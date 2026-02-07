PFL Дубай: брат Хабиба заходит на очередную защиту титула! В карде полно россиян. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
7 февраля в Дубае, ОАЭ, пройдёт очередной турнир PFL, в рамках которого состоятся сразу два титульных поединка. В главном событии вечера первый номер P4P и чемпион организации в лёгком весе Усман Нурмагомедов встретится с победителем Гран-при 2025 года Альфи Дэвисом.
В соглавном бою два непобеждённых россиянина Шамиль Мусаев и Рамазан Курамагомедов определят чемпиона PFL в полусредней весовой категории.
Кроме того, на турнире выступят ещё пять российских бойцов, представляющих школу имени Абдулманапа Нурмагомедова — это в первую очередь талантливый экс-чемпион UAE Warriors Амру Магомедов, Касум Касумов, Ренат Хавалов, Маккашарип Зайнуков и Хабиб Набиев.
💉 Дэвис — об Усмане Нурмагомедове: дагестанцы давно употребляют допинг
«Это очень раздражает. Будучи чистым спортсменом, приходится иметь дело с читерами, по сути. Я считаю, что за такое нужно вводить пожизненную дисквалификацию, особенно в нашем виде спорта, понимаете? Это почти как использовать дополнительное оружие в бою на мечах. Но я ничего не могу с этим поделать, поэтому стараюсь не зацикливаться.
Но меня задевает, когда люди рассуждают о том, какие дагестанцы великие бойцы. Со стороны видно, что у них отличная техника, но они годами известны как нарушители антидопинговых правил. Меня это определённо беспокоит, как и то, что Усмана превозносят как потрясающего бойца, хотя он известный нарушитель. Люди говорят о «величайших», но их ловят. Как можно быть величайшим в спорте, где ты должен быть чистым? Так что да, это меня задевает, но я ничего не могу изменить. И думаю, в этом бою ему это не поможет.
Например, мой последний соперник Гаджи Рабаданов никогда никого не нокаутировал. И вдруг у него серия из пяти нокаутов, и он выглядит невероятно агрессивным. Когда ты наблюдаешь за карьерами, можно провести параллель: Пол Хьюз доминировал над Нурмагомедовым в первом бою, тот устал и хотел сдаться. А во втором бою он выдержал все пять раундов и выглядел свежим. Когда ты проводишь такой анализ, можно понять, используют ли они что-то.
Но я не думаю, что все поголовно на допинге, потому что некоторые морально не готовы на такие шаги. Странно, ведь они глубоко религиозны, говорят о хараме, а сами принимают допинг. Для меня это такое противоречие. Думаю, некоторые не станут этого делать по моральным соображениям. Для меня это немного странно. Мне кажется, особенно после последнего года и некоторых событий в моей жизни, что я оказался на этом пути не просто так. Дагестанцы, судя по тому, что вскрывается, давно употребляют допинг, и я чувствую, что должен наказать их за это. Они заслуживают наказания, и я должен наказать Усмана. Его уже ловили, а он продолжает получать все эти блага. Я должен быть тем, кто его накажет, и убедиться, что в этот раз победит чистый спортсмен», — приводит слова Дэвиса издание MMA Fighting.
🤔 Дэвис — о Нурмагомедове: есть шансы нокаутировать. Не знаем, сколько ЭПО принимает
«Нужно давить на него. Выиграть по очкам против него не получится, к сожалению. Он умный боец. Очень хитрый. Отлично умеет «воровать» раунды. Я считал, что Пол Хьюз выиграл первый бой, хотя он был очень близким. Во втором бою он вернулся и просто вытягивал раунды. Я не могу позволить ему красть раунды. Мне нужно давить на него, наносить урон. Так что я выйду и устрою огненную схватку.
Думаю, если я попаду достаточно сильно, у меня определённо есть хорошие шансы нокаутировать его. Но посмотрим. Я никогда не видел, чтобы его шатало. Похоже, у него хороший подбородок. Но я знаю, что он устаёт. Хотя мы не знаем, сколько ЭПО он принимает. Я знаю, что другие его принимают, так что, возможно, это не сработает. Я могу наносить мощные удары, а его ЭПО и подбородок всё выдержат. Но я верю, что выиграю.
