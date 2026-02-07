Нурмагомедовы и там и там — больше ничего общего. Сравниваем PFL и UFC по пяти пунктам

PFL в последние годы тщетно пытается угнаться за UFC, пробуя навязать конкуренцию главному ММА-промоушену мира на разных фронтах. Но порой в руководстве PFL проскальзывают фразы о том, что их лига прочно занимает второе место. И действительно, отличия между двумя лидерами индустрии слишком явные. Сходств гораздо меньше.

Самый простой критерий сравнения лиг — ростер бойцов и наличие звёзд . Тут с большим отрывом впереди всех в мире UFC. Перечислять можно долго, однако по именам PFL серьёзно уступает. Можно выделить Фрэнсиса Нганну, Усмана Нурмагомедова и Дакоту Дитчеву с Крис Сайборг. Но как обстоит дело с ними? У Нганну истекает контракт, у Усмана осталось два боя, и все вокруг уверены, что дальше будет переход в UFC, а Дитчеву и Сайборг не сильно котируют в силу того, что к женским ММА сложилось такое отношение. Кроме того, Дакоте тоже прогнозируют в будущем переход в главную лигу мира. И при этом PFL (и Bellator, чьи бойцы тоже попали туда) растерял многовато людей с именами и каким-никаким звёздным потенциалом или большим именем: Кайлу Харрисон, Патрисио Питбуля, Майкла Пейджа, Патрика Микса (на тот момент это была потеря), Райана Бейдера и других.

Безусловно, есть перспективные бойцы. Шамиль Мусаев, Эй Джей Макки, Пол Хьюз, Рамазан Курамагомедов, Джонни Эблин, Вадим Немков, Кори Андерсон не потерялись бы и в UFC. Плюс есть и перспективная молодёжь, ещё о себе не заявившая. Но всё это капля в море по сравнению с UFC и его звёздами – Исламом Махачевым, Илией Топурией, Хамзатом Чимаевым, Алексом Перейрой, Алексом Волкановски, Максом Холлоуэем, Джастином Гэтжи, Чарльзом Оливейрой, Томом Аспиналлом, Сирилем Ганом, Петром Яном, Шоном О’Мэлли, угасающими Камару Усманом и Исраэлем Адесаньей. И ещё огромное количество просто сильных бойцов и проспектов. Свой Нурмагомедов тоже имеется — Умар. И он достаточно близок к титулу. Это мы ещё не упоминаем суперзвезду в отставке Конора Макгрегора, плюс есть Джон Джонс.

Зато в PFL утверждают, что гонорары у них выше, чем в UFC . Об этом говорил основатель лиги Дон Дэвис: «UFC — отличная компания, но PFL ничем не хуже, а в некоторых аспектах даже лучше. Во-первых, мы больше платим. Во-вторых, в PFL вы сами контролируете свою судьбу, мы никого не держим под каблуком. Ваше будущее зависит только от того, что вы делаете в клетке. Так что мы уверены, что наша система заботы о бойцах в долгосрочной перспективе покажет своё превосходство».

Дон Дэвис Фото: Piaras Ó Mídheach/Getty Images

Пока превосходство система PFL не показывает. В UFС не привыкли разбрасываться деньгами, и Дана Уайт часто повторяет, что лига платит столько, сколько бойцы заслуживают. В PFL буквально сорят деньгами там, где не нужно, и в Bellator была та же проблема, и к чему в итоге она привела? Нет и близко попыток выйти на самоокупаемость. Однако даже так крайне сомнительно, что суммарно в PFL платят больше . В UFC больше звёзд, а они получают хорошие деньги. В PFL (а ранее в Bellator) не совсем так. К примеру, Атлетическая комиссия штата Калифорния публиковала официальные гонорары бойцов, и Усман Нурмагомедов получил $ 100 тыс. за победу над Александром Шаблием. К тому же в UFC есть бонусная часть, которая теперь ещё и выросла.

