Всё ещё непобеждённый чемпион! Усман Нурмагомедов — на недосягаемом уровне в PFL

7 февраля в Дубае, ОАЭ, прошёл большой турнир PFL, который возглавил титульный поединок в лёгкой весовой категории. Действующий чемпион организации и первый номер рейтинга pound-for-pound PFL Усман Нурмагомедов вышел защищать титул против прошлогоднего победителя Гран-при Альфи Дэвиса.

Нурмагомедов подошёл к поединку очень большим фаворитом. Осенью прошлого года россиянин стал чемпионом PFL, одержав непростую победу в реванше над Полом Хьюзом. Бойцы прошли все пять раундов, и ирландец навязал очень серьёзную конкуренцию. До этого они также бились между собой, и тогда на кону стоял титул чемпиона Bellator — Усман также победил решением, но бой получился ещё сложнее, чем реванш.

Дэвис не хватал звёзд с неба, однако в прошлом году сотворил небольшую сенсацию, остановив в финале Гран-при Гаджи Рабаданова, ещё одного представителя команды Хабиба Нурмагомедова. К титульному поединку Альфи набрал серию из трёх побед и обещал удивить Усмана. Более того, Дэвис подогрел противостояние заявлениями, что дагестанские бойцы, включая его соперника, пользуются допингом. А в случае победы над Усманом британец собирался бросить вызов Хабибу Нурмагомедову, чтобы тот вернулся и отомстил за брата.

Усман привычно начал бой с разнообразных киков, которыми постоянно сталкивал Дэвиса к сетке и пробивал корпус британца. Руками оба бойца били мало, но Альфи сумел один раз поймать Нурмагомедова. В целом же инициатива полностью была за российским бойцом, работавшим первым номером. К концу раунда Усман ещё и борьбу подключил, оформив грамотный тейкдаун. Нурмагомедов очень грамотно отбивал переднюю ногу сопернику, несколько раз очень опасно шёл хай-кик, однако попадал по касательной. Дэвис много двигался, но в атаке делал маловато: постоянно пятился, оставлял выпады Усмана без ответа и не рисковал. И Нурмагомедов показал очень классную чувствительность, когда Альфи всё же пытался зайти в размен.

Третий раунд начался с борьбы, Усману удалось оформить тейкдаун в центре клетки, и он методично начал разбивать Дэвиса на земле. В итоге рефери поднял бойцов в стойку, и Нурмагомедов снова начал давить. Альфи пытался затянуть чемпиона в хаос, однако безуспешно. Усман снова зашёл в борьбу, но на этот раз молниеносно вышел за спину, заправил руку и «усыпил» Дэвиса.

Усман Нурмагомедов всё ещё остаётся чемпионом PFL в лёгком весе. Россиянин доказал, что находится на совершенно другом, недосягаемом уровне для других бойцов организации. Похоже, что переход в UFC всё ближе.