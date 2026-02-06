Орловский — непризнанная легенда. Трижды победил рак и готов драться в 50 лет

7 февраля в Филадельфии, США, состоится турнир BKFC KnuckleMania VI. Особенный интерес он вызывает потому, что в главном поединке вечера выступит Андрей Орловский. Его соперником станет американец Бен Ротуэлл. Любопытно, что у этого противостояния целая история – парни закрывают трилогию. Они уже пересекались в 2008 и 2019 годах. Оба поединка закончились в пользу Андрея . Теперь Ротуэлл попытается реваншироваться по правилам боёв на голых кулаках. Но есть ощущение, что просто так взять Орловского абсолютно невозможно. Он постоянно доказывает, что обладает несгибаемым характером и волей. И, видимо, теперь этот тезис может получить очередное подтверждение.

Орловский завершил профессиональную карьеру в MMA с рекордом 34-24, 2 NC. Он проделал славный путь. Да, под конец было много поражений. Но шикарных вех – достаточно. Стоит напомнить, что в UFC Андрея подписали очень рано – тогда у него была статистика 3-1. Много ли бойцов удостоились такого шанса? А Орловский воспользовался возможностью просто идеально. Стартовал с рекорда 1-2 в лучшей лиге на планете, а затем выдал серию из шести побед. За это время получилось завоевать титул временного чемпиона, защитить его, стать полноценным обладателем пояса. Но в итоге свой статус Андрей всё-таки утратил.

Затем Орловский покидал UFC, скитался по разным организациям. Однако руки не опускал, за что и был награждён. Андрей во второй раз стал представителем лучшей лиги на планете. Там до пояса уже не добирался, хотя свой титульный шанс у него был. И очень долго не хотел покидать промоушен. Ушёл лишь после стрика из четырёх поражений, причём последний свой поединок провёл в 45 лет ! Карьера в MMA получилась славной и очень богатой. Казалось, что Андрей спокойно уйдёт на «пенсию», будет отдыхать и наслаждаться жизнью. Но жажда новых вызовов не покидала Орловского. И он вышел на новую дорожку – принялся за кула́чку. А ещё выражает желание подраться по правилам бокса с Фёдором Емельяненко.

Богатая карьера, настоящее спортивное долгожительство. Однако мало кто знает, что Орловский проделывал весь свой путь в сложнейших условиях. У него несколько (!) раз диагностировалась онкология: «У меня трижды диагностировали рак. И мой онколог сказал, что это может быть не последний раз, потому что у него был пациент – надеюсь, я не буду таким же – у него был рак 17 раз. Я думаю, очень важно направлять людей, которые сейчас сталкиваются с проблемами со здоровьем: рак или что-то в этом роде. Не теряйте надежду и возможность для восстановления.

Когда я узнал о первом раке, сказал: «Чёрт». Я был один, мне было наплевать. Но во второй и третий раз у меня уже были дети, поэтому был напуган. Последний рак, который у меня был, диагностировали в 2025 году. У меня была операция 22 февраля, а уже месяц спустя я дебютировал в лиге Dirty Boxing Championship, выиграв свой бой техническим нокаутом».

Андрей Орловский Фото: DIRTY BOXING CHAMPIONSHIP

Столько трудностей. А Андрей не собирается останавливаться. Правда, совсем недавно он был достаточно категоричен. И заявлял, что собирается окончательно завершать карьеру в ближайшее время: «Не знаю, хотел бы драться до 47, а лучший сценарий, конечно, как у Бернарда Хопкинса: он дрался до 48 и стал чемпионом в этом возрасте. Поглядим, но хотелось бы подраться еще два года. 50? Да нет, какой 50? Это уже маразм, кажется. Хотя, с другой стороны, знаете, с препаратами, которые сейчас производят и, по всей видимости, на которые я скоро подсяду, почему нет?! Можно и до 70. Шучу».