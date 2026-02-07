Парень из деревни сотворил сказку. В АСА — новый чемпион-нокаутёр

6 февраля в Москве прошёл юбилейный турнир – ACA 200. Он получился максимально ярким и интересным. Особенно для этого постарались парни из соглавного события. Пятираундовый титульный бой свёл двух россиян – Азамата Пшукова и Анатолия Кондратьева. На кону стоял пояс чемпиона организации в наилегчайшем весе (до 57 кг). Фаворитом считался Пшуков, который и доминировал в дивизионе. Но судьба выкинула очень неожиданный пируэт. Новым чемпионом промоушена стал Кондратьев . Причём сделал это в очень крутой манере.

Кондратьев подкупил не самим фактом победы. А тем, как легко и мощно прошёлся по сопернику. С самого начала поединка он стал демонстрировать силу своего бокса. Работал на руках играючи, постоянно доставал до оппонента. Азамат же выглядел загнанным в угол. Он пытался перехватить инициативу, однако раз за разом натыкался на жёсткие атаки соперника. В итоге уже к исходу первой минуты Пшуков несколько раз был потрясён. Анатолий же поймал кураж и не собирался останавливаться. Он давил, работал по этажам, шикарно встречал.

В итоге к экватору первого раунда стало понятно, что Кондратьев уже не отпустит оппонента. Анатолий включился на максимум, стал наносить целые серии ударов. Азамат перекрывался, рефери ждал и давал чемпиону возможность. Но к тому моменту Бриллиант (именно такое прозвище носит Кондратьев) уже почувствовал вкус крови. Возможно, вдохновился крутыми нокаутами Дастина Порье, которого за океаном кличут так же. В итоге на отметке в 2 минуты 45 секунд судья был вынужден остановить поединок, спасая Пшукова от форменного избиения.

Анатолий Кондратьев Фото: ACA MMA

После победы Анатолий был невероятно эмоционален. Сначала он с трудом подбирал слова. А потом рассказал, что титул был мечтой – его и отца. Однако самая интересная подробность была названа чуть позже. Кондратьев сказал, что является уроженцем деревни населением в 100 человек. И призвал всех верить в свою мечту. Сначала показалось, что Анатолий лукавит. Но он говорил информацию, которая очень близка к правде. Родился Кондратьев в деревне Большая Куверба. На 2010 год её население составляло всего лишь 228 человек . И из такого небольшого населённого пункта Бриллиант выбился в чемпионы одной из сильнейших лиг России.

Анатолий – крутой нокаутёр. Может показаться, что статистика не так показательна. У Кондратьева семь досрочных побед из 13. Пять из них были добыты именно нокаутами. Казалось бы, не так много. Но нужно понимать, что Бриллиант выступает в наилегчайшей весовой категории. А там досрочные победы – настоящее чудо. И добиваются их только парни с шикарной ударной базой, которые обладают нокаутирующей мощью. Для сравнения, Пётр Ян выступает на дивизион выше. И из 20 побед он забрал нокаутами лишь семь. Таким образом, у Анатолия есть прекрасный пример перед глазами.

Правда, сам Кондратьев пока никуда не спешит. 31-летний россиянин не думает о UFC. И полностью сосредоточен на выступлениях в ACA: «Нет, я ничего, кроме АСА, сейчас не рассматриваю. Мне нравится эта лига, я здесь чемпион и в другую сторону даже не смотрю».

Но хочется верить, что у России в UFC появится свой Бриллиант. И даже перебьёт все те достижения, которые поставил Порье. Потенциал для этого совершенно точно у Кондратьева есть.