Ещё один параметр для сравнения — разнообразие локаций. Надо отдать должное PFL, это тот компонент, где они действительно стараются навязать конкуренцию и в чём-то опередить UFC . К примеру, уже проводили большие турниры в Африке и запустили соответствующее подразделение PFL Africa. В UFC всё осталось на уровне идеи. То же самое с турниром в Испании — в PFL он запланирован на 20 марта. Но это локальные успехи. В активе UFC только за прошлый год две новые локации — Катар и Азербайджан. Это если не считать привычных турниров в Китае, Бразилии, ОАЭ, Австралии, Канаде, Мексике и Великобритании. Раньше ещё были ивенты в Уругвае, Южной Корее и России. Покрытие у UFC шире и масштабнее (вспомним ещё грядущий турнир в Белом доме), но в PFL стараются хотя бы иногда утирать нос лучшей лиге мира.

У UFC более понятная и устоявшаяся структура турниров , они уже очень давно ушли от однодневных турниров, которые были на начальном этапе существования промоушена. В PFL в последние годы делали серьёзный упор на Гран-при, после покупки Bellator начался бардак, потому что к привычному формату примешали обычные турниры, затем ещё PFL Super Fights. Погнавшись за несколькими зайцами, в лиге пришли к тому, что ничего не выстреливает так, как должно. К тому же это явно показывало, что боссы PFL ещё не поняли, куда им двигаться дальше.

Сейчас Гран-при упразднили, оставив этот формат только для более нишевых направлений (PFL Europe, PFL Mena, PFL Africa), однако чёткой структуры не наблюдается. В 2026 году пока что запланированы три турнира, последний из которых пройдёт в конце марта. Опять же, не считая мелких ответвлений PFL. То есть три турнира за три месяца — очень мало, если учитывать довольно широкий ростер и необходимость задействовать бойцов более-менее регулярно. На одном из ивентов будет два титульника, на другом — один, третий и вовсе без них. Слабое управление. У UFC устоявшаяся система, включающая в себя больше 40 турниров за год, из которых 13-14 ивентов — номерные, и в них на кону стоят пояса. В итоге бойцы заняты, чемпионы редко бездействуют. Для сравнения, за тот же период, в который у PFL в 2026 году пройдёт три турнира, у UFC запланировано девять ивентов (три номерных).

Джастин Гэтжи на UFC 324 Фото: Chris Unger/Getty Images

Разумеется, и подготовка к турнирам вместе с раскруткой в этих организациях на разных уровнях . В PFL действительно мощно вкладывались в презентацию турнира лишь ради боя Нганну с Феррейрой. Вполне ожидаемо, но даже так выхлоп получился слабым, хотя в руководстве лиги утверждали, что потратили даже больше, чем UFC на свой грандиозный турнир в «Сфере», прошедший несколькими неделями ранее. У PFL слабовато всё, что касается организации турниров. Можно отчасти списать на неотлаженные механизмы, однако за последние полтора-два года ситуация существенно не изменилась. В UFC, справедливости ради, тоже уже давно не сильно напрягаются ради раскрутки, потому что уже сделали имя, и дальше уже оно делает всю работу. При этом важно подчеркнуть, что все организационные процессы отточены и контролируются. Бойцы получают полное сопровождение в неделю боя, для них разрабатывают специальные программы и по весогонке, и по восстановлению, да и с точки зрения создаваемой атмосферы турниры UFC и PFL — небо и земля. Ни разу во время ивента PFL не появлялось ощущение причастности к чему-то грандиозному. А UFC делает это постоянно — новый большой контракт с Paramount стал лишним подтверждением.

Второй лиге мира однозначно есть куда стремиться, и медленно, но верно она делает правильные шаги. Однако разрыв между UFC и PFL — колоссальный, что и так очевидно без подробностей. Если в руководстве лиги и правда хотят приблизиться к лучшему промоушену мира, то придётся сильно потрудиться. А пока по всем пунктам PFL проигрывает в пух и прах.