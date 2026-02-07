PFL Дубай: брат Хабиба заходит на очередную защиту титула! В карде полно россиян. LIVE

💉 Дэвис — об Усмане Нурмагомедове: дагестанцы давно употребляют допинг

«Это очень раздражает. Будучи чистым спортсменом, приходится иметь дело с читерами, по сути. Я считаю, что за такое нужно вводить пожизненную дисквалификацию, особенно в нашем виде спорта, понимаете? Это почти как использовать дополнительное оружие в бою на мечах. Но я ничего не могу с этим поделать, поэтому стараюсь не зацикливаться.

Но меня задевает, когда люди рассуждают о том, какие дагестанцы великие бойцы. Со стороны видно, что у них отличная техника, но они годами известны как нарушители антидопинговых правил. Меня это определённо беспокоит, как и то, что Усмана превозносят как потрясающего бойца, хотя он известный нарушитель. Люди говорят о «величайших», но их ловят. Как можно быть величайшим в спорте, где ты должен быть чистым? Так что да, это меня задевает, но я ничего не могу изменить. И думаю, в этом бою ему это не поможет.

Например, мой последний соперник Гаджи Рабаданов никогда никого не нокаутировал. И вдруг у него серия из пяти нокаутов, и он выглядит невероятно агрессивным. Когда ты наблюдаешь за карьерами, можно провести параллель: Пол Хьюз доминировал над Нурмагомедовым в первом бою, тот устал и хотел сдаться. А во втором бою он выдержал все пять раундов и выглядел свежим. Когда ты проводишь такой анализ, можно понять, используют ли они что-то.

Но я не думаю, что все поголовно на допинге, потому что некоторые морально не готовы на такие шаги. Странно, ведь они глубоко религиозны, говорят о хараме, а сами принимают допинг. Для меня это такое противоречие. Думаю, некоторые не станут этого делать по моральным соображениям. Для меня это немного странно. Мне кажется, особенно после последнего года и некоторых событий в моей жизни, что я оказался на этом пути не просто так. Дагестанцы, судя по тому, что вскрывается, давно употребляют допинг, и я чувствую, что должен наказать их за это. Они заслуживают наказания, и я должен наказать Усмана. Его уже ловили, а он продолжает получать все эти блага. Я должен быть тем, кто его накажет, и убедиться, что в этот раз победит чистый спортсмен», — приводит слова Дэвиса издание MMA Fighting.