Первая победа в UFC — и сразу над топом! Куниев переиграл Алмейду

В Лас-Вегасе, США, состоялся турнир UFC Fight Night 266. В главном карде вечера второй поединок в лиге провёл российский тяжеловес Ризван Куниев, который разделил клетку с шестым номером рейтинга Жаилтоном Алмейдой.

Спортивный путь Куниева крайне непростой. В первых пяти боях Ризван одержал всего две победы, дважды при этом проиграв и завершив один поединок вничью. Но это не смутило фактурного тяжеловеса, он не забросил карьеру, вышел на победную серию и добрался до чемпионского титула в Eagle FC. В этом статусе в 2021 Ризван предпринял попытку пробиться в UFC, одержал досрочную победу в Претендентской серии Даны Уайта, но контракт не получил.

Куниев вернулся в Eagle FC, защитил пояс, после чего перебрался в PFL, где провёл всего один бой, зато какой: Ризван одолел Ренана Феррейру – того самого огромного бразильца, который в последствии станет чемпионом и будет драться с Фрэнсисом Нганну. Правда, победа была отменена: Куниев провалил допинг-тест и был дисквалифицирован на год. Казалось, что карьера может пойти на спад после этого, но Ризван после вынужденной паузы неожиданно снова вернулся в Претендентскую серию, одержал победу и получил контракт с лучшей лигой мира.

Жаилтон Алмейда – не первый топовый соперник россиянина в UFC. В дебюте Ризван провёл близкий бой с пятым номером рейтинга Кёртисом Блейдсом, но уступил раздельным решением судей. Несмотря на это, Куниеву дали ещё одного серьёзного соперника – Жаилтона Алмейду, располагающегося на шестой позиции в рейтинге. До октября прошлого года у бразильца был мощный рекорд 8-1 в UFC (единственное поражение он, кстати, тоже потерпел от Блейдса), и Алмейда получил претендентский бой с Александром Волковым. Жаилтон все три раунда пытался «сушить» Драго в партере, но борьба без активных действий не принесла ему успеха – Волков одержал победу раздельным решением судей. Тем не менее, Алмейда по-прежнему является одним из топовых бойцов дивизиона, и для Куниева это была вторая мощная проверка в UFC и шанс заявить о себе.

С первых же секунд боя Алмейда бросился за тейкдауном, Ризван встретил бразильца, но оказался прижат в клинче к сетке. Разменялись бойцы коленями по корпусу, бразилец пытался стянуть Куниева в партер, но не сумел. Более того, россиянин сам развернул Алмейду спиной к клетке, вставлял локти и одиночные удары руками, но рефери в середине отрезка вернул бойцов в центр октагона. Правда, Жаилтон тут же пошёл в борьбу, и снова неудачно – Куниев грамотно защитился от прохода и контролировал бразильца у сетки, где рефери снова пришлось вмешиваться в поединок. Концовка отрезка осталась за Ризваном, россиянин выбросил колено в прыжке, добавил серию на руках и завершил раунд контролем в клинче.

Активно начал Куниев и второй раунд, хорошо достал Жаилтона на руках с дистанции, бразилец старался отвечать, но всё же открытых разменов с россиянином он избегал. Через полторы минуты Алмейда снова пошёл в борьбу, но делал это слишком очевидно: Ризван снова встретил соперника, зажал в клинче у сетки, вставлял колени и удары руками. Рефери развёл бойцов, после чего Куниев неплохо достал бразильца джебами, но пропустил левый хук. Ризван старался оказывать давление, работать первым номером, выбрасывал плотные боковые, Жаилтон же отстреливался контратаками, но был менее активным.

Третий раунд снова начался с клинча, Ризван контролировал соперника у сетки, пытался поймать бразильца апперкотами и боковыми, не забывая обрабатывать корпус Алмейды. Жаилтон сумел выбраться, попытался взорваться серией на руках, выбросил плотный боковой на скачке, но Куниев справился с этими попаданиями. Больше стали размениваться бойцы в третьем отрезке, во второй половине раунда Жаилтон старался перехватывать инициативу, попадал на руках, а Ризван по-прежнему был лучше в контроле в клинче. В концовке поединка бойцы устроили рубку в центре октагона, порадовав зрителей, которые были недовольны большим количеством клинча.

В итоге дело дошло до судейского решения, где судьи встали на сторону Ризвана – 30-27, 30-27, 29-28. Куниев одержал первую победу в UFC, причём сразу над шестым номером рейтинга, и теперь попадёт в топ-15 рейтинга тяжёлого дивизиона.