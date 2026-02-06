Гасанов — машина, готовая к UFC. Но ему очень не хватает зрелищности

6 февраля в Москве прошёл большой турнир АСА 200, ставший юбилейным для организации. Возглавлять шоу доверили доминирующему чемпиону в средней весовой категории Магомедрасулу Гасанову, пожалуй, лучшему бойцу России в своём весе. Его соперником стал экс-боец UFC и бывший чемпион АСА в полусреднем весе Альберт Туменов.

Про Гасанова и его перспективы уже давно рассуждают с точки зрения возможного перехода в UFC. Ещё год назад Хабиб Нурмагомедов называл его лучшим средневесом России и советовал лучшему промоушену мира обратить внимание на Магомедрасула. Неудивительно — Гасанов демонстрирует невероятный уровень доминирования в АСА, перебил весь дивизион, и вызовов для него уже по большому счёту нет. К бою с Туменовым Гасанов подошёл на серии из 17 побед (последнее поражение было в 2015 году), с шестью защитами титула и победой в Гран-при. Кроме того, поединок с Альбертом был для Магомедрасула последним по контракту с ACA, так что можно было громко хлопнуть дверью напоследок.

Туменов год назад утратил титул чемпиона АСА в полусреднем весе, проиграв единогласным решением судей Абубакару Вагаеву. Альберт уже успел закрыть поражение — в сентябре прошлого года Эйнштейн нокаутировал Винисиуса Круза. Не получив реванш с Вагаевым, Туменов отправился в средний вес, чтобы попытаться остановить Гасанова и заодно стать чемпионом АСА в двух весовых категориях.

Чемпион начал с давления в стойке, за счёт киков получалось удерживать Туменова на дистанции, а к этому добавлялась вязкая борьба с умными тейкдаунами и плотным контролем. Альберт с большим трудом сбрасывал с себя Гасанова, но тратил на это много сил. Кроме того, Туменов агрессивно шёл в атаки и несколько раз напоролся на чек-хук от Магомедрасула, получив рассечение у правого глаза. Гасанов предлагал много борьбы и клинча, выматывая Альберта, однако претендент и от сабмишенов защищался, и регулярно пытался вернуться на ноги, откуда неплохо прошивал корпус соперника. Но этого было маловато.

С третьего раунда стало заметно, что Туменов устал, а Гасанов начал минимизировать риски и почти сразу шёл в борьбу. В партере Магомедрасул доминировал, однако при этом не угрожал финишем и практически не получал возможности перейти к граунд-энд-паунду. В четвёртом раунде уже Гасанову стало тяжеловато, и он начал слегка подсаживаться и замедлился. Но даже так удавалось набирать очки за счёт контроля и постоянных тейкдаунов, а у Туменова были лишь редкие успешные эпизоды в стойке. И финальный раунд Гасанов забрал в максимально прагматичном стиле, завязав соперника.

В итоге Магомедрасул дошёл до уверенной победы единогласным решением судей, несмотря на то что выглядело это не зрелищно и трибуны даже посвистывали. Тем не менее Гасанов вновь доказал, что конкуренции в АСА у него нет. Самое время двигаться дальше. UFC ждёт. Однако Магомедрасулу не хватает зрелищности, за океаном придётся больше рисковать.