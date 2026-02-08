Возраст не преграда. 47-летний Орловский стал чемпионом лиги BKFC

В ночь на 8 февраля в Филадельфии, США, прошёл большой турнир лиги кулачных боёв BKFC. В рамках главного события вечера за титул чемпиона организации в тяжёлом весе бились два звёздных ветерана — Андрей Орловский и Бен Ротуэлл.

Для белорусского бойца это был всего второй бой в карьере на голых кулаках. После ухода из UFC в 2024 году Орловский не остановился и продолжил карьеру — попробовал себя на турнирах новой лиги Dirty Boxing, дебютировал в BKFC, подрался на турнире MF Duel и везде побеждал. При этом 47-летний Андрей ещё и заявлял, что планирует выступать до 50 лет.

На этот раз в соперниках Питбуля оказался его старый знакомый Бен Ротуэлл, ещё один бывший боец UFC. В ММА бойцы встречались дважды — под эгидой Affliction Орловский победил нокаутом в первом раунде, а в UFC спортсмен Беларуси одолел соперника решением судей. Однако потом Ротуэлл нашёл себя в кулачных боях, одержав четыре досрочные победы в четырёх поединках. А в январе прошлого года Бен завоевал титул чемпиона организации. Бой с Орловским должен был стать для американца первой защитой титула.

Но, как выяснилось, на этот раз всё будет гораздо сложнее. Ротуэлл, до этого трижды побеждавший в первом раунде, внезапно столкнулся с тем, что уступает в скорости и агрессии сопернику, который старше него на три года. Орловский грамотно работал джебом, пробивал сериями, тогда как Бен закладывался на размашистое попадание с дальней руки. Андрей эти атаки читал и проблем особых не испытывал. Со второго раунда началось настоящее одностороннее избиение. В одном из эпизодов Ротуэлл был близок к падению, однако спасли канаты.

Из-за многочисленных попаданий со стороны Орловского чемпион был весь в рассечениях, но врачи разрешили ему продолжить поединок. Однако ещё несколько попаданий от Андрея вынудили докторов вмешаться и снять Ротуэлла с поединка — победа Орловского техническим нокаутом в третьем раунде!

Андрей Орловский — Бен Ротуэлл Фото: BKFC

Для Питбуля это первый чемпионский титул с 1999 года, то есть с того момента, как он был чемпионом UFC. Живое доказательство того, что возраст не преграда и даже в 47 лет можно выступать на хорошем уровне и брать пояса. Для Ротуэлла это поражение стало первым в кулачных боях и третьим от Орловского за всю карьеру. Андрей оказался настоящим криптонитом для 44-летнего американца.

После триумфа Орловский, трижды победивший рак, обратился к больным онкологией и сказал, чтобы они никогда и ни за что не сдавались. Сам Андрей подаёт им отличный пример.