  • Али Багов – Искандар Мамадалиев;
  • Биберт Туменов – Александр Грозин;
  • Сайфуллах Джабраилов – Алимардан Абдыкааров;
  • Артём Резников – Юсуп-Хаджи Зубариев;
  • Александр Маслов – Карлос Фелипе;
  • Махарбек Каргинов – Бехруз Зухуров;
  • Виталий Слипенко – Асланбек Кодзаев;
  • Григор Матевосян – Руслан Габараев;
  • Руслан Шамилов – Рене Пессоа;
  • Алексей Полпудников – Расул Магомедов;
  • Курбан Тайгибов – Саид Хатиев;
  • Давлатманд Чупонов – Богдан Плутахин;
  • Денис Смолдарев – Даниил Мацола;
  • Умалат Исрапилов – Ерасыл Шукатаев;
  • Шадид Абдурзаков – Али Машрапов.