По стилю я ударник, и я пришёл, чтобы давить на него. С первого до последнего раунда я буду пытаться его нокаутировать. Именно этим я и займусь. Думаю, он точно недооценивает мою борьбу… Как я уже сказал, он слишком хорош в победе по очкам и «краже» раундов. А вот в динамичном размене он не силён. Думаю, под давлением он ломается. Пол Хьюз это показал. Когда жарко становится, он начинает сыпаться, и я заставлю его посыпаться, — приводит слова Дэвиса MMA Fighting.
❌ «Сорву эти планы». Альфи Дэвис — о желании Усмана Нурмагомедова уйти в UFC
«Нурмагомедов в UFC? Я точно сорву эти планы. Думаю, он попробует перейти в UFC в любом случае, потому что когда я его выиграю, то что ему останется? Возможно, попытаться взять реванш. Но если я побью его так, как планирую, то он не заслужит реванш. Ему придётся вернуться в очередь ко мне. Ему нужно будет провести ещё один бой в PFL, и тогда да, можно уходить в UFC. И тогда мы узнаем, кто здесь лучший в мире. Но, честно говоря, если бы его сейчас ввели в UFC, думаю, он бы тоже показал себя хорошо. Думаю, он мог бы стать чемпионом и там», — приводит слова Дэвиса издание MMA Fighting.
🙃 Дэвис хочет вызвать на бой Хабиба
«Мне очень нравится Хабиб и я его очень уважаю, но после того, как я побью Усмана – он финальный босс команды. Я буду драться с ним – ему придётся выйти из отставки ради этого», – сказал Альфи Дэвис в интервью PFL.
Где смотреть турнир PFL Дубай с главным боем Нурмагомедов — Дэвис
В России турнир покажет онлайн-кинотеатр ОККО. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.
😏 Усман — о Дэвисе: клетка в Дубае маленькая, там нет места для беготни
«Он не является хорошим ударником. Кто сказал, что у него хороший удар? Этот парень начал разговаривать, но люди ничего о нём не знают, потому что он выиграл только один бой, проиграл три, а потом начал побеждать в одном-двух боях против бывших чемпионов или стариков. Конечно, Дэвис победил их, но, честно говоря, Альфи меня не удивляет. Это просто кто-то на моём пути.
У него есть только удар. Окей, я точно буду его бросать. Например, я бросаю его — что он сделает? Каков его план? [Александр] Шаблий бросал его, он не поднялся. Многие ребята бросали его, а тот просто пытался удерживать их. Дэвис старается не дать им бить себя и ждёт конца раунда, а потом начинает показывать какое-то тхэквондо или бегать по клетке, но он не понимает, что клетка в Дубае маленькая. Там нет места для беготни», — приводит слова Нурмагомедова издание MMA Junkie.
Дата и время турнира PFL Дубай с главным боем Нурмагомедов — Дэвис
Турнир PFL пройдёт 7 февраля на «Coca-Cola Arena» в Дубае, ОАЭ. Начало ивента — в 19:00 мск, главный бой вечера ожидается не ранее 00:00 мск.
🔝 Хавьер Мендес считает Усмана лучшим легковесом мира
«Ему 27 лет. И он впереди всех дагестанцев своего возраста, если говорить о достижениях. Как по мне, Усман уже находится на уровне лучших бойцов UFC. Единственный, кто, как по мне, превосходит его, это его спарринг-партнёр Ислам [Махачев], но он полусредневес. Я считаю, что Усман – лучший легковес в мире прямо сейчас. Для меня», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA.
Полный кард турнира PFL Дубай с главным боем Нурмагомедов — Дэвис
Основной кард:
- Усман Нурмагомедов — Альфи Дэвис;
- Шамиль Мусаев — Рамазан Курамагомедов;
- Хесус Пинедо — Саламат Исбулаев;
- Абдул Абдурагимов — Кендли Сент Луис;
- Пуйя Рахмани — Карл Уильямс.
Предварительный кард:
- Амру Магомедов — Колтон Энглунд;
- Тейлор Лапилус — Касум Касумов;
- Ренат Хавалов — Эдгарс Скриверс;
- Амин Аюб — Маккашарип Зайнуков;
- Дениз Килхольц — Антониа Сильванейде;
- Люк Трейнер — Роб Уилкинсон;
- Хабиб Набиев — Ахмед Сами;
- Хайдер Хан — Джони Грегори.