Квинтэссенция ММА. Курамагомедов завоевал пояс PFL и завершил карьеру

Второй по значимости бой турнира PFL Дубай, пожалуй, был даже более ожидаемым, чем главное событие вечера. Всё-таки от поединка Усмана Нурмагомедова с Альфи Дэвисом ожидалась тотальная доминация нашего соотечественника, а вот соглавное событие с участием Рамазана Курамагомедова и Шамиля Мусаева должно было стать максимально конкурентным. Два непобеждённых российских полусредневеса с огромным опытом и регалиями — что может быть интереснее? Вдобавок Шамиль и Рамазан максимально отличались друг от друга стилистически, что всегда добавляет огня.

Любопытно, что перед боем в Дубае оба россиянина не выступали полтора года. Не особо насыщенный календарь турниров PFL вообще не подразумевает частых выступлений, а тут ещё вмешалась специфика промоушена: Мусаев выиграл Гран-при и после этого оказался вне боёв, а Курамагомедов приходил в звании чемпиона Bellator, однако его не успели вписать в календарь. Сегодня бойцы наконец-то возвращались в клетку и были максимально мотивированы: слишком высока оказывалась цена возможной неудачи, если учитывать, что потом можно было снова надолго остаться без боёв… Ну и нолик в графе «поражения» никто и никогда терять не готов.

Курамагомедов сразу занял центр клетки, стараясь поддавливать Мусаева. Поначалу это был прессинг без ударов, но уже к исходу первой минуты Рамазан хорошо попал, после чего началась работа у сетки. Пару минут россияне боролись, остановившись только после случайного попадания в пах. Курамагомедов продолжал владеть инициативой, выкидая силовые удары. Мусаев стремился бить навстречу в корпус, действуя вторым номером. Во втором раунде была похожая картина: Рамазан выглядел значительно лучше и опаснее Шамиля, а в концовке и вовсе уронил оппонента на канвас тяжёлыми попаданиями.

В третьем раунде Мусаев снова никак не мог оторваться от сетки, где его постоянно зажимал соотечественник. Хотя от Курамагомедова ждали борьбы, он всё чаще пробивал защиту Мусаева тяжёлыми ударами, а в клинч шёл относительно нечасто. Однако вскоре Рамазан всё-таки провёл тейкдаун и доминировал уже в партере: Шамиль дважды каким-то чудом выдержал удушающие приёмы, хотя и снова вчистую проиграл раунд. В четвёртой пятиминутке Мусаев выглядел уже значительно бодрее и регулярно выкидывал мощнейшие удары коленом в корпус. Рамазан постепенно уставал и в какой-то момент окончательно отдал инициативу соотечественнику. Шамиля подвела излишняя эмоциональность: в какой-то момент он слишком увлёкся атакой и нанёс запрещённый удар, что привело к снятию одного очка.

В пятом раунде Мусаева мог спасти только финиш, по очкам выиграть было практически нереально. Шамиль вроде бы поймал свой темп, вот только Курамагомедов сдаваться тоже не собирался и грамотно оборонялся, в нужный момент включая борьбу. И Рамазан добился своей цели: засушив последний раунд и откровенно его отдав, он в итоге победил единогласным судейским решением. Курамагомедов — новый чемпион PFL в полусреднем весе, а Мусаев терпит первое поражение в карьере.

В интервью после боя Рамазан внезапно сообщил, что завершает карьеру. Уходит в 29 лет с рекордом 14-0. Очень неожиданно.